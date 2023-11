Scandal: Dan Air mută la Aeroportul din Bacău toate operațiunile de la Ghimbav Brașov

Dan Air, companie aeriană 100% românească, a decis să renunțe, temporar, la operarea zborurilor de pe Aeroportul Internațional Ghimbav din Brașov, după ce reprezentanții Aeroportului din Brașov au comunicat, în 30 octombrie, că extinderea programului de funcționare de la 12 ore la 16 ore se va face abia din data de 15 ianuarie 2024.

Precizările Dan Air:

Așadar, programul restrâns, lipsa dotărilor corespunzătoare ale aeroportului, esențiale pentru efectuarea zborurilor pe timp de iarnă și lipsa de facilități oferite companiilor aeriene – sunt motivele care determină Dan Air să își mute cursele pe Aeroportul Internațional din Bacău. Mai mulți operatori aerieni români și străini așteptau prelungirea programului Aeroportului Brașov. În urma plecării Dan Air, pe aeroportul din Brașov va mai rămâne o singură companie aeriană.

Când se vor muta cursele Dan Air de la Brașov la Bacău?

Dan Air a început să zboare de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav imediat după inaugurarea lui, în luna iunie a acestui an. A fost, timp de două luni, singurul operator aerian care efectua curse regulate de acolo. Dan Air și-a dorit astfel să contribuie la fructificarea investiției de 120 de milioane de euro din banii publici. La data de 1 septembrie 2023, Dan Air a transmis Aeroportului Brașov orarul de zbor pentru sezonul de iarnă, când trebuia să între în vigoare prelungirea programului de funcționare, de la 12, la 16 ore, așa cum a fost promis de către autoritățile locale. Pentru a se asigura că Aeroportul Brașov va fi operațional și în condiții de vizibilitate redusă, a adresat o scrisoare către autoritățile locale și cele centrale și a cerut clarificări și confirmări pentru noul program. Astfel, Dan Air plănuia să aducă la Brașov încă o aeronavă, pentru a crește frecvența curselor și implicit a traficului de pasageri. Urma ca frecvența zborurilor pe săptămână să crească, la fel și numărul de destinații (se adăugau Paris, Malaga, Roma, Dublin, Tel-Aviv, Dubai și Olso). Răspunsul a venit abia pe 30 octombrie, odată cu anunțul oficial de amânare a prelungirii programului până în 2024.

„Aeroportul Brașov a demonstrat un potențial imens și s-a clasat deja în topul celor mai importante aeroporturi din România. Este o investiție strategică și de importanță națională care continuă să fie neglijată, despre care se vorbește de ani de zile și când este gata, autoritățile descoperă că nu au personal calificat suficient sau capabilitățile tehnice ale acestuia nu sunt aprobate la nivelul la care să permită operarea aeroportului într-un mod eficient și în condiții de siguranță. Trebuie să menționez că DAN AIR nu a beneficiat și nu beneficiază̆ de niciun sprijin din partea autorităților locale pentru stimularea creșterii traficului de pe aeroportul din Brașov, chiar dacă mare parte dintre aeroporturile din țară oferă aceste facilitați/subvenții per pasager sau alte servicii gratuite. Dan Air a achitat tarifele cerute de aeroport și nu le-a negociat niciodată, tocmai pentru a susține dezvoltarea aeroportului. În pofida caracteristicilor de funcționare ale Aeroportului Brașov, echipa Dan Air s-a încăpățânat să opereze pe Brașov pentru că am crezut în potențialul acestui oraș și am dorit să susținem dezvoltarea lui. Dan Aira „subvenționat” existența Aeroportului Brașov și a forțat alți operatori să deschidă curse regulate pe acesta ca efect direct al prezenței companiei noastre însă ca orice business, avem nevoie de predictibilitate. În aproximativ 5 luni, Dan Air a pierdut deja 2,6 milioane de euro, iar brașovenii au pierdut 120 milioane de euro bani publici”, a declarat Matt Ian David, CEO Dan Air.

Așadar, din data de 13 noiembrie, programul de iarnă propus de la Brașov se vor opera conform programului, pentru destinațiile principale din Europa, cu decolare și aterizare de pe Aeroportul Bacău, urmând ca din 11 decembrie operațiunile să fie mutate complet pe aeroportul din Bacău.

