Episodul 2 – Armaghedon CEC! Prin Vartolomei, și Timișoara e cu Nae „Hărțuitorul”

Constantin Vartolomei a fost înregistrat când amenința. Efectul? Șefii CEC au dat ordin ca directorii să nu mai poată fi înregistrați, iar cel care a avut curajul a fost demis.

Mai mult, pentru că săptămâna trecută a dat un împrumut de 4 milioane de euro fără să respecte în totalitate condițiile CEC, Costi Vartolomei va deveni director regional, începând din 3 februarie 2020.

El a sărbătorit deja noua funcție: vinerea trecută, 17 ianuarie, a dat de băut în PUB-ul Irish Public House din Centrul Timișoarei!

În primul episod al Armaghedonului CEC, v-am oferit acuzațiile aduse de Liviu Bota, dar și de alți angajați ai băncii, unui grup organizat care a pus mâna pe o parte din puterea băncii de stat.

Este vorba despre grupul condus de Cristian NAE – director al Direcției Administrare a Rețelei Teritoriale, el avându-i alături de conjurații Elena HUȚANU – director al Direcției Resurse Umane, Ana-Maria JECAN – șef serviciu personal Direcția Resurse Umane și Secretar al Comisiei de Etică și al Comisiilor de Evaluare a salariaților din CEC BANK și Mirela IOVU – director-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al CEC BANK.

În acest al II-lea episod al Armaghedonului CEC, vă oferim și alte nume care fac parte din grupul condus de Cristian Nae: Constantin Vartolomei – director Sucursala Timișoara, Ioana Onofrei – șefă de sindicat și Sorin Ionescu – coordonator Zona de Vest.

Acest “Armaghedon” nu este o anchetă marca SECUNDA, astfel că îl publicăm cu rugămintea ca toți cei vizați să ne ofere răspunsuri cât mai repede posibil, pentru a fi inserate în articol sub titulatura UPDATE, imediat ce le vom primi.

În continuare, așteptăm o reacție din partea președintelui CEC, domnul Valentin Tiberiu Mavrodin.

Publicăm mai jos Episodul 2 din Armaghedonul CEC, la secțiunea Bursa Zvonurilor. (Redacția SECUNDA)

Armagedon CEC – Azi in București, mâine în toată țara

In sustinerea colegilor din Bucuresti, actuali si fosti angajati din Timiș dorim să facem completări. Citind articolul din presă ne regăsim integral, capul clanului mafiot al CEC fiind Nae Cristian, iar pionul jucător local este Vartolomei Constantin – director Sucursala Timișoara.

Nenumărate sesizari cu privire la abuzuri si hartuiri de orice natura, din care rezulta incalcarea drepturilor omului si a normelor BNR, au fost inaintate catre vechea si actuala conducere.

In mod regretabil acestea au ramas fara ecou, bine dosite sub cheia numitei Hutanu Elena (director Resurse Umane) protejata de catre sefa de sindicat Onofrei Ioana si Vicepresedintii Iovu Mirela si Popa Mihaela, mana in mana cu Nae Cristian si Mihai Laura (director directie).

Nae prin pozitia sa de Director Retea si-a asumat rolul de “Dumnezeu” in banca de stat Cec. Cuvantul lui este necontestat de nimeni, permitandu-si sa faca legea dupa bunul sau plac.

Cu ocazia cercetarilor disciplinare a celor care nu doresc sa isi tina gura inchisa sunt organizate niste mascarade de anchete, lipsite de etica, in urma carora Nae si Hutanu propun fara drept de replica in forul decizional al CEC Bank (condus tot de ei) eliminarea indizerabililor folosind probe fabricate, prin intermediul unor domnisoare supuse de Nae.

Un exemplu este cazul in care unul din colegi, care nu a mai putut rabda abuzurile lui Vartolomei, a recurs la masuri disperate inregistrand telefonic amenintarile si comportamentul deviant-violent al acestuia. Pentru acest fapt a fost determinat sa puna batista pe tambal (sa-si dea demisia).

In timpul anchetei interne s-a proclamat o lege interioara de urgenta care interzice folosirea telefoanelor mobile in birourile directorilor CEC.

