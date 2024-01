DAN AIR: 100% zboruri în prima lună la Bacău, 89% fără întârzieri; noi destinații în programul de vară

DAN AIR a împlinit o lună de operare pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, de unde a operat 100% dintre zborurile planificare, astfel că nu au existat anulări operaționale.

89% dintre zboruri au fost operate la timp, iar 11% au avut întârzieri de până la trei ore, acestea fiind cauzate în principal de condițiile meteo nefavorabile. Nu au existat zboruri care să aibă întârzieri mai mari de 3 ore.

Pasagerii au călătorit de la Bacău către 8 destinații de top din Europa (Londra, Bruxelles, Torino, Dublin, Roma, Barcelona, Liverpool și Catania) iar trei noi destinații vor fi incluse în programul de vară.

Bilanțul primei luni de operare de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău

DAN AIR a început oficial operarea pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău pe data de 11 decembrie. În prima lună, DAN AIR a transportat aproximativ 10.600 de pasageri, dintre care peste 4.700 au călătorit din Bacău în străinătate, iar 5.900 au călătorit din străinătate în Bacău.

„Pasagerii din zona Moldovei și-au arătat sprijinul pentru DAN AIR încă de la început și au preferat serviciile noastre în detrimentul companiilor străine. Este foarte îmbucurător să vedem suportul arătat de către români pentru o companie 100% românească. Mizăm în continuare pe Bacău și drept mulțumire dorim să le oferim cele mai bune servicii la prețuri accesibile, iar odată cu debutul programului de vară să operăm și mai multe rute.” A declarat Matt Ian David, CEO al companiei DAN AIR.

Noi destinații incluse în programul de vară

Compania aeriană 100% românească, DAN AIR a ales destinații extrem de căutate de călătorii din zona Moldovei, care nu mai fuseseră operate în ultimii ani de celelalte companii. Până pe 30 martie 2024, DAN AIR zboară către destinații precum (Londra, Bruxelles, Torino, Dublin, Roma, Barcelona, Liverpool și Catania) urmând ca în programul de vară să fie incluse noi destinații precum Madrid, Milano-Bergamo și Bologna.

Despre DAN AIR

DAN AIR este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul comandant Dan IUHAS, având pe atunci denumirea de Just Us Air. A operat doar zboruri în regim ACMI (Aircraft. Crew. Maintenance. Insurance) pentru diverse companii aeriene de renume internațional precum: Jazeera Airways, Fly Baghdad, Transavia, TUI, Air Moldova, Air Baltic, Air Serbia și Wizz Air. Compania și-a schimbat numele în DAN AIR și a început operarea de zboruri regulate sub marcă proprie. DAN AIR a zburat către destinații importante din Europa de pe aeroporturile din București și Brașov, iar acum operează curse regulate exclusiv de pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău.