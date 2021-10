Cioloș se întâlnește și vineri cu Cîțu, Kelemen și Pambuccian: „Au spus că au nevoie de mandat de la partid pentru negocieri”

Premierul desemnat Dacian Cioloș, liderul USR, a declarat joi seară, după o oră și jumătate de discuții cu premierul demis și rămas interimar, Florin Cîțu, și cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, plus cel al Minorităților, Varujan Pambuccian, că aceștia vor lua joi fiecare un mandat din partea partidului pentru a purta negocieri, începând de vineri.

„Am avut în această seară o întâlnire cu liderii PNL, UDMR, în care le-am expus planul meu odată ce am fost desemnat candidat premier, că intenţia mea este să formez un guvern. (…) Colegii, preşedintele PNL, Florin Cîţu, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, au spus că au nevoie de o discuţie în partid, ca să ia un mandat pentru o astfel de negociere şi vom avea o întâlnire vineri”, a afirmat Cioloş, într-o conferinţă de presă la sediul USR.

El spus că dorește o decizie cât mai rapidă: „Aştept decizia UDMR şi PNL – dacă sunt gata să înceapă negocierile. Și noi ne gândim la formula de guvern cu care putem merge cât mai repede în Parlament. Este important să vedem în ce măsură PNL şi UDMR îşi asumă această responsabilitate de a oferi un guvern României. Am fost foarte clar, că pentru noi nu există altă formulă de majoritate, cu PSD sau cu AUR. Este responsabilitatea lor acum, vom vedea dacă PNL și-o asumă”.

„Eu sper să dea un răspuns foarte clar. Eu nu am pornit de la calcule și combinații”, a insistat Cioloş.

Întrebat dacă se retrage dacă PNL va veni cu o propunere de premier, Cioloș a răspuns:

„Eu am un mandat deocamdată și trebuie să-l duc la capăt. Dacă PNL și-ar fi dorit o propunere de premier, putea să o facă. Am constatat cu toții că PNL nu a făcut o propunere de premier. Eu cred că acum este important ca România să aibă un guvern cât mai repede. Avem o propunere pe masă. Dacă PNL vrea să facă o altă propunere, să o spună, nu să comentez eu. Haideți să vină o propunere de la PNL. Am așteptat câteva săptămâni, nu au făcut o propunere. Am făcut noi o propunere. Dacă vor veni astfel de propuneri, le vom discuta. Deocamdată, avem o responsabilitate asumată. Mâine, ei (PNL) decid dacă susțin un guvern de coaliție sau dacă nu, dacă sunt în măsură să susțină un guvern minoritar. Astăzi vom discuta în Biroul Național și această variantă, de guvern minoritar USR. Toate variantele sunt pe masă”.

Despre propunerea UDMR ca premier să fie Kelemen Hunor ați discutat?

„Avem o desemnare de premier pe care președintele României a făcut-o și și-a asumat-o. Președintele cred că a luat o decizie responsabilă și eu iau foarte în serios această responsabilitate”, a răspuns liderul USR.

Cioloș a propus și un guvern monocolor USR: „Opțiunile pe care le-am discutat sunt refacerea alianței sau guvern minoritar”.

Întrebat dacă este un premier de sacrificiu și nu va avea șanse să fie învestit, el a replicat:

„Cine îşi va asuma guvernarea în următoarele săptămâni şi în următoarele luni va face un sacrificiu. Partidul care îşi asumă guvernarea în următoarele luni oricum face un sacrificiu, pentru că va fi o perioadă foarte grea. Deci mai mare sacrificiu decât a guverna în această perioadă din punct de vedere politic nu cred că este şi nu ne e teamă de nicio altă formă de sacrificiu”, a afirmat liderul USR, la finalul întâlnirii, întrebat dacă se consideră un “premier de sacrificiu”.