GoCab aproape și-a dublat afacerile

Compania GoCab Software, operatorul platformei digitale de servicii de comenzi taxi GoCab, lansată în iulie 2022, aproape și-a dublat veniturile, în primele trei luni ale acestui an (Q1 2023) față de nivelul înregistrat în anul precedent, înregistrând încasări de peste 2,11 milioane de lei din curse corporate, destinate companiilor care își transportă cu taxiul angajații.

Doar încasările din luna martie 2023, estimate la circa 1,1 milioane de lei, reprezintă aproape două treimi (peste 62%) din volumul realizat în cursul primului trimestru al anului curent. Conform datelor companiei, valoarea totală a curselor corporate se situează în jurul a circa 35.000 de lei pe zi.

De asemenea, încasările din comisioanele aferente acestui serviciu reflectă dinamica puternic ascendentă din cursul ultimelor 4 luni, cu un avans de circa 75%, în intervalul decembrie 2022-martie 2023. Datele sunt preliminare. GoCab Software este listată pe piața MTS AeRO Premium a Bursei de Valori București.

Avantajele GoCab Corporate

Acest serviciu deservește 67 de clienți persoane juridice, companii de toate dimensiunile din domenii precum HoReCa, ospitalitate, IT, din industria farmaceutică, dar și companii active în outsourcing, servicii, retail, industrie, energie etc. Clienții au acces la informații în timp real privind costurile individualizate (pentru fiecare angajat, locație, grup de angajați sau cumulat la nivelul întregii companii), pe baza cărora le pot optimiza.

GoCab Corporate oferă și facilități precum plata cu vouchere electronice a curselor, sold virtual al firmei și monitorizarea acestuia (inclusiv prin alerte), POS inteligent pentru comenzi taxi etc. La cerere, aplicația poate fi personalizată în funcție de nevoile clientului.

Deservește, în marile orașe, peste 130 de locații ale companiilor client

Potrivit datelor companiei, se remarcă de asemenea creșterea puternică a numărului de curse achitate cu vouchere electronice din soldul virtual al clientului (de la puțin peste 7.400, în decembrie 2022, la peste 12.500, în martie 2023 – date provizorii). Aceste cifre preliminare confirmă opțiunea strategică a GoCab Software de a se concentra pe serviciile furnizate persoanelor juridice, acolo unde compania deține poziția de lider de piață în serviciile de transport corporate cu plata prin vouchere electronice.

Ninel Macarie, director general și CTO al GoCab Software: „După o perioadă de investiții semnificative în dezvoltarea și promovarea serviciilor GoCab și a infrastructurii noastre fizice și de IT, compania a intrat în faza de monetizare accelerată a serviciilor noastre. Toate fluxurile de venit, de la abonamente la comisioane, se află pe o tendință accentuată de creștere. Am înregistrat o evoluție excelentă pe segmentul de servicii corporate, unde am dimensionat și adaptat aplicația pentru a se potrivi nevoilor clienților, inclusiv prin instalarea de terminale fizice pentru comenzi taxi. Multiplele facilități avansate ale platformei GoCab, așa cum este de exemplu posibilitatea de administrare centralizată a costurilor și plăților, au fost concepute pentru a satisface nevoia companiilor. Astfel, către noi se îndreaptă din ce în ce mai mulți clienți care doresc să profite de avantajele unui serviciu fiabil, ușor de administrat și cu costuri predictibile”, explică Ninel Macarie. „În prezent, flotele de taxiuri înrolate în aplicația GoCab preiau zilnic circa 600-650 de comenzi pentru transportul angajaților clienților noștri, din 130 de locații aflate preponderent în București, dar și în Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu și Brașov. Iar aceste avantaje nu se limitează doar la companiile client. GoCab este singura companie de profil de pe piață care le virează șoferilor instant sumele cuvenite.”

Proiecții pentru 2023

Pe baza evoluției businessului de până în prezent, compania estimează pentru acest an venituri de aproximativ 13 mil. lei, avansul lunar al încasărilor estimat pentru restul anului fiind de circa 7%.

La începutul lunii mai, compania lansează serviciul Transfer, prin care se poate comanda un taxi oriunde în țară, la o dată și o oră alese de client, pentru orice destinație, inclusiv din afara orașului. Șoferii disponibili licitează pentru cursă, iar clientul poate alege oricare mașină dorește.

Această nouă funcționalitate reprezintă o premieră pe piața serviciilor de transport cu taxiul, fiind disponibilă până în prezent doar la serviciile de transport alternativ (ride sharing).

Ce servicii sunt disponibile pe platforma GoCab

GoCab Software a dezvoltat și operează în România platforma GoCab, care constă în aplicația mobilă de comenzi de taxiuri pentru persoane fizice și juridice, precum și o serie de servicii complementare.

Platforma constă în următoarele componente: aplicațiile șoferi și RoDriver (pentru clienții persoane fizice, respectiv șoferi); modulul GoCab Corporate; modulul GoCab Pro, care le oferă clienților garanția că vor găsi o mașină, iar șoferilor le garantează un număr minim de comenzi într-un interval de timp; modulul GoCab WebDispatch, interfață între dispeceratele tradiționale de taxi și platforma digitală GoCab; GoCab Kiosk, infrastructură de terminale fizice pentru comenzi taxi plasate din spații publice (aeroport, gări, malluri, restaurante, hoteluri, recepții de firme etc., care numără în prezent 604 de unități); și GoCab Advertising, soluție de publicitate ce rulează pe tablete amplasate pe tetierele taxiurilor înrolate în acest serviciu.

În 2022, compania a lansat mai multe servicii, dintre care o parte nu au echivalent pe piața locală a serviciilor de transport privat de persoane: GoCab Corporate, GoCab Pro, GoCab Advertising și serviciul Flexi.