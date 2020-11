Infractorul Săvulescu îl sfidează pe Predoiu: Așteptați de la omologul dvs. din Italia o intervenție în actul de justiție?

La câteva ore după ce ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, și-a exprimat „dezamăgirea”, marți, față de decizia Curții de Apel Napoli de suspendare a executării condamnării de 5 ani de închisoare a fugarului Dragoș Săvulescu, acesta l-a sfidat cu o scrisoare transmisă pe Facebook.

O publicăm integral:

Scrisoare deschisa adresata ministrului justitiei Catalin Predoiu

Domnule ministru,

Stupefiat, am aflat din presa despre comentariul facut astazi intr-o conferinta de presa referitor la situatia mea juridica. Dumneavoastra, in calitate de Ministru al Justitiei v-ati exprimat “dezamagirea” fata de decizia instantei italiene in cazul meu iar apoi ati scapat “porumbelul” spunand “…Poate aude Ministrul italian al justitiei”. !!!!

Pai, domnule ministru al justitiei din Romania, am cateva intrebari pe care vreau sa vi le adresez public:

1. De ce sunteti dezamagit, domnule ministru, cand o Justitie REALA dintr-o tara cu adevarat democratica APLICA CU ADEVARAT LEGEA si RESPECTA PRINCIPIILE GENERALE DE DREPT SI DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI? Cum va permiteti, domnule ministru, sa interpelati public modul de aplicare a justitiei din Italia? Credeti cumva ca poate exista o minima comparatie privind corectitudinea aplicarii legii intre Italia – o tara cu adevarat democratica si avand o reala Democratie si Justitie – si Romania – o tara ex-comunista cu justitie deficitara si plina de abuzuri, incalcari ale drepturilor omului si amestec ale serviciilor secrete si politicului in justitie??? Cum va permiteti domnule ministru sa insinuati asa ceva??

2. Daca tot ati discutat despre cazul meu si v-ati exprimat dezamagirea, de ce nu sunteti dezamagit, domnule ministru, si de modul SCANDALOS in care s-a judecat “Dosarul retrocedarilor”, acest dosar in care am fost condamnat absolut ABUZIV?? De ce nu sunteti dezamagit, domnule ministru, de modul ILEGAL in care s-a repartizat acest dosar “Completului Negru” prezidat de celebrul judecator Ionut Matei, seful structurii de securitate din Inalta Curte? De ce nu sunteti dezamagit, domnule ministru, de faptul ca in dosar s-au produs NENUMARATE ABUZURI SI INCALCARI ALE LEGII de catre judecatorii din Completul Negru care au judecat dosarul? Nu sunteti dezamagit, domnule ministru, si de faptul ca in dosar s-au produs CONDAMNARI FARA PROBE, pe fapte ce nici nu pot fi considerate fapte penale, ce tin exclusiv de modul de interpretare si aplicarea a legii civile, pentru faptul ca nu s-a respectat si tinut cont de expertiza din dosar care arata clar ca nu exista nicun prejudiciu, pentru faptul ca s-a condamnat abuziv si fara probe pentru fapte pentru care instanta de fond a dispus ACHITAREA, sau pentru faptul ca s-a incalcat, inter alia, dreptul la aparare si la un proces echitabil prin nemotivarea Sentintei de fond?

De ce nu sunteti dezamagit, domnule ministru, de tergiversarea motivarii Sentintei de condamnare (cu peste 9 luni, in conditiile in care legea prevede doar 30 de zile pentru motivare si in conditiile in care multi oameni nevinovati zac in puscarii) sau de tergiversarea judecarii cailor extraordinare de atac formulate in dosar, pe care bietii judecatori, aceia care mai sunt nealterati de Sistem, dar la presiunea Sistemului, nu mai stiu cum sa amane sau sa scape de cauzele pe rol din acest dosar-mascarada ca de un cartof fierbinte dat din mana in mana? Intrebarea are consistenta in conditiile in care calea de atac a apelului, in care am fost condamnat, s-a judecat in 2 luni, in doar 3 sedinte de judecata la foc continuu!