Cu toate acestea, directorul Vartolomei este singurul care isi inregistreaza colegii si ii urmareste constant pe camere video. Aceasta practica a fost confirmata chiar de Vartolomei intr-o sedinta cand isi ameninta cei 150 de oameni din subordine.

Nae si Hutanu fac vizite in teritoriu doar pentru a semana teroare si obedienta fata de legile nescrise ale acestei caracatite. Pentru a fi un manager de promovat, chiar daca ai avut toata viata zero rezultate, in Cec Bank este suficient sa imbraci cultul personalitatii lui Nae Cristian.

Un exemplu de slugarnicie recenta, datat a doua jumatate a lunii ianuarie 2020, este un nou exercitiu de forta si incalcarea normelor proprii CEC. Pentru a servi interesele caracatitei este de-a dreptul tragic-comic efortul depus de conducerea CEC (Nae Cristian, Iovu Mirela, Popa Mihaela si Mihai Laura) in aprobarea unui credit de 4 milione de euro catre o firma care nici macar nu isi are sediul in judetul sucursalei care il propune.

Nu documentatia aproape inexistenta sau capacitatea financiara indoielnica este de remarcat, ci fluxul greu de justificat.

Propunerea a fost in cateva luni refuzata de doua ori si aprobata de alte doua ori. Aceasi comisie, aceleasi documente, o zi diferenta, alta decizie. Pentru a se asigura de reusita s-au aplicat aceleasi strategii ca cele mentionate de catre colegii din Bucuresti, bazate pe presiuni, apelarea la celula de sprijin prin rechemarea din concediu a lui Vartolomei Constantin

Exemplele de aprobari la comanda pot continua si sunt bine cunoscute de sistemul bancar timisorean. In Timis este de notorietate ca CEC finanteaza tot ceea ce alte banci refuza. Oare rebuturile se primesc in CecBank gratuit sau vin in pachet?

Obedienta este rasplatita prin crearea unor succese aparente. Astfel pentru Vartolomei se muta clientii, la directiva lui Nae, de pe un judet pe altul sau sunt create pozitii superioare de conducere.

Cu toate eforturile insumate ale caracatitei cu tertipurile de rigoare, sucursala Timisoara este tot ultima. Oare daca curatam rezultatele de falsele cifre mai au valoare acesti mari bancheri?

Oare a cerut cineva CV-urile si realizarile directorului de la Timisoara si ale coordonatorului din zona de vest – Ionescu Sorin Adrian, anterior somer de ani buni? Cand au dat extern ultimul test de competenta? Au acesti pacalici si alte preocupari decat sa roteasca un portofoliu restant si sa traga de colege?

Colac peste pupaza daca clientul nu falimenteaza, i se aproba si scutiri de plata rata, aducand grave pierderi financiare bancii. Angajatul de la Control Intern a avut curajul sa spuna ca este pus sa controleze orice altceva decat ceea ce trebuie?

Chiar in aceste momente intr-un renumit Pub din centrul Timisoarei se sarbatoreste promovarea domnului Vartolomei in functia de Director Regional incepand cu 3 februarie 2020, ca urmarea a aprobarii unui nou dosar controversat, precum si de a-l ascunde de scandalurile latente generate sub conducerea lui (atat cu angajati cat si cu clienti).

Este pur si simplu incredibil cum pentru a ajuta firme refuzate de celelalte banci, se sacrifica angajati nevinovati si nepatati. Pana si transparenta si dreptul omului sunt incalcate doar pentru a pastra si promova oameni incompetenti care executa ordine si umplu buzunarele conducerii. Clientii performanti nu au sansa de a fi serviti de aceasta banca de stat, fiind nevoiti sa astepte randul dupa prioritatile caracatitei.

Reitram solicitarea colegilor din Bucuresti de a incepe o ancheta de amploare pornind de la sesizarile noastre comune.

Un Grup de angajati ai Sucursalei CEC Timisoara

P.S. Deoarece Armaghedon CEC scoate la lumină fapte incredibile, în curând SECUNDA va declanșa o anchetă jurnalistică.