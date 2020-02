Episodul 9. Pentru Neacșu, Popa și Nae: Scrisoarea lui Bota care a declanșat Armaghedonul CEC!

În acord cu domnul Liviu Bota, fost angajat timp de 30 de ani al CEC ca ofițer de control, oferim opiniei publice, precum și celor 6.000 de angajați ai băncii de stat, scrisoarea care a generat Armaghedonul CEC.

După cum se știe, după publicarea primului episod din Armaghedonul CEC la rubrica “Bursa Zvonurilor” din SECUNDA, șefimea CEC – Neacșu, Mavrodin, Popa, Iovu, Huțanu și Onofrei – a pus-o pe purtătoarea de cuvânt a băncii de stat să comunice că toate acuzațiile sunt minciuni, că în CEC nu există grupuri mafiote și nici nu se practică de către “zei” hărțuirea sexuală sau de altă natură.

Și directorul general Neacșu refuză să răspundă la întrebările SECUNDA!

Astăzi și în episodul următor veți vedea că SECUNDA a avut dreptate și a ales corect să publice Armaghedonul CEC – ce a stat la baza actualei anchete jurnalistice –, care ne arăta cum sunt terorizați angajații de către un grup mafiot ce a pus mâna pe banca de stat, evident cu aprobarea politicienilor fără discernământ și sub intensa protecție a unor servicii secrete.

SECUNDA publică această scrisoare cu aprobarea domnului Liviu Bota. Titlul și intertitlurile aparțin Redacției SECUNDA

Dat fiind faptul că scrisoarea le-a fost adresată unor oameni care cunoșteau foarte bine motivul real al demersului domnului Bota, Redacția SECUNDA va insera diverse note, astfel încât cititorii să înțeleagă tot contextul – un control inopinat la Sucursala CEC Baia Mare condus de Mihaela-Aurelia Bran, urmat de o reacție ilegală a trinomului Nae-Chelu-Bran.

De asemenea, din motive de deontologie, NU vom publica ANEXELE la care face referire domnul Bota, dar pe care Neacșu, Nae, Popa și alți “zei” CEC le-au studiat. Și nici Raportul de Control înaintat de domnul Bota către doamna Chelu, șefa Departamentului Antifraudă-Control din CEC Bank, prin care se demonstra că directoarea Sucursalei CEC Baia Mare, Mihaela-Aurelia Bran, a comis grave abateri.

Toți cei nominalizați în această scrisoare vor primi din partea SECUNDA Dreptul la Replică.

CEC – o redută plină de bani publici

Acest mesaj si intrebarile catre dl Nae a fost transmis la data de 20 august 2019: D-lui Bogdan Neacsu, d-nei Mihaela Popa, d-lui Cristian Nae, reprezentantilor DRU, DJC, DAI si DAC antrenati in aceasta lupta mizerabila si neprofesionista dusa impotriva subsemnatului.

Buna ziua,

Asa dupa cum bine stiti, dar va reamintesc, in ziua de 24 iunie 2019 am efectuat un control inopinat la Tezaurul Sucursalei Baia Mare, respectand intocmai toate normele si procedurile interne aferente. Control care a deranjat pe directorul Sucursalei Bran-Trifan Mihaela Aurelia, caci in urma controlului s-au identificat unele deficiente cu risc pentru sucursala pe care o conduce.

(Nota Redacției. Un control planificat de Deparamentul Antifraudă – control condus de Gabriela Chelu, precum cel efectuat de domnul Bota vizează, de regulă, două aspecte: respectarea normelor de securitate și de mișcare a banilor.)

Ulterior, subsemnatul fiind hartuit intr-un mod jignitor si inadmisibil de catre elita CEC-ului care s-a dezbracat de haina profesionala, a onoarei, a demnitatii, a umanitatii, a colegialitatii etc.

De la inceputul lunii iulie 2019 v-am transmis zeci de mesaje prin care am dovedit ca aceasta cercetare disciplinara nu este decat o mizerie menita sa fiu hartuit pana la epuizare fizica si psihica, respectiv plecarea din CEC, dar mesajele cu dovezile si argumentele subsemnatului nu au fost nebagate in seama. ALEA IACTA EST!

(Nota Redacției. Domnul Bota se referă la sistemul de teroare și manipulare a Regulamentului și Statutului CEC pus la cale de căte Cristian Nae, care, din postura de director al DART, poate decide soarta unui angajat folosindu-se de diferite comitete și comisii. Într-un viitor episod vom arăta SECHEMA folosită de Nae.)

