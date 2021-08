Transportatorii de persoane, mesaj către Guvernul Cîțu: Opriți falimentul

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) cere sprijinul cetățenilor pentru salvarea transportului rutier de persoane din România.

Publicăm integral comunicatul transmis redacției:

Toate acțiunile guvernelor Orban și Cîțu arată că se dorește eliminarea transportatorilor și singura alternativă ar putea rămâne „ia-mă nene”, în varianta progresistă a „transportului alternativ”, după ce firmele autorizate vor intra în faliment, fiind împinse către acest final chiar de către Guvern.

COTAR, împreună cu alte organizații patronale reprezentative la nivel de ramură (conform Legii dialogului social) însumează peste 80.000 de societăți comerciale și 2.000.000 de angajați. Împreună atragem atenția Guvernului, Președinției, Camerei Deputaților și Senatului României, Ministerului de Finanțe, Ministerului Transporturilor, Autoritatății Rutiere Române și Autoritatății de Supraveghere Financiară ca politizarea excesivă a instituțiilor publice a slăbit capacitatea de reacție a acestora și a favorizat dezvoltarea corupției. Multe dintre societățile comerciale afiliate COTAR au ajuns în pragul colapsului financiar, din cauza nefuncționării instituțiilor publice din România.

„Fără integritate în instituțiile publice, România nu se poate dezvolta și va rămane în permanență „oaia neagră a Europei”, cu „ajutorul” Guvernului. Asistăm chiar acum la o disoluție a autorității instituțiilor românești fără precedent în ultimii 30 de ani. Ne întrebăm ce se întâmplă cu taxele și impozitele plătite de noi, societățile comerciale. Doar din domeniul transporturilor de marfa si persoane ,activitati conexe ( unitati reparatoare, statii ITP,scoli de conducere ,etc) , contribuția este de peste 18% la Produsul Intern Brut al României”, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Există trei mari probleme în transporturi:

– Problema impozitării diurnelor șoferilor – o aberație fiscală!;

– Problema licenței transportului de persoane județean, interjudețean și transjudețean – peste care intervine un alt minister (Ministerul Dezvoltării, prin Consiliile Județene), cu o nouă lege și noi reguli, deși transporturile funcționau în conformitate cu legile în vigoare, iar ceea ce s-a legiferat ulterior aruncă în haos transporturile din România;

– Neplata despăgubirilor din partea celor două firme de asigurări care dețin cumulat peste 76% din piața RCA din România – și cărora li s-a facilitat deținerea monopolului.

Reîncadrarea diurnei șoferilor care lucrează în transportul internațional ca venit de natură salarială și obligarea firmelor la plata impozitelor și contribuțiilor sociale aferente, retroactiv, pe 5 ani, este atât o aberație fiscală, cât și una juridică, pentru că încalcă principul conform căruia nicio lege nu se poate aplica retroactiv. Împreună, adăugând carantinarea șoferilor în timpul pandemiei, aceste măsuri duc spre falimentarea firmelor de transport, de către Guvern.

Asociațiile patronale din transporturi consideră măsura luată de ANAF abuzivă și favorabilă unor companii care vor intra pe piața din România „pe ușa din dos”, după ce Executivul va elimina – într-o acțiune fără precedent – companiile care activează actualmente pe această piață, prin reguli care contravin tuturor principiilor legislației în vigoare, având ca unic scop preluarea controlului asupra pieței.

În timp ce state precum Polonia, Lituania sau Ungaria își protejează propriii transportatori, România este singurul stat european care impozitează diurna și care modifică în modul cel mai aberant și abuziv legislația, pentru a elimina societățile comerciale de pe piață. Efectele sunt devastatoare, cu atât mai mult cu cât taxarea se face retroactiv, penalitățile fiind imposibil de plătit.

