DOCUMENTE! Mavrodin și Neacșu încalcă legea ca să-i protejeze pe corupții din CEC!

Episodul 7 din Armaghedonul CEC Bank. Fiind numiți politic, Mavrodin, Neacșu, Popa și Iovu pot fi schimbați oricând de ministrul Florin Cîțu.

Conducerea CEC neagă toate acuzațiile dar NU neagă și documentele purtând semnătura Lucicăi Popa! E un mic pas spre adevăr făcut de Neacșu!

În cazul în care directorul general Neacșu se ambiționează să nu răspundă PUNCTUAL la întrebările legitime adresate de SECUNDA îl vom acționa în Justiție conform Articolelor 6,7, 39 și 49 din Legea 544/2001.

Mavrodin, Neacșu, Popa, Iovu, Nae, Mihai și Huțanu – tupeu de milionari numai din bani publici!

Pentru a nu fi acuzați de lipsă de corectitudine, de când am început să documentăm ancheta jurnalistică “Armaghedonul CEC” am trimis către banca de stat și către patronul său, Ministerul Finanțelor, mai multe adrese cu mai multe seturi de întrebări.

Astăzi vă prezentăm corespondența purtată de SECUNDA cu ministrul Cîțu și șefimea CEC!

Conform Legii 544/2001, Legea Transparenței, SECUNDA ar fi trebuit să primească răspunsuri la toate întrebările în câteva zile pentru că ele nu se referă la secretul profesional și nu necesită o muncă laborioasă.

Nici chiar atunci când am solicitat salariul șefilor CEC Bank.

După cum am demonstrat în Episodul 6 – DOCUMENTE LEGALE depuse și semnate de POPA – șefii CEC au OBLIGAȚIA să facă publice veniturile încasate de la banca de stat. Pentru că vorbim de bani publici.

Dacă ministrul Cîțu a înțeles să respecte legea, directorul general al CEC, Bogdan Neacșu a ales să o încalce grosolan deși se laudă peste tot că el, personal, „țin foarte mult la respectarea legilor”.

Pentru cei care încă nu știu cu ce se ocupă SECUNDA îi invităm să citească:

Să vedem ce spune Legea 544/2001

Iată cum Bogdan Neacșu a încălcat legea pentru a apăra anumiți angajați ai CEC care fac parte dintr-un grup organizat, pentru a nu-și asuma anumite date care nu fac cinste unor înalți șefi din bancă dar și pentru a se proteja în cazul unui dosar penal!

Conform Articolelor 6 și 39 din Legea 544/2001 jurnaliștii au dreptul să pună întrebări instituțiilor de stat sau întreprinderilor în care statul are acțiuni.

Cazul nostru: CEC este deținută în proporție de 100% de stat prin Ministerul de Finanțe.

Iar conform Articolului 7, șefii instituțiilor au OBLIGAȚIA să răspundă la întrebări care nu încalcă secretul profesional folosindu-se de FORMULARUL din Anexa 7.

În fine, dacă refuză să răspundă la întrebări, conform Articolului 49, jurnaliștii au DREPTUL să-l dea în judecată pe șeful instituției pentru a obține informațiile solicitate legal.

Anunțăm public că dacă directorul general al CEC Bogdan Neacșu nu intră în legalitate și nu ne răspunde punctual la toate întrebările noastre îl vom acționa în Justiție pentru a primi răspunsurile care vor demonstra corupția din CEC – cel puțin în cazul semnalat de noi, Popa-Nae-Mihai-Vartolomei!

Download (PDF, 150KB)

Considerându-se mai presus de lege, director general al CEC Bogdan Neacșu a ales să încalce prevederea Articolelor 7 și 39 din Legea 554/2001.

În loc să remită cotidianului online SECUNDA un răspuns legal prin intermediul formularului din Anexa 7, Neacșu a ales să o pună pe purtătoarea de cuvânt să trimită un E-mail în care să NU răspundă la întrebări, ci să facă doar acuzații și amenințări la adresa noastră.

Iată FORMULARUL pe care trebuie să-l trimită OBLIGATORIU directorul general Neacșu:

Download (PDF, 80KB)

După cum lesne se observă, Neacșu este OBLIGAT să răspundă la întrebări. Iar în anumite cazuri trebuie să explice de ce întârzie răspunsul sau de ce nu poate răspunde la unele întrebări – să argumenteze legal.

Dar dacă vă întrebați de ce legiuitorul a prevăzut ca răspunsurile să aibă o anumită formă avem o explicație pur legală:

În momentul când șeful de unitate – cazul nostru, Bogdan Neacșu – a semnat și trimis un răspuns respectând Modelul din Anexa 7 își ASUMĂ toate datele și răspunde PENAL pentru eventualele informații false.

Așa, punând-o pe purtătoarea de cuvânt să trimită un răspuns neformulat legal, Neacșu poate oricând să spună că NU el a dispus acel răspuns și NU el l-a semnat.

Și, pe cale de consecință, nu poate fi acuzat penal că a mințit în răspuns.

Istoria recentă a României are destule exemple de șefi de instituții care au fos lași și ca să scape basma curată au dat vina pe purtătorii de cuvânt pentru răspunsurile oferite presei.

În cazul nostru situația este și mai dramatică pentru directorul general Neacșu. Pentru că ministrul Cîțu l-a obligat prin două ordine să ne răspundă la întrebări. Neacșu a ales să nu respecte ordinul legal dat de patronul său, ministrul Cîțu.

Ba, mai mult, a preferat să dea fuga la ziarul Adevărul și într-un interviu dat în 29 ianuarie – noi tocmai publicasem Episodul 4 din Armaghedon CEC – să denatureze adevărul, să prezinte date incomplete și să ne acuze voalat că noi avem o țintă secretă.