3. Ati spus chiar dumneavoastra ca nu obisnuiti sa comentati deciziile instantelor de judecata. Pai atunci cum de comentati decizia unui complet de judecata dintr-un stat democratic important european?? Aveti idee de faptul ca aceasta decizie s-a luat ca urmare a aplicarii corecte a directivelor europene (carora Romania este semnatara) si a legii italiene? Dezamagirea dumneavoastra este raportata la aplicarea corecta a legii de catre o instanta de judecata, raportata la legislatia europeana in vigoare sau raportata la legea italiana?? Din pacate insinuarea dumneavoastra este ca judecatorii din Italia au aplicat ilegal legea! Iar daca este asa, atunci acesta este un gest de mare tupeu tocmai din partea Ministrului Justitiei unei tari care este profund deficitara in domeniul infaptuirii Justitiei!!!

4. Ce vreti sa spuneti, domnule ministru, cu formularea “..Poate aude Ministrul italian al Justitiei??? Sugerati cumva o interventie a Ministrului Justitiei in actul de justitie italian pe modelul practicat in Romania??? Daca este asa, cum pare, din pacate, atunci formularea dumneavoastra nu reprezinta altceva decat evidenta modului DEFECT in care dumneavoastra personal intelegeti actul de justitie si il aplicati in Romania!!! Este modul dumneavoastra de intelegere si de aplicare a actului de justitie in Romania !! Este dovada evidenta a conceptului comunist al implicarii politicului in actul de justitie!!! Este motivul principal pentru care JUSTITIA din Romania NU FUNCTIONEAZA CORECT, lasand loc abuzurilor si implicarii politicului in justitie!!!

Cam ce asteptari aveti, domnule ministru al justitiei din Romania, de la omologul dvs. din Italia?? Asteptati o interventie in actul de justitie sau chiar eventual o ancheta in actul de justitie din Italia in conditiile in care propria ograda romaneasca colcaie de abuzuri si nu anchetati nimic???? In mod evident, v-a luat gura pe dinainte si ne-ati spus tuturor cine sunteti, cum intelegeti justitia si de ce nu avem Justitie reala in Romania!

Intr-un fel, va sunt recunoscator, domnule ministru, pentru ca ati reusit sa aratati public modul in care intelegeti dumneavoastra infaptuirea actului de Justitie!

Q.E.D.

Va doresc o seara exceptionala!

„Curtea de Apel Napoli a respins executarea mandatului din România, a dispus executarea pedepsei în Italia și suspendarea executării pedepsei. Îmi exprim dezamăgirea față de decizia instanței. Poate aude ministrul italian al Justiției”, a declarat Predoiu.

Întrebat dacă sentința este definitivă, ministrul a spus: „Nu am această informație dacă decizia Curții de apel Napoli e definitivă sau poate fi apelată, mă voi informa până la proxima conferință de presă. Și în Italia magistrații sunt independenți. Mi-am exprimat această dezamăgire, sunt convins că CSM din Italia va auzi. Nu pot să mă angajez în demersuri de a discuta cu un omolog ce judecă instanțele din țara lui”.

Afaceristul Dragoș Săvulescu a fost dat în urmărire internațională în urmă cu 1 an și ă luni, la o zi după ce, pe 8 februarie 2019, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare.

El a fost condamnat pentru complicitate la savarşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă continuată, în dosarul instrumentat de procurorii DNA privind retrocedarea ilegală de terenuri de pe faleza din Constanța și Mamaia.

În acest dosar se află deja în închisoare personale „ilustre” din PSD:

Radu Mazăre – la 9 ani – extrădat din Madagascar, unde fugise înainte de condamnarea definitivă.

Nicușor Constantinescu – la 5 ani

Cristi Borcea – la 5 ani.

Borcea a fost deja eliberat condiționat, după ce s-a predat imediat și și-a ispățiet pedeapsă. Amintim că el este recidivist și risca o pedeapsă mult mai mare, cdacă nu se preda.