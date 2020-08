CNAIR a semnat ordinul de începere a construirii Centurii Bârlad

Mariana Ioniță, directorul general interimar al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii rutiere a semnat, joi, ordinul de începere a construirii Centurii Bârlad, în lungime de 11,281 kilometri.

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, aflat într-o vizită de lucru în zona Moldovei, s-a deplasat și la Bârlad, pentru a asista la evenimentul de semnare.

„Avem finanţarea asigurată pentru 132 de mil. de lei și 24 de luni execuția acestui obiectiv. Pentru acest final de an, dacă antreprenorul se va ţine de cuvânt, pentru că este un anteprenor serios, român, atât la varianta ocolitoare Bacău, cât şi Rădăuţi credem că vom reuşi să finalizăm construcţia anticipat. Termenul de predare a lucrării finalizate ar fi anul viitor”, a declarat ministrul.

Despre celelalte investiții din regiunea Moldovei, Lucian Bode a precizat:

„Am scos autostrada Unirii A8 dintr-un parteneriat public-privat toxic (…) şi am dat coerenţă acestui proiect reuşind să aducem sectorul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni în etapa finalizării documentaţiei de atribuire şi transmiterii ei la ANAP pentru validare.Vreau să dau o veste bună Moldovei şi anume, azi am definitivat procedurile pentru ultimele 2 tronsoane din autostrada A7 Paşcani-Suceava şi Suceava-Siret pentru care au fost desemnaţi câştigătorii şi urmează semnarea contractelor pentru realizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Cu aceste ultime 2 secţiuni din proiectul A7, putem spune că acest proiect intră cu toate cele 6 secţiuni în linie dreaptă, Ploieşti-Buzău, Buzău-Focşani, Focşani-Bacău, Bacău-Paşcani avem contractele în derulare, pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic. Calendarul contractual, dacă va fi respectat, ne spune că am putea să începem lucrările pentru aceste tronsoane anul viitor.

Despre A13 Braşov-Bacău avem contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic în derulare, acest contract a fost semnat de către noi în luna mai a acestui an.

Pentru drumul expres Baia Mare-Suceava Autostrada Nordului suntem în procedură de evaluare a ofertelor pentru realizarea documentaţiei termenul estimat pentru atribuire fiind sfârşitul lunii august acest an. Aşadar toate cele 4 proiecte majore pentru regiunea Moldovei sunt certitudini, au susţinerea mea, a guvernului din care fac parte, sunt proiecte care cresc gradul de conectivitate şi de mobilitate a populaţiei, dar cel mai important este că asigură dezvoltarea economică locală şi regională a Moldovei.

Veştile bune pentru Moldova aş vrea să le continui cu o componentă de variantă ocolitoare: după cum ştiţi noi săptămâna trecută am desemnat câştigătorul pentru execuţia celor 33 de km din varianta ocolitoare a municipiului Galați. Din păcate sunt multe alte municipii reşedinţă de judeţ, centre mari de dezvoltare, care nu beneficiază de o centură ocolitoare. Din acest an Galaţi intră în linie dreaptă cu această variantă ocolitoare fiind desemnate câştigătorul săptămâna trecută.

Am semnat contractele de proiectare şi execuţie pentru două obiective foarte importante pentru această regiune, pentru Botoşani cu siguranţă, mă refer la DN28 Târgu Frumos-Botoşani şi DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti aici am alocat vom aloca suma de 100 de mil. de euro. În 2024 să ne vedem aici şi să spunem că autostrada A7 este finalizată, că autostrada Unirii A8 este în implementare, dar cel puţin conexiunea dintre Iaşi şi A7 să fie finalizată”.