Restricții ridicate în București, din 25 ianuarie: Teatrele și restaurantele se redeschid la 30%

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a decis, vineri, ridicarea mai multor restricții în Capitală, începând de luni, având în vedere că trei zile la rând incidenţa infectării cu COVID-19 s-a situat sub 3 la mia de locuitori.

Astfel, din 25 ianuarie se redeschid la interior, în limita a 30% din capacitate, barurile, restaurantele, cinematografele, teatrele și sălile de jocuri de noroc, a anunțat prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.

Programul de funcționare va fi între orele 6:00 și 21:00.

Nunțile și botezurile rămân însă interzise.

totodată, masca rămâne obligatorie, inclusiv în spațiile deschise.

Decizia a fost luată după ce incidența COVID-19 în București a scăzut sub 3 cazuri la mie.

Iată declarațiile oficialilor, la finalul ședinței CMBSU:

Traian Berbeceanu, prefectul Capitalei:

„În municipiul București, azi am înregistrat o rată de infectare de 2,52. E a treia zi consecutivă sub 3 la mie, fapt pentru care a trebuit să convocăm Comitetul. Cu 37 de voturi „pentru”, 1 vot împotrivă și 4 abțineri s-a hotărât ca de luni de la ora 0:00 restaurantele, barurile cafenele vor funcționa la capacitate de 30%. Programul va fi între 6 și 21. În sălile de spectacol, cinematografe publicul va putea intra în limita a 30% din capacitate. Recomandăm cetățenilor prudență. Și autoritățile sunt prudente. De aceea am hotărât ca măsurile să fie relaxate de luni. În mod categoric, vom fi intransigenți. Anterior ședinței am avut o întâlnire cu șefii Poliției, Jandarmeriei, IGSU, am hotărât intensificarea controalelor. Chiar înaintea ședinței, am primit o adresă de la Ministerul Sănătății, prin care ni se făcea recomandarea să temporizăm relaxarea. Noi însă suntem aici să luăm în considerare aceleași cifre și aceiași indicatori pe care i-am luat în considerare când am impus restricțiile. Cifrele privind incidența sunt furnizate de INSP și DSP, care sunt din interiorul MS”.

Primarul general Nicușor Dan:

„Suntem într-o situație fericită în București. Am ajuns la 2,5 indicele de incidență. Am fost la 7. meritul aparține bucureștenilor, care au înțeles în mare, mare majoritate să poarte mască, să păstreze distanța. La începutul pandemiei, marja de decizie a comitetului era mai mare. Acum avem o HG 3/2021 și aici lucrurile sunt foarte clare: dacă indicele coboară sub 3 sau sub 1,5, noi trebuie să aplecăm niște măsuri. A fost o decizie oarecum formală din partea comitetului. E meritul nostru al tuturor bucureștenilor că am reușit să ajungem până aici dar în niciun caz nu trebuie să ne relaxăm. Trebuie să păstrăm aceste măsuri: mască, distanță socială, spălat pe mâini”.

Întrebat despre recomandarea Ministerul Sănătății de a temporiza relaxarea restricțiilor, nicușor Dan a răspuns:

„Trebuie să ne învățăm în țara asta să împărțim competențe. Atâta timp cât există un comitet național care decide niște lucruri, atâta timp cât autorităților locale i se dau niște atribuții, să respectăm aceste atribuții. Am deja suficiente atribuții ca să nu intru peste atribuțiile altora. Există un ministru al Sănătății, un comitet național, specialiști ai INSP. În cuprinsul hotărârii comitetului se scrie: „această relaxare se va produce cu condiția ca indicele să rămână sub 3, ceea ce este foarte probabil”.

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat:

„Incidențele care au fost stabilite prin HG sunt de 1,5 la mie, între 1,5 și 3 și peste 3. La nivel național s-a lucrat până acum pe baza acestor incidențe. Sunt localități care intră și ies de sub incidențe pe baza HG.

Situația în baza legislației existente și a procedurii care a fost creată și care a arătat că am reușit să ținem situația sub control, s-a luat decizia de azi și cu amânare pentru luni ca să vedem cum evoluează lucrurile și să evităm aglomerația de mâine, de weekend. Decizia de acum e de a relua unele activități.

Horeca trebuie să fie responsabilizată să respecte aceste reguli: 30%, nu 50, nu mai mult. una la 3 mese. Până la ora 21 seara. Rămân botezuri, nunți interzise. Numai de luat masa și în număr limitat. Dacă se va observa că începe o creștere, această măsură poate să fie inversată și să fie închis totul peste tot. Din punctul nostru de vedere, important ca populația să înțeleagă cât de importantă e respectarea regulilor. Și cu tulpină nouă, și cu cea veche regulile sunt aceleași: mască, distanțare, limitarea deplasărilor.

Dacă se va întâmpla să vedem că situația nu mai e controlabilă cu aceste incidențe stabilite anul trecut, se poate modifica hotărârea de guvern. Până acum am văzut că impactul măsurilor luate a păstrat România într-o zonă mai bună decât alte țări. Sunt cazuri care nu se raportează. unii fac teste antigenice acasă și sunt pozitivi și rămân acasă. unii poate că nu respectă regulile.

Testele PCR – suntem pe la 30.000. Rata de pozitivare e la un nivel mai mic decât înainte. Sunt indicatori care sunt foarte buni pentru a urmări situația: ocuparea paturilor de ATI. A rămas pe un platou și are o scădere. Are o scădere lentă, dar e o scădere.

Locurile intermediare din spitale – în scădere. Situația nu e atât de rea, că e plin de cazuri de care nu știm. trebuia să se vadă pe locurile de ATI și în spitale. Da, există cazuri de care nu știm, dar situația la acest moment situația e încă sub control. Tulpina nouă poate oricând să preia controlul și să crească din nou vertiginos infectările.

Măsura luată de comitetul pe București este reversibilă la orice moment la care se va observa că e necesar. Responsabilizarea operatorilor economici să respecte regulile. Dacă vor să rămână deschise, acest lucru depinde de modul în care aplică regulile și toate măsurile.

În toată țara există un număr de cazuri peste nr raportat care nu știm cât este. Sunt oameni cu simptome ușoare care nu se testează, asimptomatici care nici nu știu că au virus și cei care se testează cu testele PCR și antigenice care se raportează.

E aproape imposibil să știi cazurile de oameni care se testează acasă. Retragerea testelor rapide de la farmacii nu garantează că toți care au simptome se vor testa.

Masca rămâne obligatorie și va rămâne obligatorie o bucată de timp peste tot, inclusiv în spațiile publice, și eu consider cea mai bună măsură și cred că a ajutat cel mai mult la controlul lucrurilor.

Testele rapide dacă sunt pozitive înseamnă sigur că ești pozitiv. Dacă e negativ, e un procent de fals negativ și atunci pentru persoanele care se testează acasă și au simptome și au test negativ să meargă să facă test PCR.

La acest moment, școlile merg mai departe în scenariile pe care le știm”.