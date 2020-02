Firea anunță luni ultima decizie în privința taxei auto din București

Primarul general Gabriela Firea va anunța, luni, ultima decizie în privința taxei auto din București, care a fost introdusă de la 1 ianuarie, dar fără amenzi pentru cei care nu cumpără vinieta Oxigen și ar urma să fie sancționați începând cu 1 martie.

Edilul a lansat un referendum pe Facebook, având în vedere decizia „foarte sensibilă, foarte delicată” în privinţa vinietei Oxigen, iar peste 3 zile va vedea rezultatele.

Evident, Firea este constrânsă de alegerile locale din iunie, deoarece candidează pentru un nou mandat de primar general.

Ea a postat un mesaj pe Facebook, în acest sens:

„Am iniţiat referendumul de pe Facebook în care vă consult în legătură cu vinieta Oxigen, pentru că de la 1 martie ar fi urmat să fie aplicate anumite amenzi pentru cei care intrau în zona din centrul Capitalei şi aveau autoturisme non euro, euro 1 şi euro 2 şi pentru toate acestea şi pentru euro 3 pentru cei care nu-şi procură vinieta Oxigen. (…) Acum, fiind vorba de o decizie foarte sensibilă, foarte delicată, chiar dacă eu am venit anul trecut şi am spus că este necesară această vinieta Oxigen pentru a elimina, pe cât posibil, din trafic acele maşini care poluează intens, aşa cum s-a întâmplat în toate marile capitale europene şi nu numai, şi în oraşele europene, valul de mesaje pe care le-am primit mă îndreptăţeşte să cred că am procedat corect, acum, când vin în faţa cetăţenilor cu întrebarea: Doriţi sau nu să se aplice vinieta Oxigen în Capitală”, a adăugat Firea.

Gabriela Firea a precizat că aşteaptă în continuare în weekend mesajele din partea cetăţenilor, menţionând că luni va anunţa un răspuns concret.

„Un număr record au interacţionat cu mine, peste 600.000 de vizualizări ale mesajului meu de aseară, într-un timp foarte scurt, peste 15.000 de mesaje am primit, dintre care 90 la sută sunt mesaje care îmi solicită să renunţăm la vinieta Oxigen. De asemenea, pe mail-ul oxigen@pmb.ro am primit până în acest moment 944 de email-uri dintre care 700 sunt împotrivă şi 300 sunt pentru. Continuăm să primim mesaje, le centralizăm şi luni voi organiza o conferinţă de presă şi vom anunţa concret ce decizie am luat. Este important pentru mine ce cred oamenii. (…)Voi anunţa concret cum anume se va aplica decizia pe care o vom lua: dacă se renunţă la taxă, cum se va implementa, dacă nu, ceea ce sincer vă spun, fără să anticipez, dar având în vedere mesajele, nu se renunţă, ce se va întâmpla”, a mai spus Firea.