Dan Air se dezice de demiterea directorului Aeroportului Ghimbav Brașov

Dan Air se dezice de demersul autorităților de a-l demite pe directorul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, Alexandru Anghel, survenită în contextul retragerii companiei aeriene de pe acest aeroport.

Mutarea operațiunilor companiei aeriene românești Dan Air, de la Brașov, la Bacău, a generat un val de nemulțumiri, atât în rândul pasagerilor, cât și în rândul autorităților care trebuiau să faciliteze transportul aerian pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Rămase cu o singură companie aeriană în zonă, autoritățile centrale și locale au început căutarea vinovaților și au decis că directorul Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, Alexandru Anghel, să fie demis. Dan Air se dezice de acest demers, nu are nicio implicare în această decizie și consideră că problemele de pe Aeroportul Internațional Brașov – Ghimbav (orarul de zbor redus și lipsa dotărilor pentru operare în condiții de vizibilitate redusă) nu se vor rezolva prin asemenea decizii.

După ce, pe data de 31 octombrie, Dan Air a anunțat renunțarea la operațiunile de pe Aeroportul Internațional Ghimbav din Brașov, operatorul aerian a oferit public explicații cu privire la premisele care au făcut ca aeroportul din Brașov, o investiție așteptată de 15 ani, în care s-au investit 120 de milioane de euro bani publici, să devină neprofitabilă.

Dan Air a evidențiat în nenumărate rânduri faptul că deciziile arbitrare ale autorităților centrale, lipsa de coordonare între autoritățile centrale și autoritățile locale (ROMATSA și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav) lipsa de viziune și sens în reglementarea activității aeroportului, transformă această investiție cu potențial strategic uriaș, într-una ineficientă și pune în pericol dezvoltarea economiei locale a Brașovului.

„În final cei care au de suferit sunt pasagerii, economia locală și Dan Air care de bună credință la fel ca brașovenii, au investit într-un proiect ce avea să-și piardă aripile la scurt timp de la decolare. Ne folosim de această ocazie pentru a ne cere încă o dată scuze pasagerilor care și-au pus încrederea în Dan Air pentru a-i duce acasă și ne pare rău că nu putem rămâne în linia întâi pentru a lupta alături de brașoveni, însă promitem că vom continua eforturile pentru deschiderea aeroportului Brașov și ne vom întoarce imediat ce aeroportul va funcționa în mod eficient.”, a declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei Dan Air.

Demiterea directorului Alexandru Anghel, în schimbul rămânerii Dan Air la Brașov

Prima soluție oferită de autoritățile centrale după anunțul DAN AIR de părăsire a Brașovului a fost demiterea directorului Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, Alexandru Anghel, în schimbul păstrării operatorului aerian român, DAN AIR, la Brașov.

„Am fost întrebat personal dacă demiterea directorului Alexandru Anghel ne va face să ne răzgândim și să rămânem la Brașov. Am fost surprins să aflu că cea mai bună soluție venită de la o autoritate centrală este demiterea directorului. O demitere nu va rezolva problema de fond a aeroportului. Dan Air își dorește să revină la Brașov în momentul în care acest aeroport va fi complet funcțional, pentru că vă reamintesc, Dan Air a înregistrat, în actualele condiții de operare, pierderi de 2,6 milioane de euro. Piedicile puse atât Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav cât și companiei Dan Air nu sunt de la autoritățile locale, ele fiind singurele interesate ca aeroportul Brașov să fie operabil 24/7, fiind singurul mod în care un aeroport debutant poate fi atractiv, cât de la autoritățile centrale, în speță ROMATSA care nu permite funcționarea aeroportului cu un program extins. Așadar, Dan Air se dezice total de demersul abuziv al instituțiilor centrale și nu crede că un singur om este responsabil pentru situația de la Brașov.”, a mai declarat Matt Ian David, CEO-ul companiei Dan Air.

Dan Air va avea ultimul zbor cu aterizare pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav pe data de 9 noiembrie, atunci când cursa Stuttgart-Nuremberg-Brașov va ajunge pe aeroport în jurul orei 15:30. Apoi operațiunile companiei aeriene vor fi mutate complet pe Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău.

Dan Air este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul comandant Dan Iuhas, având pe atunci denumirea de Just Us Air. A operat doar zboruri în regim ACMI pentru diverse companii aeriene de renume internațional. Din 2022, compania și-a schimbat numele în Dan Air și a început operarea de zboruri regulate, sub marcă proprie, către mai multe destinații din Europa și nu numai.