Problemele Aeroportului Brașov și soluțiile oferite de Dan Air

Programul redus de operare (12 ore) din lipsa controlorilor de trafic aerian

Aeroportul din Brașov a avut încă de la inaugurare un program redus de funcționare, de doar 12 ore, însă promisiunea față de companiile aeriene a fost că acesta se va extinde la 16 ore începând cu 3 noiembrie 2023. Într-un răspuns oficial dat de ROMATSA, la solicitarea Dan Air, Aeroportul Brașov a depus cererea de extindere a programului de funcționare pe data de 27 septembrie 2023, însă fără a trimite toate documentele necesare acestui demers. La 1 septembrie 2023 aeroportul Brașov cunoștea deja programul de iarnă propus de Dan Air asigurând Dan Air doar telefonic sau la întâlnirile organizate de faptul că orarul aeroportului se va prelungi. Orarul redus de funcționare a pus companiile aeriene în situația de a ateriza pe alte aeroporturi, atunci când era depășită ora 19:00 și nu a existat niciun fel de flexibilitate din partea autorităților de fiecare dată când a fost solicitată o prelungire de câteva minute, lucru care a generat un disconfort crescut pentru pasageri, care au fost nevoiți să își prelungească traseele sau chiar să piardă legăturile cu alte zboruri și costuri în plus pentru transferul cu autocare de la București la Brașov.

DAN AIR a propus de mai multe ori soluții:

Fie mutarea turnului de control virtual de la Arad la București unde există mai mulți controlori de trafic calificați;

Fie contractarea unor furnizori de servicii de informare, care sunt folosite cu succes în multe alte aeroporturi din Europa, în afara orelor de funcționare a turnului;

Fie derogarea de la regulamentul de bază în ceea ce privește licențierea controlorilor de trafic în temeiul art. 71 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1139/2018, lucru care ar fi permis ROMATSA să urgenteze calificarea personalului specializat pentru operarea turnului de control virtual.

Lipsa certificării/aprobării dotărilor aeroportului pentru operarea în condiții de vizibilitate redusă

Aeroportul din Brașov nu are certificare pentru operarea zborurilor în condiții de vizibilitate redusă, pentru că echipamentele, deși existente, unele dintre ele fie nu au fost montate corespunzător, fie nu s-a început procesul de autorizare a acestora. Astfel, odată cu debutul sezonului rece, vizibilitatea redusă va restricționa și mai mult operațiunile pe aeroportul Brașov și va reduce efectiv programul acestuia la doar 8-9 ore pe zi, fapt care face imposibilă continuarea operațiunilor de pe acest aeroport. Acest fapt înseamnă că pasagerii nu vor avea acces facil la zona Brașovului în plin sezon de iarnă, în special de sărbători. Totodată, în luna decembrie se vor înregistra cele mai multe pierderi întrucât este una dintre cele mai prolifice luni ale anului, faptul că programul nu a fost prelungit ridică pierderi de peste 1.5 milioane de euro. La solicitarea Dan Air, ROMATSA a răspuns „că a solicitat încă din luna iulie în mod repetat aeroportului AIBG rezolvarea unor aspecte tehnice, aspecte semnalate inclusiv de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, pentru că aeroportul să poată fi autorizat pentru operațiuni în condiții de vizibilitate redusă, însă conform aceluiași răspuns „până la dată de 09.10.2023 AIBG nu a răspuns la aceste solicitări, iar operatorul economic care se ocupă de implementarea tehnică a răspuns doar în data de 05.10.2023.”

Soluții pentru pasageri

Din data de 13 noiembrie, cursele se vor desfășura conform programului de pe Aeroportul Internațional Brașov, către principalele destinații din Europa, cu decolare și aterizare de la Bacău. Pasagerii care doresc în continuare să zboare și să se folosească de biletele achiziționate, vor beneficia de transfer gratuit, oferit de Dan Air, pe ruta Brașov-Bacău și retur în ziua zborului. Călătorii au fost informați de noile modificări și au la dispoziție un formular special unde își pot exprima opțiunea pentru respectivele zboruri. Din data de 11 decembrie, va intra în vigoare noul orar de zbor și noile destinații cu plecare exclusiv de pe aeroportul din Bacău, program ce va fi comunicat ulterior.