In acest mesaj am sa fac o scurta sinteza a ceea ce s-a intamplat, dar mai mult a ceea ce i se poate intampla oricarui salariat CEC care deschide ochii sau gura si cade in disgratia sistemului/structurii si se incapataneaza sa nu paraseasca CEC-ul, fiind nevinovat!

Liviu Bota este cercetat disciplinar

(Nota Redacției. Domnul Bota ne prezintă acuzațiile care i s-au adus de către “Comisia Nae” și argumentele sale prin care desființează acuzațiile.)

In urma Hotararii Comitetului de Personal din 03 iulie 2019 mi-a fost transmis un Convocator (fara data si fara numar), (Anexa 2), sa ma prezint la Bucuresti in data de 23 iulie 2019 in vedere cercetarii disciplinare pentru urmatoarele fapte:

1. “In ziua de 24 iunie 2019, in baza delegatiei emise, ati patruns in incinta tezaurului sucursalei (Baia Mare) fara sa informati conducatorul unitatii”.

Aspect clarificat pe baza inregistrarilor telefonice referitor la faptul ca directorul a fost informat telefonic. Dovedind astfel ca fapta nu exista, era doar o minciuna sfruntata a directoarei sucursalei si o manipulare a Comitetului de Personal care nu a efectuat o minima verificare in prealabil.

2. “In ziua de 26 iunie 2019 ati transmis un mesaj prin care ati informat salariatii ca: “mi-am facut vreme, in sfarsit” pentru a actualiza situatia salariatilor din punct de vedere al fluctuatiei de personal”.

Era vorba despre actualizarea unui tabel cu salariatii pentru o buna cumunicare in Banca.

Vreme mi-am facut acasa, iar in ceea priveste miscarea de personal aceasta, dupa cum bine stiti, se poate vizualiza pe Intranetul CEC, de catre orice salariat in cel putin 4 aplicatii, doar ca eu i-am asezat conform compartimentului si functiei pentru o comunicare cat mai eficienta. Deci abatere cu fluctuatia nu exista, ramane cea cu “vremea”, doar ca unii (ne)distinsi Dumnezei nu stiu ca oricare face ce vrea cu vremea lui acasa.

Daca un om, nu din Banca, cu toate oile acasa imi spune ca trebuia sa merg din Baia Mare pana la Bucuresti pentru aceste (ne)abateri pe care am demonstrat ca nu exista, atunci nu mai spun nimic.

De la inceputul lunii iulie 2019 v-am transmis zeci de mesaje prin care am dovedit ca aceasta cercetare disciplinara nu este decat o mizerie menita sa fiu hartuit pana la epuizare fizica si pshica, respectiv plecarea din CEC.

In urma Hotararii Comitetului de Personal din 31 iulie 2019 mi-a fost transmis un nou Convocator nr. DRU/U19284/09.08.2019 (Anexa 3), sa ma prezint la Bucuresti in data de 04 septembrie 2019.

(Nota Redacției. În data de 26 august 2019, adică cu 9 zile înainte de convocarea sa la Centrală, domnul Bota a trimisă această scrisoare către șefimea CEC.)

In acest nou Convocator se mentin in mod inexplicabil si hilar “abaterile” 1 si 2 din primul Convocator, la care au mai fost adaugate cateva “abateri comise” cu ocazia transmiterii unor mesaje Comitetului de Personal, Directiei Resurse Umane, Comisiei de Cercetare etc.

Urmatoarele abateri cuprinse in Convocator, nu vreau sa spun ca sunt de gaga, dar e foarte greu sa le inteleg si sa le prezint pe scurt.

3. Comitetul de Personal a retinut ca, “doriti formularea unei plangeri penale “impotriva unei persoane mincinoase care ma calomniaza si ma trimite intr-o cercetare disciplinara tendentioasa”. CP-ul a retinut, deasemenea, ca este “o amenintare la adresa salariatilor Bancii”.

Corect, doar ca subsemnatul nu a amenintat cu o plangere penala, subsemnatul chiar va formula o plangere penala, iar amenintarea si intimidarea este din partea excelentelor dumneavoastra. Sper sa fie o greseala de redactare, incercand sa-mi interziceti un drept constitutional, ba mai mult sa ma cercetati disciplinar ca doresc sa mi-l exercit pentru a ma apara!!!

In penal vom solicita referatul intocmit catre CP, Procesul Verbal al sedintei, Hotararea CP etc. si astfel vom clarifica toate problemele. Cui ii este frica de asta? De ce sunt amenintat si cercetat disciplinar, pentru ca doresc aflarea adevarului?

4. “V-ati adresat sarcastic membrilor Comitetului de Personal si ai Comisiei de Cercetare prin sintagma “Stimati, onorati si distinsi membrii ai…”.

Asta e, nu m-am priceput sa ma adresez cu mai mult respect, decat atat’.

