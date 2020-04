COVID-19. FORT: Topul aberațiilor autorităților, în domeniul Transporturilor

În plină criză de coronavirus, Federația Operatorilor români de Transport (FORT) a întocmit un top al aberațiilor „culese” din domeniul Transporturilor, scrie ZIUA CARGO.

Îl publicăm integral:

I. Soferilor profesionisti romani, blocati in vama Nadlac, nu li se permite deplasarea pentru a face schimb cu colegii lor aflati la bordul camioanelor in anumite tari din Uniunea Europeana (contrar recomandarilor Comisiei Europene din data de 24.03.2020), in timp ce Romania „s-a dat peste cap”, la comanda Germaniei, pentru a permite muncitorilor sezonieri sa ajunga la cules de sparanghel.

II. In judetul Suceava, una dintre firmele ce au asigurat GRATUIT transportul ajutoarelor medicale catre mai multe spitale din Suceava, Radauti si Botosani, respectiv catre Serviciul Judetean de Ambulanta si Curtea de Apel, are in momentul de fata peste 100 de soferi obligati de catre DSP sa ramana in izolare la domiciliu, contrar prevederilor ordonantelor militare cu privire la soferii profesionisti.

III. Cursa aeriana cu decolare, in data de 14.04.2020, ora 09.20, de la aeroportul din Cluj, cu destinatia Germania, ce transporta muncitori sezonieri in agricultura, a fost aprobata de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana, in aceeasi zi la ora 01.00, in timp ce transportatorii rutieri care efectueaza curse catre aeroport trebuie sa ajunga cu 4 ore mai devreme de decolare si sa raporteze cursa cu 24 de ore inainte.

IV. In judetul Gorj, in data de 26.03.2020, un sofer al unui microbuz de transport pasageri, ce efectua o cursa regulata, a fost amendat deoarece efectua transport de pasageri, acestia fiind angajati ai Societatii Nationale a Lignitului Oltenia, ce se intorceau acasa din tura de la serviciu.

V. In Vaslui, pasagerii unei curse regulate judetene ce se deplasau catre locurile de munca, in data de 14.04.2020, la ora 06.32, au fost amendati de Politia Rutiera deoarece nu purtau centura de siguranta.

VI. Guvernul si Autoritatea de Supraveghere Financiara se „zbat”, de o saptamana, sa gaseasca solutii pentru a suspenda asigurarile RCA pentru transportatorii ce nu pot utiliza vehiculele comerciale in aceasta perioada, insa au uitat sa reglementeze situatia asiguratilor RCA carora le expira valabilitatea politei si chiar daca nu circula din cauza restrictiilor sunt obligati de legislatia in vigoare sa reinnoiasca asigurarea obligatorie.

VII. Firmele de transport si nu numai, ce au avut venituri/incasari in luna martie aferente activitatii anterioare, dar care inregistreaza o scadere dramatica a activitatii in luna aprilie, nu pot beneficia de certificatele galbene ce atesta situatia de urgenta pentru amanarea ratelor la banci/leasing, in cazul in care nu se modifica Ordinul 791/2020, art.2 lit.b modificat de ordinul 822/2020.

VIII. In plina criza COVID 19, autoritatea locala din Hunedoara a mai generat un blocaj in calea transportatorilor de marfuri de peste 3,5 to – “Autorizatia de Libera Trecere” –, ce se elibereaza in baza achitarii unei taxe, cu valori cuprinse intre 3 si 20 de euro.

In mod cu totul si cu totul hilar, aceasta taxa este purtatoare de TVA si este exprimata in EURO.