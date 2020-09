Negoiță: Parcarea subterană de la B-dul Decebal, gata în 2 luni. Vulcanizare și depozitare

Lucrările de construire a parcării subterane de la Bulevardul Decebal din Capitală vor fi gata în maximum două luni, în prezent fiind la stadiul de 95%, a anunţat miercuri fostul primar al Sectorului 3, Robert Negoiţă, care candidează pentru un nou mandat.

Proiectul a fost demarat în luna mai 2019, iar 80% din lucrări sunt executate de societăţile primăriei.

„Mă bucur că suntem trecuţi de 95%, aproape gata şi la suprateran, dar şi la interior. Suntem foarte aproape de final. (…) Discutăm de o parcare care este sub bulevard, de fapt este un complex, nu doar o parcare. Am început-o acum un an şi ceva şi ea avea termen de finalizare anul viitor, dar o să o finalizăm într-o lună de zile, maxim două”, a declarat Robert Negoiţă.

Proiectul cuprinde 750 de locuri de parcare şi spaţii conexe – spălătorie, vulcanizare, service şi spaţii de depozitare.

Până în prezent, investiția a costat 60 milioane de lei.

„Referitor la preţ, pentru că s-au făcut speculaţii, până în acest moment, repet suntem trecuţi de 95%, am decontat mai puţin de 60 milioane de lei – şi aici discutăm de sume fără TVA, pentru că este un obiectiv care aduce profit şi recuperăm TVA-ul, – din care aproape 20 milioane lei s-au dus la utilităţi (au fost înlocuite și mutate toate rețelele edilitare subterane – de gaze, termoficare, NetCity), aproximativ 20 milioane de lei ne-a costat partea de suprateran: bulevardul, zona pietonală, spaţiile verzi. Rămân 20 de milioane partea de subteran. Dacă scădem 25% ceea ce nu este parcare şi împărţim la aproximativ 750 de locuri de parcare, dă o sumă derizorie”, a precizat Negoiţă.

Un etaj va fi parcare de reşedinţă pentru riverani, iar un altul va fi parcare în interes municipal. Spaţiile de depozitare pot fi folosite pentru biciclete sau cauciucurile de vară sau iarnă.

„Nu este doar parcare, este mult mai mult decât atât. De exemplu, încurajăm mersul pe bicicletă, dar iarna nu putem să mergem pe bicicletă şi trebuie să o depozităm undeva, avem un spaţiu special pentru a depozita biciclete. Ne schimbăm cauciucurile primăvara şi toamna. Unde pui cauciucurile de vară, când le-ai schimbat cu cele de iarnă? Avem spaţii special amenajate, unde le putem depozita. Veniţi la vulcanizare, schimbaţi cauciucurile şi le depozitaţi. (…) Ne-am gândit la chestiunea asta pentru a crea facilităţi locuitorilor”, a spus Negoiţă.