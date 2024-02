La PTF Calafat s-a deschis prima bandă dedicată exclusiv autovehiculelor UE

În Agenția de Control și Încasare (ACI) din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Calafat, CNAIR a deschis, joi, prima bandă dedicată exclusiv autovehiculelor din Uniunea Europeană (UE), urmând ca, de vineri, să devină funcționale astfel de benzi și la agențiile din PTF Nădlac II și PTF Borș II.

Pe cealaltă bandă va fi permisă circulația, atât pentru autovehiculele înmatriculate în statele membre UE, cât și cele înmatriculate în state non-UE.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat: „Benzile dedicate în punctul de trecere a frontierei de la Giurgiu vor fi funcționale după implementarea noului sistem de preselecție a camioanelor (presupune inclusiv instalarea unui cântar suplimentar). Astfel, cum am stabilit în discuțiile cu transportatorii, implementăm aceste benzi de preselectare a traficului rutier greu acolo unde configurația drumului o permite. Precizez că pe benzile inscripționate EU vor putea circula doar camioanele înmatriculate în Uniunea Europeană. Pe benzile inscripționate ALL TRUCKS vor putea circula, atât autocamioane înmatriculate în state non-UE, cât și cele înmatriculate în state membre UE dacă benzile inscripționate EU sunt aglomerate sau dacă banda ALL TRUCKS este liberă”.