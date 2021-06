Proaspăt pensionar de lux, Fabian Gyula – propus de UDMR pentru Avocatul Poporului – se dă victimă: Mi-a spus „să aveţi grijă de copilaşii dvs.”

UPDATE: Birourilor permanente reunite ale Parlamentului au amânat, joi, data votului pentru instalarea în funcție a noului Avocat al Poporului, Fabian Gyula, stabilită inițial pentru luni. Motivul: revocarea Renatei Weber din această funcție a fost atacată la CCR de către PSD, iar Curtea a stabilit să pronunțe o decizie în acest sens marți, pe 29 iunie.

Fabian Gyula, propus de UDMR pentru funcția de Avocat al Poporului și susținut de PNL și USR PLUS, după ce au revocat-o în Parlament pe Renate Weber, a recunoscut, miercuri, că este un pensionar de lux, care cumulează din bani publici pensia uriașă cu salariul de conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„M-am pensionat anul trecut (2020 – n.r.), la 49 de ani”, a spus el, la Parlament. Pensia sa este de peste una specială, de 10.000 de lei/lună deoarece a fost procuror. Admite că suma „este mare, raportat la pensia medie”.

De altfel, el cumulează deja pensia specială cu salariul de conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

El a cumulat deja, timp de 22 de ani, salariul de procuror cu cel de conferențiar universitar – în prezent de 6.580 lei/lună, conform Legii 153/2017.

Fabian Gyula a declarat miercuri, la audierea sa în Comisiile juridice ale Parlamentului unde a fost validat cu majoritatea voturilor (UDMR, PNL și USR PLUS), că este absolvent de studii juridice, că timp de 25 de ani a fost procuror, iar de 22 de ani este cadru didactic în învăţământul superior.

Dacă va fi validat prin vot în Parlament, Fabian Gyula va cumula din bani publici și salariul uriaș al Avocatului Poporului, de 21.840 de lei lei/lună.

Întrebat dacă 49 de ani este o vârstă potrivită pentru pensionare, el a spus: „Raportat la presiunea la care eşti supus în magistratură, da”.

În plus, „magistraţii au şi o serie de incompatibilităţi şi restricţii”.

Se dă victimă: „Mi-a spus – să aveţi grijă de copilaşii dvs.”

Fabian Gyula s-a victimizat, relatând un episod a relatat

„Am lucrat 24 de ani fără să ocup funcţii de conducere, abia după acea am avut funcţii de conducere. La un moment dat am stat 15 ani pe acelaşi scaun, practic soluţionând acea ciclicitate de dosare care nu erau simple. Mă ocupam şi de cooperare internaţională. Obişnuiesc să spun o întâmplare din această activitate după care să apreciaţi cât de grea este activitatea de magistrat. Lucram la Parchetul tribunalului când într-o noapte, pe la 4,00, am ajuns acasă şi mă sună pe telefonul fix şeful arestului. Atât mi-a spus: „Să ştiţi că cel pe care l-aţi audiat timp de două ore şi jumătate în cursul acestei nopţi, la verificările efectuate de medicul de la arest s-a dovedit a fi purtător de TBC activ”. A închis discuţia, mi-a zis „să aveţi grijă de copilaşii dvs.”. Aceasta este activitatea de magistrat”, a argumentat Fabian Gyula.

Unic candidat pentru conducerea Avocatului Poporului , el a afirmat că jurisprudenţa Curţii Constituţionale este „clară în favoarea magistraţilor” în privinţa pensiilor acestora.