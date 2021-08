Orban: „E minciună prin omisiune” condamnarea penală ascunsă de premier. Cîțu: „Can’t Stop Me Now”

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat că premierul nu l-a informat „corect” despre condamnarea penală și cele două zile de închisoare executate în SUA.

Ca răspuns la tot scandalul în care a intrat singur și este „tocat” de două zile de mass-media, Cîțu a transmis pe Facebook Story, sfidător, imagini din 2016 cu el la New York, pe melodia „Can’ t Stop Me Now” (Nu mă mai poți opri acum).

Iată ce a spous Orban joi seară, la B1tv: „Nu mi-a comunicat în discuțiile interpersonale acest episod din viața lui. (…) În discuțiile pe care le-am cu colegii mei i-am întrebat dacă există ceva pe care pot fi atacați sau vreo faptă care să-i vulnerabilizeze. Nici de la Florin Cîțu, nici în procedurile legale (de verificare a ministrilor – n.r. ) nu mi-a fost adusă la cunoștință această informație. Dacă mi-ar fi spus lucrul ăsta, i-aș fi spus s facă publică această informație.Un astfel de episod nu poți să-l ții ascuns (…) E o minciună prin omisiune, adică nu m-a informat corect”.

Șeful PNL negat că el ar fi sursa scandalului și a afirmat că informația ar fi trebuit să fie făcută publică de premier.

„Dacă e supărat pe cineva, ar trebui să fie supărat pe el. Cea mai bună cale este să mărturisești. Probabilitatea să apară e uriașă. Eu când am auzit, am dat două telefoane am intrat pe site. Orice cetățean de pe planeta asta intră pe site-ul respectiv si bagă numele Florin Vasile Cîțu apar informațiile astea. E o formă penibilă de a încerca să-l faci vinovat pe președintele partidului. În curând or să zică că eu sunt vinovat că Florin Cîțu a fost prins băut la volan”, a precizat el.

Puterea se ia, nu se dă

Orban susține că Florin Cîțu i-a promis înainte de a-l propune premier că nu va candida împotriva lui la congres. Motivul: unitatea partidului…

Așadar, asistăm la un nou episod din ciclul „Puterea se ia, nu se dă”. Istoria se repetă și în PNL, la fel ca în PD (când Băsescu l-a detronat pe Petre Roman imediat după ce a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei) și PSD (Când Victor Ponta i-a dat un „șut” lui Mircea Geoană după ce acesta din urmă a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Băsescu. Cîțu este ilegal prim-ministru Mai grav este însă faptul că Florin Cîțu a „omis” să spună că are o condamnare penală, iar legea interzice unor astfel de persoane să ocupe o funcție de ministru – și cu atât mai mult pe cea de premier. Astfel, potrivit art. 2 din Legea nr. nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, poate fi prim-ministru (sau ministru, sau orice alt membru al guvernului) numai o persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are cetăţenia română are domiciliul în ţară se bucură de exerciţiul drepturilor electorale nu a suferit condamnări penale nu se găseşte în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003 Potrivit Codului de procedură penală, persoana care a suferit o condamnare penală este cea faţă de care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, indiferent de pedeapsa aplicată (amendă penală, închisoare cu executare, închisoare cu suspendare etc).

Iar Florin Cîțu a fost condamnat penal în SUA, în 26 martie 2001, la 2 zile de închisoare și 1.350 de dolari amendă, pentru că a condus aflat sub influența băuturile alcoolice sau a drogurilor (legea americană nu face distincție între ele). Cîțu nu a atacat condamnarea, astfel că a rămas definitivă, iar în SUA faptele penale rămân pe viață în cazier. Nu intervine reabilitarea, ca în România.

Tupeu susținut de Iohannis

Iată și pozele postate de Cîțu pe Facebook Story: