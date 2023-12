DAN AIR zboară pentru Fly Baghdad; curse din Iraq către Europa

DAN AIR zboară, din decembrie, pentru compania Fly Baghdad și va opera curse din Iraq către Europa. Compania românească va zbura din Bagdad și Erbil către Dusseldorf, Berlin și Copenhaga pe o perioadă de doi ani.

Primul zbor va avea loc pe data de 23 decembrie, pe ruta Bagdad-Berlin. Compania aeriană din Iraq a închiriat o aeronavă DAN AIR în baza unui parteneriat de tip ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

Parteneriatul a fost încheiat în contextul în care Fly Baghdad are interdicție de a zbura în Europa. DAN AIR va opera cursele din Iraq către Europa pe o perioadă de doi ani.

Spre ce destinații va zbura DAN AIR din Iraq, în decembrie

DAN AIR va zbura, în baza parteneriatului de tip ACMI din Bagdad și Erbil către Berlin, Dusseldorf și Copenhaga. Programul lunii decembrie arată astfel:

23 decembrie Bagdad-Berlin

24 decembrie Berlin-Erbil

24 decembrie Erbil-Dusseldorf

25 decembrie Dusseldorf-Erbil

26 decembrie Erbil-Berlin

27 decembrie Berlin-Bagdad

27 decembrie Bagdad-Dusseldorf

27 decembrie Dusseldorf-Erbil

28 decembrie Erbil-Copenhaga

28 decembrie Copenhaga-Erbil

29 decembrie Erbil-Dusseldorf

30 decembrie Dusseldorf-Bagdad

Biletele pentru aceste curse pot fi cumpărate și de pe site-ul oficial al companiei DAN AIR www.danair.ro

„Practic, noi în calitate de partener, vom ajuta compania Fly Baghdad în transportul pasagerilor către destinațiile din Europa unde compania din Iraq nu are în prezent dreptul să zboare. Cererea pentru aceste curse este mare, având în vedere că sunt mulți pasageri care călătoresc în interes personal sau profesional. Dincolo de operarea acestor zboruri, unde DAN AIR va pune la dispoziție aeronava cu tot cu echipaj, compania noastră îi va ajuta și pe partenerii din Iraq să se reglementeze din punct de vedere legislativ astfel încât, în viitor să poată opera aceste zboruri sub marcă proprie”, a declarat CEO-ul companiei DAN AIR, Matt Ian David.

Pentru ce companii a mai zburat DAN AIR în sistem ACMI

DAN AIR este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul Dan IUHAS, având pe atunci denumirea de Just Us Air. Compania a mai în trecut zboruri în sistem ACMI (Aircraft. Crew. Maintenance. Insurance) pentru diverse companii aeriene de renume internațional, precum Jazeera Airways, Transavia, TUI, Air Moldova, Air Baltic, Air Serbia și Wizz Air. Compania și-a schimbat numele în DAN AIR și a început operarea de zboruri regulate sub marcă proprie. DAN AIR a zburat către destinații importante din Europa de pe aeroporturile din București și Brașov, iar acum operează curse regulate exclusiv de pe Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău.

Despre DAN AIR

