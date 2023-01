MTI: Finanțări-record din fonduri europene pentru infrastructura de transport, în 2022

2022 este anul cu plăți-record din fonduri europene în sectorul transporturilor, potrivit Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI), care a prezentat un scurt bilanț.

Precizările MTI:

„Creșterea capacității administrative, care a fost inițiată la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în decembrie 2021, a determinat creșterea gradului de contractare precum și scurtarea termenelor de avizare și adoptare în cazul finanțării obiectivelor de infrastructură.

Astfel toate măsurile întreprinse la nivelul MTI s-au concretizat în cazul contractelor privind infrastructura României, în creșterea sumelor plătite din fonduri europene, după cum urmează:

2022 – 2,27 mld. euro

2021 – 1,41 mld euro

2020 – 1,22 mld euro

2019 – 0,850 mld euro

2018 – 0,51 mld euro

Menționăm că, în cazul proiectelor de infrastructură rutieră, se înregistrează cea mai mare creștere a sumelor plătite, după cum urmează:

2022 – 1,75 mld euro

2021 – 0,98 mld euro

2020 – 0,73 mld euro

2019 – 0,40 mld euro

2018 – 0,26 mld euro

Tot in anul 2022, au fost semnate contracte în domeniul transporturilor în valoare de 9,74 mld euro. În curs de semnare sunt contracte in valoare de 409 mil euro, rezultând o valoare totală de 10,2 mld euro.

În anii precedenți, s-au înregistrat următoarele valori ale contractelor semnate:

2021- 966 mil. euro

2020- 2.9 mld euro

2019 – 892 mil. euro

2018- 877 mil. euro

În cazul infrastructurii rutiere, contractele de lucrări semnate sunt in valoare de 5,36 mld euro si însumează peste 220 km de autostradă, dintre care principalele proiecte sunt A1 Sibiu-Pitești și A7 Ploiești-Pașcani.

În cazul sectorului feroviar, contractele de lucrări semnate sunt în valoare de 3,53 mld euro si însumează peste 240 km de cale ferată de mare viteză dintre care principalele proiecte sunt Arad-Timișoara-Caransebeș și Cluj-Episcopia Bihor.

Totodată, contractul ce vizează primele trenuri noi luate în România în ultimii 20 de ani are o valoare de 603 mil. Euro.

În cazul sectorului aerian, contractele de lucrări semnate sunt in valoare de 249 mil. euro si vizează construcții de terminale și reabilitări de piste pentru majoritatea aeroporturilor din România.

În sectorul naval, valoarea totală a contractelor este de 110 mil. euro, iar în cazul metroului avem o valoare de 288 mil. euro.

Tot în 2022, au fost semnate 98 de contracte de finanțare cu o valoare totală de 14.053 mil. euro”.

„Astăzi, când tragem linie și facem bilanțul, putem afirma că suntem în situația fericită de a constata că ceea ce ne-am propus am realizat. Deciziile corecte au determinat creșterea numărului de proiecte mature. Avem contracte mai bine scrise și, astfel, putem să atragem mai mulți bani europeni. Am spus de atâtea ori că dezvoltarea României stă și în capacitatea celor implicați în absorbția fondurilor europene de a ști să scrie, implementa și monitoriza un proiect astfel încât tot ce ne propunem să fie finalizat la termen. Pe cei care au înțeles mesajul meu îi felicit pentru munca depusă și sunt sigur că, în 2023, vom realiza împreună, din nou, un an al recordurilor în absorbția fondurilor europene în transporturi”, a subliniat viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii Sorin Grindeanu.