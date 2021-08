Vîlceanu: „Nu am votat Legea pensiilor. Am făcut acea contestaţie la CCR şi am câştigat-o”

Dan Vîlceanu, ministrul Finanțelor, nu dă nicio șansă pensionarilor să vadă mai mulți bani de la Guvern.

„Vom analiza dacă putem să ne angajăm la o creştere de pensii. Legea cu majorarea pensiilor cu 40% nu se putea aplica. Nu am votat Legea pensiilor. Am făcut acea contestaţie la Curtea Constituţională şi am câştigat-o”, a declarat el marți, într-o conferință de presă.

Noul ministru al Finanțelor nu dă vreo șansă nici propunerii lui Claudiu Năsui, de la Economie, în privința eliminării impozitului la salariul minim.

De altfel, Vîlceanu nici nu știe cât primesc „în mână” ce peste 1,7 milioane de angajați cu leafa cea mai mică.