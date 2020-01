VIDEO. Ministrul Vela l-a primit la sediul MAI pe inculpatul Cumpănașu, care i-a dat o idee

Ministrul de Interne, Marcel Vela (PNL), a anunțat vineri că l-a primit, de dimineață, pe Alexandru Cumpănașu la sediul Ministerului de Interne și a ”îmbrățișat” o idee pe care acesta i-a propus-o.

Alexandru Cumpănașu a fost pus sub acuzare de DNA Constanța, la finalul anului trecut, pentru fraudarea fondurilor europene.

Dar ministrul de Interne nu a făcut nicio referire la situația acestuia de inculpat într-un dosar penal, și nici motivul pentru care l-a primit la Ministerul de Interne.

Iată cum a decurs întâlnirea dintre cei doi, relatată chiar de ministru:

“Am avut întâlnire la ora 10:00 cu domnul Cumpănașu. Din pricini ‘bine cuvântate’, dl Cumpănașu a întârziat 20 de minute, oferindu-vă dvs. interviu la intrarea în Minister, motiv pentru care am intrat în altă ședință, cu frumoșii studenți care vor să schimbe în bine lumea și cu profesorul lor, la mine în birou, la o întâlnire prietenească.

Dl Berbeceanu s-a ocupat pe amănunte de întâlnirea cu dl Cumpănașu. La final, evident, din respect și din dorința de a afla concluziile, am ajuns și eu la întâlnirea cu echipa prezentă alături de dl Cumpănașu. Sunt convins că va da comunicate foarte ample despre ce s-a discutat.

Eu vă spun că discuția a fost pozitivă: adică a avut câteva idei care oricum noi le aveam și sunt în programul de guvernare, vizavi de paza în școli, dar mi-a dat o idee care am îmbrățișat-o și este foarte bună.

, astfel încât elevii, într-un mod anonim, să aibă curaj să prezinte tot ceea ce se întâmplă în școală, și vizavi de fenomenul educațional, și de fenomenul infracțional. Și atunci, acest telefon verde – majoritatea copiilor au telefoane – când se întâmplă ceva, elevii să poată să îl acceseze.

Telefon verde care să fie la Ministerul Afacerilor Interne în conexiune cu Ministerul Educației.

Dacă este pe linie infracțională – nu știu, traficanți de droguri, oameni violenți, bătaie în clasă, tot ce înseamnă agresiunea dascălilor față de copii sau a copiilor față de profesori – noi să fim înștiințați în timp operativ.

Am preluat ideea și o să o discut. De la întâlnirea cu domniile lor am venit direct la întâlnirea cu dumneavoastră.

O să o preiau și săptămâna viitoare o să găsim o formulă prin care să o implementăm. Foarte bună.”

Cumpănașu: Am avut o întâlnire de lucru cu ministrul

Evident că Alexandru Cumpănași nu a ratat ocazia să se laude pe Facebook:

”Astazi la ora 10:00 am avut o intalnire de lucru cu Ministrul Afacerilor Interne, domnul Marcel Vela in calitatea de Presedinte CNMR.

In cadrul intalnirii am abordat mai multe teme si am propus mai multe solutii pentru combaterea clanurilor interlope precum si prevenirea violentei in scoli, a traficului de droguri si a racolarii si explotarii fetelor pentru prostitutie:

1. Infiintarea Politiei Scolilor sau a unei forme de organizare pentru asigurarea unui politist/jandarm la fiecare unitate de invatamant cu caracter permanent



2. Infiintarea Programului National : Dezvoltarea de Tineri Lideri Impotriva Violentei in parteneriat cu primariile si, MAI si MEN. Crearea in acest fel de monitori si lideri tineri care sa poata construi un climat de securitate in unitatile de invatamant



3. Infiintarea unui TELVERDE pentru raportarea de catre tinerii din licee si scoli generale ANONIM a orice informatii privind posibile infractiuni, bulling, abuzuri, interlopi, etc



4. Reorganizarea IPJ- urilor astfel incat sa nu mai permita crearea unor legaturi intre sefii de inspectorate si clanurile interlope sau politicieni”.