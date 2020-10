După ce a acuzat USR, Orban o sucește: „Cred că am demonstrat că putem colabora”

După ce a acuzat la scenă deschisă USR că l-a votat pe Florin Iordache președinte al Consiliului Legislativ, declanșând un scandal de proporții, liderul PNL, Ludovic Orban a întors-o, joi, ca la Ploiești.

„Cred că am demonstrat că putem colabora, am câştigat împreună alegerile pentru Bucureşti, am câştigat împreună, de exemplu, la Vrancea (…) Îi sfătuiesc pe mai tinerii mei colegi să consume mai puţină energie în inventarea de conflicte cu PNL, să se concentreze pe bătălia cu PSD”, a declarat Orban, la Giurgiu.