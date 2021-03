Vola.ro: 89% dintre pasagerii cu zboruri anulate în 2020 și-au recuperat banii

La aproape un an de la închiderea granițelor și interzicerea zborurilor între România și majoritatea statelor europene, pe perioada stării de urgență decretate pe fiondul pandemiei de coronavirus, Vola.ro anunta ca a reușit să recupereze aproape 5,5 milioane de euro pentru 89% dintre pasagerii afectați.

Alte 1.300 de cazuri vor fi soluționate în scurt timp, însumând 260.000 de euro, iar pentru ceilalți aproximativ 4.300 de clienți îndreptățiți să primească de la companiile aeriene 719.000 de euro se fac încă eforturi în vederea finalizării proceselor de rambursare deja inițiate.

Analiza se raportează la întreaga perioadă a anului trecut, însă cele mai multe anulări au fost în lunile martie – iunie 2020.

Cazuri punctuale de anulări sau modificări de orare de zbor continuă să existe, însă întreg procesul de rambursare și timpul de răspuns al companiilor aeriene a fost cu mult îmbunătățit.

Iată precizările, în comunicatul transmis marți:

Efectul lockdown-ului global a fost unul dramatic pentru industria de transport aerian. Concret, conform statisticilor la nivel mondial, traficul internațional de pasageri a scăzut cu aproximativ 67% în 2020 comparativ cu 2019, iar peste 82% dintre călătorii din întreaga lume au fost nevoiți să își schimbe planurile.​

În total, 50.115 de clienți Vola.ro au fost afectați de aceste modificări în decursul anului trecut. Dintre aceștia, cu ajutorul specialiștilor Vola.ro, 89% au primit deja soluții de rambursare în valoare totală de peste 5.5 milioane de euro. Alte 1.300 de cazuri vor fi soluționate în scurt timp, însumând 260.000 euro, iar pentru ceilalți aproximativ 4300 de clienți îndreptățiți să primească de la companiile aeriene 719.000 euro se fac încă eforturi în vedera finalizării proceselor de rambursare deja inițiate.

Încă din luna martie, de la declanșarea pandemiei, echipa Vola.ro a oferit suport clienților în recuperării banilor pentru zborurile anulate sau amânate. Volumele de interacțiuni între specialiștii Vola.ro și clienți au crescut de peste 5 ori în decursul anului, iar liniile telefonice și chatul Vola.ro au

fost suprasolicitate, îndeosebi în perioada stării de urgență. În total, în perioada martie-decembrie echipa Vola.ro a trimis circa 315.000 de e-mail-uri și au fost inițiate peste 20.000 de chat-uri noi, pași care au ajutat la soluționarea a 89% dintre cazurile de anulări și întârzieri cu care s-au confruntat clienții Vola.

Până la finalul anului 2020, Vola.ro a recuperat pentru clienții săi peste 5.5 milioane de euro. Rambursarea a ajuns la pasagerii afectați sub formă de numerar, vouchere de călătorie sau reprogramare gratuită a zborului.

Aproximativ 5.655 de pasageri sunt încă în așteptarea rambursării contravalorii biletelor de avion de la companiile aeriene, dintre care 1.300 de cazuri vor fi soluționate în următoarele săptămâni. Pentru restul circa 4.300 de pasageri, echipa Vola.ro încă depune eforturi de recuperare a sumei totale cuvenite de 719.282 de euro.

Perioada de așteptare pentru soluționarea cererilor de rambursare s-a înjumătățit

Încă de la început, în contextul volumelor foarte mari de cereri de rambursare, companiile aeriene au anunțat termene foarte lungi de procesare a acestor solicitări, media fiind de circa 120 de zile. In cazul anumitor companii aeriene, acest termen a fost mai mare de 6 luni. Echipa Vola.ro a făcut constant presiuni asupra operatorilor de zbor pentru a grăbi acest proces, iar în perioada martie-septembrie media de așteptare a fost de 107 zile pentru clienții în numele cărora agenția de turism Vola.ro a declanșat procedura de rambursare.

Spre finalul anului, în intervalul septembrie-decembrie, perioada de soluționare a scăzut chiar la 64 de zile iar pentru anul în curs, pe masură ce politicile companilor se stabilizează, echipa Vola.ro și-a propus să ajungă la un termen de soluționare a cererilor de rambursare sub 30 de zile.

„Pentru anul în curs, pe masură ce politicile companilor se stabilizează, ne-am propus să ajungem la un termen de soluționare a cererilor de rambursare sub 30 de zile. Suntem mândri că am reușit să recuperăm banii a peste 89% dintre clienții afectați de anulările zborurilor în contextul pandemiei și nu vom renunța până când nu vor fi soluționate toate cererile pe care le-am depus în numele clienților noștri. Preconizăm că cererea pentru bilete de avion va crește treptat până în 2022 la nivelurile de dinainte de pandemie. Segmentul de business va fi cel cu revenirea cea mai lentă, în vreme ce produse precum Vola Boats sau asigurările Vola Medical și Vola Rambursabil cu clauză de COVID-19 se bucură de o atenție în continuă creștere din partea publicului”, a declarat Claudia Tocilă, director de Marketing la Vola.ro.

