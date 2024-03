Industria de asigurări: Legea RCA și-a demonstrat neajunsurile prin înghețarea tarifelor

Mai mult, sub pretextul îmbunătățirii siguranței rutiere, în loc să se trateze problema de fond, respectiv frecvența foarte mare a accidentelor, este încălcat multor șoferi români victime ale accidentelor rutiere dreptul de proprietate ocrotit prin Constituție asupra vehiculelor deținute, fiindu-le îngrădită posibilitatea de a primi despăgubirile sub formă bănească pentru avariile suferite la aceste vehicule. În plus, se pornește de la prezumția greșită că toți cei care azi doresc să beneficieze de plata în avans își repară vehiculele în service-uri neautorizate.