Ministrul Mediului: Niciun tren cu buşteni nu a plecat din România în 2020

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, a dat asigurări, marți, într-o conferinţă de presă, că „niciun tren cu buşteni nu a plecat din România în 2020”, iar imaginile vehiculate în ultima lună pe reţelele de socializare sunt doar manipulări.

„Aş vrea să vă spun foarte clar: niciun tren cu material lemnos buştean nu a plecat din România către ţări din Europa sau din alte părţi. Ministerul Transporturilor ne informează că în 2020 niciun tren cu buştean nu a fost exportat din ţara noastră către vreo altă ţară din Europa, nici pe calea ferată şi nici în punctele de descărcare de la Giurgiu, Galaţi sau Constanţa”, a precizat Costel Alexe.

„Înţeleg emoţia pe care românii o trăiesc când văd transporturi de buşteni care circulă pe drumurile publice, pe calea ferată, când privesc materialele acestea video sau citesc postări şi articole de presă mai mult sau mai puţin fundamentate. Înţeleg puterea emoţională a amintirilor recente, când, din lipsa unui cadru legislativ mai ferm, a controalelor poate mai ferme, am văzut cum multe dintre pădurile României au dispărut de pe hartă. (…) Zilnic este lansată şi alimentată pe Facebook, pe reţelele de socializare, o avalanşă de mesaje toxice. Am văzut poze, clipuri, cu zeci de mii de share-uri. Acestea au un singur scop: să inducă tuturor ideea unei catastrofe ecologice în pădurile româneşti. După atâta campanie de fake-news am ajuns la o stare de dezinformare publică în care orice camion care transportă legal material lemnos este considerat transport ilegal. Toate aceste imagini care sunt promovate în spaţiul public, pe reţelele de socializare, în ultima lună, sunt doar nişte manipulări”, a adăugat el.

Ministrul a arătat că 170.000 de români lucrează în industria mobilei, iar locurile lor de muncă depind de exploatarea legală a pădurilor:

„În România se pot exploata legal astăzi în jur de 18 milioane de metri cubi (anual, n.r.). Aşa spune INS şi aşa spun datele pe care le avem la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. În calitatea noastră de autoritate centrală de Mediu, suntem obligaţi să acţionăm pentru respectarea prevederilor Codului Silvic, să sprijinim exploatarea şi industria mobilei, pentru că astăzi avem în acest sector 170.000 de români, care îşi întreţin familiile din această industrie forestieră”.