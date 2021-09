DOCUMENT. Barna și miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la Guvern. Premierul Cîțu s-a fofilat

Vicepremierul Dan Barna și miniștrii USR PLUS și-au depus demisiile la sediul Guvernului, marți dimineață.

Premierul Cîțu s-a fofilat și nu a venit la Palatul Victoria, deși fusese anunțat de demisionari încă de luni seară.

Este vorba despre următorii miniștri:

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor

Claudiu Năsui, ministrul Economiei,

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății

Ciprian Teleman, ministrul Cercetării, Inovării și digitalizării

Stelian Ion, ministrul Justiției, a fost demis de premierul Florin Cîțu intempestiv, pe 1 septembrie, gest care a generat criza guvernamentală.

Dan Barna a transmis următorul mesaj pe Facebook:

„În această dimineață am făcut ceea ce am anunțat. Am înregistrat și depus demisiile, împreună cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”.

Luni, după anunțarea demisiilor, Barna a scris un alt mesaj, în care a arătat că „PNL a ales formula Cîțu-Ciolacu cu PSD în „echipa câștigătoare””: „În lunile care s-au scurs de la alegeri, am făcut tot ce a ținut de noi ca acest guvern să țină direcția corectă. Am adus în vârful administrației publice oameni competenți, cu bună credință și cu o uriașă putere de muncă.

Însă nu putem merge mai departe cu un premier care guvernează fără un minim respect pentru acordurile de coaliție. Nu se poate așa. Niciodată nu se va putea așa.

Nu cu USR PLUS.

Nu am vrut să ajungem aici. Toți miniștrii USR PLUS au vrut să fie lăsați să își facă treaba. Asta vrem și acum. Să livrăm reformele din programul de guvernare.

PNL trebuie să aleagă. Ori guvernează cu USR PLUS ca partener de guvernare recunoscut pentru reforme, ori oferă românilor formula Cîțu-Ciolacu cu PSD în „echipa câștigătoare””.