5. “V-ati intrebat retoric “cine si de ce a provocat” cercetarea disciplinara catalogand-o ca o “mizerie”, prin care se incearca distrugerea reputatiei dvs. profesionale de 30 de ani in aceasta Banca”.

Eu am considerat–o ca o mizerie, dumneavoastra puteti s-o considerati-o ca o “curatenie”, dupa cum asa si este. Si apoi nu am inteles, care este abaterea mea disciplinara aici?

6. Abaterea 6 nu am inteles-o, nu are subiect si predicat. Ar fi ceva de genul ca am informat salariatii ca directoarea a informat Conducerea Bancii ca am completat acel tabel, de la abaterea 2, nu stiu daca am inteles bine, oricum e ceva de gaga.

7. “Intr-o pilda, sub denumirea “Povestea zilei”, ati facut trimiterea la latura sufleteasca care este neglijata in dauna laturii materiale”.

Aici lucrurile sunt mai complexe si mai complicate, este vorba de analiza literara, filozofica etc., va trebui sa ma apar cu ajutorul unui filolog sau filozof, dupa caz!

Cand dispuneti cercetarea disciplinara si convocarea unui controlor al Bancii cu o expertiza de peste 30 de ani, care a efectuat zeci si zeci de cercetari disciplinare, unele cu abateri deosebit de grave cu fraude semnificative, va recomand, colegial, sa fiti mai atenti si mai rigurosi.

De altfel va priveste, doar ca eu nu agreez, nici macar in situatia de subiect cercetat disciplinar, superficialitatea combinata cu aroganta si abateri inventate care nu exista in realitate, analize literare si/sau filozofice pe mesajele mele si mai grav interzicerea unor drepturi constitutionale prin amenintare si cercetare disciplinara!

Nu mai transmiteti nici ultimului salariat Convocator neinregistrat si nedatat asa cum ati transmis subsemnatului! Era transmis la deruta?

Citind si recitind cu multa atentie aceste abaterii “disciplinare”, ne pun in situatia sa ne intrebam, oare chiar atat de puternic si intangibila este Bran-Trifan Mihaela Aurelia incat in tandem cu super directorul special de la DART Cristian Nae poate subordona elita Bancii???

Doua luni, desigur, printre altele, Directia Resurse Umane, Directia Juridica, Directia Arierate, Directia Antifrauda si Control, Comitetul de Personal, partial dl Director General Neacsu, care a fost informat de catre subsemnatul in cateva randuri despre ce se intampla, s-au ocupat de Liviu Bota de la Baia Mare.

Aceasta elita nu are de lucru, numai sunt alte probleme in CEC? Bravo!

Nu stim ce premii a primit directorul sucursalei Baia Mare, caruia i-a fost sustras Planul de Paza din luna martie 2019, situatie descoperita de organul de control, cercetat disciplinar.

Director care a refuzat in 3 zile lucratoare, conform NS 43, sa semneze actul de control cu sau fara obiectiuni. Deasemenea nu stim ce premii a primit ofiterul de securitate bancara care a refuzat sa puna la dispozitia organului de control documentele solicitate si a refuzat sa semneze actul de control cu sau fara obiectiuni si sa remedieze deficientele. (Anexa 1).

In calitate de organ de control care am constatat deficiente cu risc mediu si ridicat privind securitatea Sucursalei, doresc sa stiu ce masuri au luat DAC, DSB si altii.

Asteptam deplasarea la Baia Mare a unor specialisti din subordinea d-lui director Costin Paul de la DSB pentru clarificarea unor aspecte, dar se pare ca nu intereseaza pe nimeni problemele importante care expun Banca unor riscuri. De altfel pregatesc cateva intrebari pentru directorul DAC si DSB.

Este incredibil, sa fie cercetat disciplinar ofiterul de control care a constat deficiente grave, iar cei care le-au comis si au fost deranjati de organul de control sa fie acoperiti, premiati si protejati.

In toata povestea asta ar putea fi identificate un purcoi de fapte penale! Vom vedea! In ce banca suntem?

(Nota Redacției. Domnul Bota se referă strict la controlul legal efectuat de el la Sucursala CEC Baia Mare, care a fost confirmat, după lungi tergiversări, de către doamna Gabriela Chelu, directorul Direcției Antifraudă-Control din CEC Bank. Astfel, doamna Chelu a dispus ca toate cele semnalate de domnul Bota să fie remediate în Sucursala CEC Baia Mare – condusă de protejata lui Nae “Hărțuitorul”, doamna Mihaela-Aurelia Bran. Dar, inspectorul corect trebuia eliminat ca să nu fie un exemplu de urmat!)