Nu doar transportul rutier de persoane este vizat, ci și transportul de marfă. Guvernul recidivează și penalizează transportatorii pentru gradul mic de vaccinare a populației României și a decis intrarea în carantină, timp de 14 zile, a șoferilor profesioniști care revin din țări roșii din punct de vedere al gradului de risc de contaminare cu Covid-19, dacă nu sunt vaccinați și nici nu pot dovedi că au trecut prin boală în ultimele trei luni. Nici măcar nu se ia în considerare, în cazul șoferilor profesioniști, testul negativ COVID-19.

Măsura este unică în Europa, șoferii profesioniști fiind exceptați de la măsura carantinei în toate țările, cu scopul de a menține lanțurile de aprovizionare cu marfă, așa cum recomandă și Comisia Europeană, care a creat în acest sens „culoare verzi” și a îndemnat la exceptarea de la carantinare a șoferilor profestionisti. Nu și în România! Prin această măsură, Guvernul României obligă astfel șoferii români să îngroașe rândul șomerilor dacă nu vor să se vaccineze sau să emigreze în alte țări, lucru foarte probabil, dat fiind viitorul incert al firmelor românești de transport și criza profundă de șoferi cu care se confruntă toată Europa. De fapt, Guvernul României depopulează România și trimite forță de muncă ieftină în țările din vestul Europei.

Firmele de transport din România se confruntă astfel, pe de-o parte, cu plecarea forței de muncă, iar pe de altă parte cu controale abuzive ale ANAF care le bagă direct în faliment, după impunerea unor sume uriașe de plată – RETROACTIV! -, ca impozite și contribuții sociale pe ultimii cinci ani.

În piata de asigurari RCA din Romania au existat doua mari societăți cu probleme acum 5 ani. Ele se numeau Astra si Carpatica, iar ambele detineau cumulat 32% din piata RCA. Cu greu si datorita creditelor bancare am supravietuit falimentelor acelor societăți, ale căror consecințe se resimt și azi. La 5 ani, distanta se repeta acelasi scenariu, dar cu doi actori noi, care de data aceasta detin cumulat aproximativ 80% din piata RCA. Aceste companii de asigurari au datorii de ordinul sutelor de milioane de euro si, culmea, vand in continuare hartii sub denumirea de polite obligatorii – RCA. Am mentionat clar ca doar vand aceste hartii, pentru ca atunci cand vine vorba de plata despagubirilor, aceste societăți refuza in mod sistematic sa plateasca obligand pagubitii si reprezentantii acestora sa se adreseze ASF si instantelor competente.

Peste 5.000 de reclamatii au fost inregistrate la ASF doar in luna Iulie 2021, avand ca obiect doar abuzurile celor doua companii de asigurari, care vand linistite in continuare polite RCA. Acestea refuza mai nou sa achite despăgubirile chiar și atunci când exista hotărâri executorii ale instantelor din Romania, care sunt favorabile pagubitilor. Una dintre companii vinde hartii in valoare de 2 milioane de euro/zi, iar cealalta vinde hartii de 1,3 milioane de euro/zi, însă ambele refuza sa plateasca daunele!.

Solicitam de urgenta punerea in aplicare a art. 47 din Legea 132/2017 pentru ca cei captivi in aceata lege RCA sa nu mai fie bataia de joc a unor societati de asigurari

„Atragem atentia public domnului Prim-ministru Cîțu asupra faptului ca situatia transportatorilor si service-urilor auto din Romania s-a degradat continuu in ultimii 5 ani, ajungand acum sa fie una dramatica, din cauza lipsei de acțiune din partea institutiilor alimentate cu taxele noastre. Am ajuns sa fim nevoiti sa ipotecam la banci toate bunurile noastre mobile si imobile. Daca situatia nu se schimba radical pana in toamna, veti intra in istorie ca <<groparul industriei de transport de marfuri, transportului de persoane si a service-uri auto din Romania>>. Singurele bunuri pe care statul roman le va mai putea colecta la sfarsitul acestui an de la aceasta industrie vor fi hainele de pe noi”, a precizat Vasile Stefanescu, presedintele COTAR