Îi anunțăm pe această cale pe Mavrodin, Neacșu, Popa și Iovu că avem un singur motiv LEGAL așa cum ne OBLIGĂ Articolul 31, alineatul 4 din Constituție: scoaterea la lumină a infracțiunilor comise de cei care administrează banul public, de corupția instaurată în CEC de Popa, Nae, Vartolomei – cazul nostru, creditul Banat Real Estate. Și eliminarea celor corupți din CEC. ATÂT!

Întrebările SECUNDA și răspunsurile ilegale trimise de Neacșu și cele legale trimise de Cîțu

Pentru a nu fi acuzați că am încălcat dreptul la un punct de vedere, am trimis în data de 20 ianuarie adrese către ministrul Cîțu și către Mavrodin, președintele neexecutiv CEC.

Iată adresa SECUNDA către ministrul de Finanțe Cîțu din data de 20 ianuarie 2020:

Download (PDF, 119KB)

Și răspunsul primit de la Ministerul de Finanțe – observați că respectă Modelul din Anexa 7 – în data de 31 ianuarie 2020:

Download (PDF, 138KB)

Iată adresa SECUNDA către președintele neexecutiv CEC Mavrodin din data de 20 ianuarie 2020:

Download (PDF, 120KB)

Am primit un răspuns neoficial de la CEC în care eram acuzați că publicăm minciuni – Mavrodin și Neacșu se refereau la cele scrise sub anonimat de angajații CEC și publicate de SECUNDA la rubrica Bursa Zvonurilor.

Iată răspunsul primit de la CEC – observați că NU respectă Modelul din Anexa 7 și nu este semnat de Bogdan Neacșu – în data de 20 ianuarie 2020, la doar câteva ore după ce noi am trimis adresa:

Download (PDF, 56KB)

În data de 26 ianuarie am solcitat de la CEC răspuns la câteva întrebări legate de creditul de circa 15 milioane de lei solicitat de societatea Banat Real Estate deținută de primarul Reșiței Ioan Popa și de afaceristul Romeo Dunca.

Iată adresa SECUNDA către președintele nexecutiv CEC Mavrodin:

Download (PDF, 124KB)

Și iată adresa SECUNDA către primarul Reșiței Ioan Popa, unul dintre patronii companiei Banat Real Estate:

Download (PDF, 123KB)

NU am primit răspunsuri punctuale de la primarul Popa sau de la șefii CEC nici până la data publicării acestui Episod 7. În schimb, în 29 ianuarie, directorul general CEC s-a băgat în seamă la Adevărul – un interviu grotesc și gol de conținut!

În data de 30 ianuarie am trimis alte adrese la Minsterul de Finanțe și la CEC – cabinetul lui Neacșu. Iată adresa SECUNDA către ministrul Cîțu:

Download (PDF, 114KB)

Și răspunsul primit de la Ministerul de Finanțe – observați că respectă Modelul din Anexa 7 – în data de 3 februarie 2020:

Download (PDF, 136KB)

Iată adresa SECUNDA către directorul general al CEC, Bogdan Neacșu, din data de 30 ianuarie 2020:

Download (PDF, 115KB)

Din nou am primit un răspuns neoficial de la CEC în care eram acuzați că publicăm minciuni.

Iată răspunsul primit de la C EC – observați că iarăși NU respectă Modelul din Anexa 7 și nu este semnat de Bogdan Neacșu – în data de 3 februarie 2020:

Download (PDF, 68KB)

Așadar, prin intermediul purtătorului de cuvânt, ni se spune că “..activitatea in cadrul CEC Bank se desfasoara in deplina conformitate cu legislatia…”. Păi tocmai am arătat mai sus că Neacșu încalcă grosolan Legea 544!

Apoi, ce să vezi, CEC recunoaște că are probleme de corupție și hărțuire: “…In unele cazuri, plangerile se dovedesc a fi nefundamentate, iar in cazurile in care se constata abateri disciplinare se iau masurile corespunzatoare …”!

Ca în finalul postării purtătorului de cuvânt CEC să spună că “…la nivelul Bancii, nu au fost probate elemente care sa confirme acuzatii de coruptie si/sau hartuire sexuala la adresa persoanelor indicate in articolele SecundaTV”. Nu mai vorbim de amenințările de la final!

Din lectura întrebărilor SECUNDA și a răspunsurilor primite de la MF și de la CEC rezultă câteva idei clare:

SECUNDA nu a atentat la integritata și demnitatea CEC. Din contră! Cei care o conduc îi fac praf imaginea și istoria de 155 de ani.

Ministrul Cîțu poate să schimbe toții membrii din CA și CD – adică pe Mavrodin, Neacșu, Popa și Iovu;

Că ministrul Cîțu a dat ordin ca Neacșu să ne răspundă punctual la întrebări;

Că Neacșu secondat de Mavrodin, Popa și Iovu refuză să respecte Legea 544 și NU răspund la câteva întrebări legitime adresate de SECUNDA.

Că Neacșu se comportă ca un fals director general și refuză să semneze un răspuns – că tot ne spune el cât de mult ține la renumele CEC Bank.

APROPO! Câți bani publici s-au folosit pentru a plasa publicitate “CEC 155 de ani” în televiziunile de știri – Realitatea, Antena 3, Digi 24, România TV și B1tv – de NU suflă o vorbă despre dezvăluirile din SECUNDA?

P.S. Pentru exemplificare Anexa 7 corect completată, semnată și transmisă prin E-mail vă oferim un răspuns primit de la CNA – care respectă Legea 544/2001:

Download (PDF, 627KB)

VA URMA

Până atunci vă invităm să citiți…