Cîrstoiu, prezentat oficial de Ciolacu și Ciucă drept candidatul PSD-PNL la funcția de primar al Capitalei: „Da”-ul l-am spus ieri

Managerul Spitalului Universitar din București, Cătălin Cîrstoiu, a fost prezentat oficial, miercuri, de copreședinții coaliției aflate la putere, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, drept candidatul PSD-PNL la funcția de primar al Capitalei.

„Da-ul l-am spus ieri”, a declarat Cîrstoiu, întrebat de jurnaliști de ce a durat atât de mult până să accepte propunereade candidatură.

Iată și alte întrebări și răspunsuri:

Sunteți pe locul 3 în sondaje, cum veți recupera diferența?

Sunt convins că peste 90 de zile mă veți felicita pentru că am câștigat alegerile

Cine a venit cu această propunere?

Cătălin Cîrstoiu: Cinstit, în ultimii doi ani am discutat mult despre Spitalul Universitar. Spitalul e ca o uzină, cinstit e cam cât trei municipii mari. Avem în administrare o bază militară la Fundulea.

Nicolae Ciucă a intervenit: „Selectarea unei persoane e deschiderea pe care partidele trebuie să o aibă către oameni noi în politică spre oameni care au performat în activitatea lor. Fiecare partid are o structură de resurse umane care analizează mediul privat, alte instituții, care sunt vîrfurile, și ne îndreptăm cu ofertele către aceste persoane. Așa cred că a fost ales domnul doctor, alte explicații nu cred că ar justifica alegerea”.

Ce vă recomandă să fiți primar?

Primăria trebuie să fie ca o navă în care nu îți permiți erori. Nu știu câți cunosc heraldica PMB, acolo scrie că Patria e dreptul meu. La nivel local cred că pot fi garantul drepturilor cetățenești. Îmi doresc un oraș care să ne reprezinte, un oraș al bătrânilor, al adulților care merg la serviciu.

Ați discutat cu nașul dvs de cununie, Traian Băsescu?

Cătălin Cîrstoiu: Îmi place că nu mă întrebați de bunicii mei. Un bunic e Ion Mihalache. Da, am avut o discuție cu Traian Băsescu, în care domnia sa, ca într-o familie, mi-a explicat de ce nu e bine să fac treaba asta, dându-mi argumente strict personale. Nu am ascultat, așa sunt eu. Mai importante sunt argumentele care nu țin de mine. Întrebați-l pe dl Băsescu ce părere are.

Este dl Sorin Oprescu un model de administrare pentru dvs?

Cătălin Cîrstoiu: Suntem două persoane total diferite, dar avem un lucru în comun: a fost directorul Spitalului Universitar și a făcut lucruri bune. A avut un mandat bun și la Primărie, acum suntem într-o situație fără ieșire.

Cum veți rezolva problemele traficului și termoficării?

Cătălin Cîrstoiu: Una din probleme e generată de pierderi în lanțul de termoficare. Stimularea cogenerării, trigenenrării, întoarcerea consumatorilor către centralele publice

Întrebări pentru Ciolacu și Ciucă:

Veți susține un candidat comun la prezidențiale?

Marcel Ciolacu: Am venit cu un proiect pentru București și pentru Europa. Dacă românii ne dau votul sunt ferm convins că vom avea și un proiect pentru România

Nicolae Ciucă: Dați-ne două săptămâni după alegerile locale și vom veni cu un astfel de proiect

Gabriela Firea v-a reproșat că nu v-ați bătut suficient pentru candidatura ei. Va fi candidată la Parlamentul European?

Marcel Ciolacu: Vorbim de o doamnă, nu putem pune termenii în acest fel. Dna Firea, și îi mulțumesc încă o dată, am stat cu toții la masă și am decis că e varianta cea mai bună. Cel puțin cei din fața dvs. am depășit demult această etapă, România trebuie să intre într-o perioadă de construcție. Am avut zeci de premieri și sute de miniștri, s-a terminat, vrem să ne asumăm dezvoltarea României.

Pe cine veți vota, domnule Robert Negoiță?

Robert Negoiță: Nu sunt făcut pentru politică pentru că spun ce gândesc (râde). Ce relevanță are ce votez eu? Eu votez cu speranță, de principiu ceva ce cunosc. Ieri l-am cunoscut pe Cătălin, dar mai avem două luni de zile, nu mai încercați să smulgeți de la nimeni ce gândesc în momentul ăla. (Către ziariști): Nu e ok ce faceți