A murit de COVID-19 actorul Bogdan Stanoevici, contestatar al purtării măștii sanitare

Actorul Bogdan Stanoevici, fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Ponta, a murit de COVID-19 marți dimineață, la vârsta de 62 de ani. El a făcut fibroză pulmonară.

Bogdan Stanoevici se afla în comă din 21 decembrie, după ce a fost infectat cu coronavirus. Actorul a fost internat inițial la spitalul „Sfântul Pantelimon”, de unde a fost mutat la Spitalul de boli cardiovasculare „C. C. Iliescu”.

Ironia soartei face ca Stanoevici să fi fost un aprig contestatar al purtării măștii sanitare și a tuturor măsurilor de restricție impuse de Guvernul Orban.

Bogdan Stanoevici a participat anul trecut la un miting în Piața Victoriei, pentru a denunța „dictatura sanitară”.

A declarat public că nu poartă masca de protecție pentru că era sănătos: „Pentru a evita speculaţiile ulterioare şi atacurile inutile, vă spun eu acum – faptul că nu port mască este în primul rând pentru că sunt sănătos. Şi aici îl citez pe ministrul Sănătăţii, care a spus că masca o poartă oamenii bolnavi, oamenii sănătoşi nu o poartă. Am făcut în fiecare lună câte un test, din motive diferite. Toate negative. Pe de altă parte, am purtat-o acolo unde eram obligat să o fac, pentru că eu sunt un respectuos al legii şi mi-a ieşit un herpes. Îmi pare foarte rău că vă dau din casă, dar în momentul în care aş pune mască s-ar produce o infecţie şi chiar nu am timp de infecţii în acest moment”.

Stanoevici, care după ce nu a mai fost ministru a condus timp de 3 ani Circul Globus din București, în timpul mandatului de primar general al Gabrielei Firea, a candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2019, obținând un scor infim.

Fișă biografică

Bogdan Dragoş Aureliu Marian Stanoevici s-a născut la 22 ianuarie 1958, la Bucureşti.

În anul 1982, a absolvit U.N.A.T.C. “I. L. Caragiale”.

Între 1979 şi 1989, Bogdan Stanoevici a interpretat o serie de roluri principale în film şi în teatru şi era unul dintre cunoscuţii membri al grupului SONG. Dintre cele 13 lung metraje în care a jucat înainte de ’89 amintim: “Eu, tu, şi… Ovidiu” (1978), “Destinaţia Mahmudia” (1981), “Trandafirul galben” (1982), “Să mori rănit din dragoste de viaţă” (1984), “Noi, cei din linia întâi” (1985), “Secretul lui Nemesis” (1987), “François Villon – Poetul vagabond” (1987), “Sania albastră”. A jucat în piese de teatru şi a apărut în mai multe emisiuni la Televiziunea naţională.

În luna mai 1989 s-a stabilit prin căsătorie în Franţa, unde a mai jucat în filme ca: “La Ferme” de Mathieu Zeitindjioglou (2001), “Quicksand” de John Makenzie (2001), “Toronto R-V” de Andra Nicols (2004), “Tertium non datur” de Lucian Pintilie (2005).

A început cu scheciuri pentru televiziune, la Canal Plus, parodiind procesul lui Ceauşescu, la modă în 1990. A apărut în emisiuni de televiziune şi jucat pe scenele de teatru franceze.

După 22 de ani, în februarie 2011, Bogdan Stanoevici a revenit in România, cu ocazia premierei filmului israelo-franco-român, “Misiunea directorului de resurse umane” în regia lui Eran Riklis.

A fost ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni în Cabinetul Ponta III, între 5 martie şi 16 decembrie 2014. La 16 ianuarie 2015, a devenit secretar de stat în Ministerul Culturii, funcţie deţinută până la 29 decembrie 2015.

În perioada februarie 2017- februarie 2020, Bogdan Stanoevici a fost director general interimar al Circului Metropolitan (Globus) din Bucureşti.