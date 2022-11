Podul de la Brăila nu va fi deschis nici în acest an, iar instanța obligă CNAIR la despăgubiri către constructor

Podul suspendat peste Dunăre de la Brăila nu va fi deschis nici în acest an, în ciuda asigurărilor date de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Termenul de finalizare prevăzut în contract a fost depășit cu un an, însă asocierea de constructori We Build (fosta Astaldi) – IHI Infrastructure a obținut la Curtea de Apel București despăgubiri de la CNAIR în valoare de aproximativ 29 de milioane de euro „reprezentând valoarea pierderilor şi a profitului nerealizat”, plus o extensie de 193 de zile la execuția lucrărilor.

Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere acuză antreprenorul de întârzieri.

Comunicatul CNAIR, transmis în 21 noiembrie:

„Constructorul podului suspendat peste Dunăre de la Brăila și-a luat angajamentul public de mai multe ori ca până la finalul acestui an se va putea circula pe pod între județele Brăila și Tulcea.

Din păcate, ritmul de lucru și mobilizarea lasă încă de dorit, ceea ce face ca terminarea lucrărilor la acest obiectiv să fie în întârziere, deși termenul contractual de finalizare era sfârșitul anului 2021.

Precizăm că în acest moment nu sunt finalizate nici lucrările de construcție a podului propriu-zis, iar cele de la drumurile de legătură sunt la un stadiu fizic de aproximativ 40%.

Menționăm că angajamentul antreprenorului a fost să dea în trafic podul suspendat (inclusiv testarea și echiparea) împreună cu aproximativ 11 km din drumurile de legătură, la sfârșitul anului 2022.

Chiar cu extensia de timp de 193 de zile acordată pentru finalizarea lucrărilor prin decizia instanței de apel, constructorul este în continuare în întârziere pe întregul proiect. În plus, această extensie (obținută ca urmare a acțiunii în instanță a WEBUILD S.P.A) se poate referi doar la o secțiune a obiectivului (partea de pod) și nu la întregul contract.

CNAIR așteaptă motivarea instanței, pentru a putea stabili exact ce presupune extensia de timp în cauză.

Situația litigiilor dintre CNAIR și WEBUILD S.P.A în cadrul contractului Proiectare și execuție „Pod Suspendat peste Dunăre în zona Brăila” este următoarea:

Un număr total de 21 de dosare; 9 dintre aceste dosare au fost câștigate de CNAIR (5 câștigate în primă instanță și 4 definitiv); 1 dosar pierdut definitiv de CNAIR; în celelalte 11 dosare, instanțele nu s-au pronunțat în sensul admiterii sau respingerii cererilor.

Informații suplimentare:

Valoarea contractului: 2.375.159.389,70 lei cu TVA;

Lungime pod suspendat: 1.974,30 m;

Lungime drum principal Brăila – Jijila: 19,095 km;

Lungime drum de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin: 4,328 km;

Data semnării contractului: 19.01.2018;

Termen contractual finalizare: 2021”.