Licitație a doua oară în prelungiri, pentru secţiunea Boiţa-Cornetu a Autostrăzii Sibiu Piteşti

Licitația pentru construirea secţiunii Boiţa-Cornetu a Autostrăzii Sibiu Piteşti a intrat în prelungiri, după ce termenul de depunere a ofertelor a fost amânat din nou, până la 20 octombrie 2021, de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Aceasta este a doua decizie de prelungire a termenului pentru depunerea ofertelor pe această secţiune după ce termenul iniţial, 20 septembrie, a fost prelungit până la 30 septembrie.

Vor depune oferte doar cele 6 firme precalificate de CNAIR în etapa 1 a acestei proceduri de licitaţie restrânsă.

„Reiterăm că această prelungire s-a acordat ca urmare a solicitărilor primite cu privire la decalarea termenului pentru depunerea ofertelor, astfel încât aceasta să fie proporţională cu volumul de informaţii suplimentare aduse deja la cunoştinţă operatorilor economici prin clarificările publicate. Prin această prelungire, CNAIR are în vedere asigurarea unei maturităţi a ofertelor ce vor fi depuse raportat la complexitatea obiectivului de investiţie”, se arată în comunicatul CNAIR.

Ofertele precalificate sunt Asocierea Mapa Insaat Ve Ticaret A.S. – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret A.S; Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turiszm Ve Ticaret A.S. – Gulermak Agir Sanayio Inşaat Ve Taahhut A.Ş. – Yapi Merkezi Inşaat Ve Sanayi A.Ş. – Ozaltin Inssat Ticaret Ve Sanayi A.S.; Asocierea Aktor S.A. – Rizzani de Eccher S.p.A; Asocierea Strabag SRL – Acciona Construccion SA; Impresa Pozzarotti & C S.p.A; Astaldi SPA.