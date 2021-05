Soțul Vioricăi Dăncilă a fost angajat consilier la Transgaz, companie cu capital majoritar de stat, din „ograda” PNL

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a declarat că Banca Naţională „are nevoie de oameni care să deschidă uși”.

„Înainte de a fi prim-ministru, Viorica Dăncilă a fost europarlamentar multă vreme. A fost funcţionar european. Cunoaşte toate căile din Uniunea Europeană. Acolo cunoaşte oameni mai ales din zona verde, ecologişti, oameni cu care a stat la masă, cu care a băut cafea, cu care a schimbat vorbe. La Banca Naţională, pentru aceste cinci birouri se caută oameni care au uşi deschise la Parlamentul European. Ăsta este lucrul cel mai important. Fără uşi deschise nu facem nimic pentru ţara asta. Instituţia asta are o memorie instituţională. Instituţia asta nu are o memorie afectivă. Instituţia asta are o memorie instituţională. Instituţia asta în momentul de faţă are nevoie de oameni care să deschidă uşi. Că au fost simpatici cu noi sau n-au fost, că au criticat Banca Naţională sau n-au criticat-o, astea sunt lucruri fără nicio importanţă. Important este la această oră ce uşi poţi să deschizi în Europa”, a declarat Adrian Vasilescu, marţi la Digi 24.

Viorica Dăncilă are 57 de ani și a fost europarlamentar PSD timp de mai multe mandate. Pe vremea când a fost prim-ministru, ea l-a susținut pe Isărescu, împotriva lui Liviu Dragnea, pentru un nou mandat la șefia BNR. De altfel, Dragnea a intrat la închisoare pe 27 mai 2019, iar după numai câteva luni, Isărescu a fost votat de Parlament.

La cei 72 de ani, Ioan Mircea Pașcu mai primește o leafă de 10.000 de lei la stat, pe lângă pensiile speciale (din țară și de la Parlamentul European)

Isărescu a fost dovedit drept colaborator al Securității.

Dăncilă a fost angajată în 15 mai să îl consilieze pe Isărescu pe strategia de politică monetară a României. Ea va avea salariul net de circa 10.000 de lei lunar, potrivit Antena 3.

Pentru a se angaja în corpul consilierilor, din care mai fac parte circa 20 de persoane, Dăncilă a depus un dosar și a susținut un interviu.

Viorica Dăniclă este absolventa Facultății Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Hidrocarburi de la Institutul de Petrol şi Gaze. Ulterior, a terminat și un master în Spațiul Public European la SNSPA.

Amintim că, împotriva voinței lui Dragnea, Viorica Dăncilă l-a susținut pe matusalemicul Isărescu pentru un nou mandat la șefia BNR, în 2019.

Pe de altă parte, PSD a bătut palma cu PNL pentru componența noului Consiliu de Administrație al BNR.

Isărescu este guvernator al BNR de 31 de ani, iar mandatul său i se încheia în luna octombrie 2019, dar a fost reînnoit, prin vot în Parlament, cu 5 ani.

S-a întâmplat la câteva luni după ce Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare și încarcerat la penitenciarul Rahova.

Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de Administraţie format din nouă membri numiţi de Parlament, cu nominalizarea conducerii executive pe o perioadă de cinci ani, existând posibilitatea reînnoirii mandatului.

Iată componența noului CA al BNR, va funcționa până la finalul anului 2024 – an electoral cu 4 runde (europarlamentare, locale, prezidențiale și parlamentare):