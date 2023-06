Stații solare pentru încărcarea trotinetelor și bicicletelor electrice, în București

Două stații solare pentru încărcarea trotinetelor și bicicletelor electrice afuncționează de vineri în București, în cadrul proiectului-pilot rCharge cu energie verde, lansat de EFdeN, alături de ENGIE, cu sprijinul Primăriei Capitalei prin Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București (ALPAB).

Prima stație a fost amplasată cu sprijinul Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București și Primăria Municipiului București, în Parcul Izvor, în zona stației de metrou și este destinată publicului larg.

Cea de-a doua stție se află în incinta campusului Facultății de Inginerie a Instalațiilor, din Bd. Pache Protopopescu nr. 66, și este disponibilă studenților facultății.

Stațiile rCharge cu energie verde sunt gândite pe principii de „upcycle”. Acestea sunt construite din containere modulare reciclate, materialele utilizate fiind prietenoase cu mediul, iar finisajul pereților interiori, din resturi de lemn sau lemn refolosit din paleți și placaj.

Încărcarea trotinetelor și bicicletelor electrice se realizează cu energie electrică verde, produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice bifaciale instalate pe acoperișul stației. Energia electrică verde produsă este stocată în baterii auto reciclate și recondiționate special pentru acest proiect.

Conceptul „rCharge cu energie verde” adresează provocările actuale ale orașelor: mobilitatea urbană, folosirea energiei regenerabile, gestionarea eficientă a deșeurilor, spații verzi, într-o viziune și experiență integrată pentru utilizator, prin:

Energie regenerabilă , produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice bifaciale, pentru încărcarea bicicletelor/trotinetelor electrice;

Economie circulară : folosirea materialelor reciclate în construcția stației, recuperarea apei pluviale și reutilizarea acesteia pentru irigarea plantelor din stație, colectarea selectivă a deșeurilor în recipientele puse la dispoziție;

Soluție digitală constând în aplicația dedicată, ChargeHere, dezvoltată de echipa EFdeN, prin care cei interesați își pot rezerva locul pentru încărcare și pot avea acces, în timp real, la informații cu privire la disponibilitatea celor 6 puncte de încărcare. Aplicația ChargeHere este disponibilă în Google Play.. Spațiu colaborativ de lucru, alimentat cu energie electrică verde;

Corina Bega, director ALPAB: „Transportul alternativ este într-o fază de evoluție în Bucureşti. Avem nevoie să venim cu programe gândite care sa îi îndrume pe oameni să utilizeze transportul în comun şi cel alternativ şi să testăm diverse variante care să ne ajute să îmbunătățim mobilitatea urbană. Este evident că oraşul Bucureşti suferă din cauza traficului, iar pentru asta avem nevoie de soluții şi facem tot ce putem să încurajăm mobilitatea urbană alternativă.”

Viceprimar Horia Tomescu: „Transportul alternativ a apărut datorită creşterii urbanului, iar aceasta a adus la nevoia fluidizării mobilității urbane. Bucureştiul este înscris în trendurile europene pentru mobilitate urbană, atât ca şi conştientizare a populației, cât şi ca număr de utilizatori. Am observat că există din partea cetățenilor o dorință de a folosi transportul alternativ. Scopul nostru este de a crea politici publice care să reducă impactul de mediu şi să crească volumul spațiului verde. Avem ca țintă creșterea sănătății publice şi avem în vedere să găsim soluții şi posibilități de a petrece cât mai puțin timp în trafic. Suntem un pic în urmă față de alte oraşe din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte infrastructura dedicată transportului urban alternativ, dar depunem toate eforturile să ne înscriem pe lista oraşelor verzi care folosesc acest tip de transport.”

Corina Fugaru, project director, EFdeN: „Primul nostru proiect care iese din EFdeN Sustainable City și sperăm că nu va fi singurul și că vom deschide apetitul pentru astfel de colaborări și pentru alte entități care vor vrea să facă Bucureștiul mai accesibil și mai prietenos cu cetățenii.”

Nicolas Richard, CEO ENGIE România: „Eu ar trebui să vă mulțumesc, e o zi în care simt: „Yes, we can!”. Am reușit într-adevăr să inventam un pic din cum ar putea să fie viitorul nostru. Sincer, mă bucur foarte mult că am reușit împreună să facem un proiect care are sens pentru copii noștri. E un proiect pilot, sper că răspunsul publicului o să fie bun și că o să reușim să multiplicăm genul acesta de proiecte, care pentru mine sunt o bucurie.