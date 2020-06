Iohannis: Se impune prelungirea stării de alertă, dar măsurile restrictive vor fi mai puține

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, că Guvernul Orban va prelungi cu o lună perioada stării de alertă, pentru stoparea răspândirii epidemiei.

„Se impune prelungirea stării de alertă, dar măsurile restrictive vor fi mai puține”, a declarat Iohannis.

A treia etapă de relaxare COVID-19 vine la pachet cu prelungirea stării de alertă – astfel că vom ajunge la 4 luni de interdicții: două de stare de urgență și două de stare de alertă.

Aceasta, dacă PSD va vota în Parlament prelungirea. Atât PSD, cât și ALDE și Pro România au anunțat încă de luni că nu vor vota prelungirea stării de alertă. Vom vedea însă miercuri sau joi, când va ajunge la vot în Parlament proiectul Guvernului Orban de prelungire a stării de urgență.

Iată întreaga declarație::

„Am luat în discuție situația actuală a pandemiei. Măsurile de relaxare: având în vedere că numărul de noi îmbolnăviri nu a scăzut și nu a crescut semnificativ, considerăm că e posibil să continuăm cu câteva noi măsuri de relaxare după 15 iunie.

Aș exemplifica cele mai importante:

După 15 iunie se vor putea redeschide mallurile, dar fără restaurante și locuri de joacă.

Vor fi permise evenimente private, nu publice, cu maximum 50 de participanți în exterior și maximum 20 în interior.

Pentru părinți: va fi posibilă după 15 iunie redeschiderea afterschoolurilor, a grădinițelor și școlilor private.

După 15 iunie va fi posibilă redeschiderea sălilor de fitness, dar cu respectarea unor norme de distanțare.

Vor putea fi deschise piscinele exterioare.

Este important ca ușor-ușor să renunțăm la unele măsuri, unde este posibil. S-a găsit un criteriu obiectiv, lucrurile vor fi mai relaxate în relația cu statele unde numărul de îmbolnăviri în ultimele 14 zile e sub 5 cazuri la un milion de locuitori. Deocamdată, la acest criteriu obiectiv nu se încadrează state precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Olanda, Suedia. În acest sens, având un criteriu obiectiv, vom urmări cu mare atenție comunicările la nivelul UE și vom reacțion imediat acolo unde lucrurile se schimbă în bine.

Starea de alertă. Având în vedere că nu avem o scădere semnificativă a numărului de noi cazuri ne face să fim precuați. Suntem de părere că se impune prelungirea stării de alertă.

Va fi mai simplu, mai puține restricții impuse, dar nu se poate continua fără aceste instrument numit starea de alertă.

Unele măsuri trebuie continuate: portul măștii în interior, distanțarea fizică, evitarea aglomerrăilor mari – aceste lucruri vor rămâne în continuare în vigoare.

Guvernul va dezbate în ședință de guvern aceste decizii, dar măsurile restrictive sunt mai puține decât acum.

Mă adresez parlamentarilor, care trebuie să dezbată: Fiți responsabili! Virusul nu dispare printr-un vot în Parlament. Dacă sprijiniți guvernul, putem controla eficient această răspândire a epidemiei.

Subliniez expres că Guvernul a luat cele mai bune măsuri, care au dus la o răspândire foarte limitată a epidemiei.

Ați văzut un studiu foarte nou al unui institut prestigios din Londra: fără aceste măsuri am fi avut milioane de decese. Faptul că am impus din timp aceste măsuri ne-a permis să controlăm epidemia. Stimați parlamentari, nu puneți acum sub semnul întrebării aceste măsuri care s-au dovedit corecte”.