Premierul Orban nu se grăbește: Vom lua decizia de prelungire a stării de alertă săptămâna viitoare

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, în debutul ședinței Guvernului, că Hotărârea pentru prelungirea stării de alertă va fi adoptată în următoarea ședință a Executivului, săptămâna viitoare, iar aceasta va fi publicată în Monitorul Oficial pe 16 iunie, ziua când expiră actuala perioadă a stării de alertă.

„Am văzut că în media a apărut informația că astăzi vom lua decizia de prelungire a stării de alertă. Nu vom lua astăzi decizia de prelungire a stării de alertă. Decizia o vom lua săptămâna viitoare, la finalul perioadei pentru care am declarat stare de alertă, prin Hotărâre de Guvern, cu aprobarea Parlamentului. Deci, vom avea ședința de Guvern în care vom adopta Hotărârea de Guvern pentru prelungirea stării de alertă săptămâna viitoare, în prima ședință care se va organiza. Se știe că starea de alertă este instituită până în data de 16 iunie inclusiv, obligația noastră este să adoptăm Hotărârea până la expirarea perioadei, adică HG va trebui publicată în Monitorul Oficial în cursul zilei de 16 iunie”, a repetat el.

Premierul a argumentat că „necesitatea prelungirii stării de alertă este indispensabilă pentru a menține în vigoare toate reglementările Hotărârii de Guvern, pentru a garanta protecția sănătății și a vieții cetățenilor”.

„Decizia de prelungire nu are conținut politic și sunt mirat că se politizează. Este o decizie susținută de toți specialiștii alături de care am muncit în această perioadă și care consideră ca e singura soluție reală pentru a menține sub control răspândirea acestui virus”, a atacat el PSD, care a anunțat că nu va încuviința prelungirea, fără o fundamentare din partea specialiștilor.

Măsuri de relaxare

Orban a anunțat măsurile de relaxare care vor fi decise și aplicate începând cu 15 iunie: redeschiderea mall-urilor – dar fără cinematografe, restaurante și locuri de joacă-, a grădinițelor și afterschool-urilor.

Totodată, nu va mai fi nevoie de izolare la domiciliu pentru românii care vin din anumite țări.

„Izolarea la domiciliu pentru persoane care vin din alte țări: INSP va aplica metodologia privind nivelul riscului de răspândire a epidemiei, iar persoanele care vin din țări cu coeficient sub 5, precum sunt Austria, Grecia, Bulgaria și altele din UE, vor fi exceptate de la izolarea de 14 zile. Aceeași regulă va fi aplicată și pentru traficul aerian, se va face o evaluare a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și a INSP. Daca sunt români care pleacă în sejur de 7 zile, la întoarcere nu vor mai fi obligați să stea în izolare, cu condiția să se ducă în țări cu coficient, iar numărul de zile petrecute în țările respective să fie de 14”, a precizat Ludovic Orban.