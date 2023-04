Atenție! 84% din reclamele la mașini second hand nu includ codul VIN al vehiculului

Statistică șocantă Cebia: Marea majoritate a reclamelor la mașini second hand (84%) nu includ codul VIN al vehiculului.

Precizările transmise redacției:

Cebia, companie care îi ajută de peste 30 de ani pe șoferi să lupte împotriva fraudei în vânzările de mașini second hand, a constatat printr-o analiză amplă a reclamelor că peste 80% dintre ele nu afișează numărul VIN. Consecința neincluderii codului VIN în reclame este că clienții nu pot verifica istoricul acestor mașini, inclusiv kilometrajul, fără a fi nevoiți să contacteze dealer-ul pentru a le spune codul VIN. Un număr semnificativ de dealeri nu doresc să dezvăluie codul VIN tocmai pentru că nu vom putea afla dacă mașina are kilometrajul dat înapoi, este de fapt mai veche, a fost avariată sau este defectă. Neincluderea codului VIN în reclame ascunde, astfel, practicile neloiale în vânzarea de mașini second hand.

Martin Pajer, directorul Cebia: „Am efectuat o analiză pe aproape 100.000 de reclame de pe principalele portaluri de anunțuri, care a arătat că 84% dintre reclame nu au menționat VIN-ul vehiculului. Cu toate acestea, printre vehiculele cu VIN-uri enumerate (16%), am găsit un număr semnificativ de VIN-uri incorecte, adică VIN-uri inexistente. Pentru unii dealeri, motivul este că nu doresc ca reclamele lor să fie cartografiate de concurență. În acest caz, ei ar trebui să dezvăluie cel puțin VIN-ul atunci când le-a cerut asta un cumpărător. Cu toate acestea, un număr mare de vânzători nu furnizează intenționat VIN-ul, deoarece nu doresc ca potențialul client să poată verifica istoricul mașinii. „Pentru cineva care cumpără o mașină uzată o dată la zece ani și nu este conștient de practicile neloiale și de ce ar trebui să verifice istoricul mașinii înainte de a o cumpăra și ce informații pot obține din acest lucru, solicitarea VIN-ului poate fi o complicație inutilă, pe care se bazează mulți vânzători. Nefurnizarea VIN-ului îl pune pe cumpărătorul – deja dezavantajat din punct de vedere al informațiilor – într-o poziție și mai proastă. Ca urmare, aceștia pot plăti inutil zeci de mii de lei pentru o mașină care nu are o astfel de valoare”.

Cumpărătorul trebuie să ceară întotdeauna vânzătorului VIN-ul mașinii

Dacă nu este menționat în anunț codul VIN, cumpărătorul trebuie să întrebe întotdeauna vânzătorul despre acesta. Dacă vânzătorul este reticent să-l dea cumpărătorului sau refuză total, cumpărătorul ar trebui să caute o mașină care are un cod VIN și căreia îi poate verifica istoricul, inclusiv kilometrajul. Dezvăluirea VIN-ului nu înseamnă că vehiculul este în stare bună. Mulți dealeri oferă mașini cu un kilometraj dat înapoi sau cu accidente ascunse, fără să știe acest lucru. În medie, un kilometraj inversat face o mașină cu 20% mai scumpă. Cumpărătorul cheltuiește apoi o sumă similară în anii următori pentru reparații și întreținere neplanificate și neașteptate.

Pentru a verifica istoricul mașinii, inclusiv kilometrajul, cumpărătorii pot vizita ro.cebia.com. Tot ce trebuie să știe este VIN-ul vehiculului. Datorită acestui fapt, ei pot afla dacă mașina are ilometrajul în regulă, dacă a fost avariată, cum a fost întreținută, dacă este înregistrată ca furată, dacă nu este grevată de un leasing sau credit de consum, anul de fabricație, țara de origine sau dacă mașina conține efectiv toate dotările listate. Datele din sistemul Cebia provin de la producători de vehicule, dealeri auto, poliție, service-uri autorizate și neautorizate, companii de asigurări, instituții de leasing și financiare, portaluri de anunțuri și de licitații și multe alte surse. Puteți verifica o mașină din aproape orice colț al lumii.