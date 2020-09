Terminal pentru plecări curse externe, la Aeroportul Timișoara

La Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara va fi construit un terminal pentru plecări curse externe.

În Monitorul Oficial nr. 814 a fost publicată, joi, Hotărârea Guvernului nr. 737/31,08.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiții.

Valoarea investiției este de 184,5 milioane de lei, inclusiv TVA (echivalentul a 38,84 milioane euro), eșalonată pe 3 ani astfel: 2,7 milioane în primul an de construcție, 53,8 milioane de lei, în al doilea an și 128 de milioane de lei, în ultimul an. Finanțarea va fi asigurată din fonduri externe nerambursabile, precum și din venituri proprii.

Proiectul prevede realizarea, pe o suprafață de 8.000 mp, un sistem complet de control securitare pasageri și bagaje, 7 lifturi pentru persoane și bagaje, 18 ghișee check-in, cabine pentru 6 posturi ale Poliției de frontieră și 6 porți automate de scanare a documentelor.

Construirea terminalului plecări curse externe presupune asigurarea condiţiilor de procesare a pasagerilor care pleacă spre destinaţii externe, a celor care se află în tranzit / transfer, dar realizează şi interconexiunea terminalelor noi cu cele aflate în exploatare.

„De asemenea, prin dotările propuse, se vor asigura şi condiţiile de procesare care să îndeplinească atât standardele de securitate, cât şi pe cele privind nivelul serviciilor oferite pasagerilor. Soluţiile tehnice adoptate prin prezentul obiectiv de investiţii răspund necesităţilor societăţii, corespunzând atât din punct de vedere al calităţii în construcţii, cât şi cerinţelor stabilite la nivel naţional şi internaţional în domeniul aviaţiei civile. Ele sunt adaptate la situaţiile de trafic înregistrate deja la orele de vârf, dar creează şi premisele prin care se va asigura dezvoltarea aeroportului în următorii 10 – 35 ani (în conformitate cu rezultatele analizei cost – beneficiu efectuate)”, au arătat autorii proiectului, în nota de fundamentare a HG.

Acesta arată că sunt asigurate condiţiile de procesare pentru cinci curse de pasageri pe fluxurile de plecări externe pe oră (până la 900 de pasageri).

Fluxurile de pasageri şi cele de transport al bagajelor de cală nu se vor intersecta la acelaşi nivel. Echipamentele de control de securitate, care sunt în conformitate cu standardele actuale şi dotează fluxurile de securitate existente, vor fi relocate şi utilizate în noul terminal.

Vor fi, totodată, asigurate spaţii comerciale, administrative şi tehnice.