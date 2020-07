40 de ani de zbor!

de Cezar Osiceanu – 15 iuliei 2020

Redacția SECUNDA îi urează pilotului Cezar Osiceanu “La Mulți Ani!” Cu această ocazie oferim opinei publice una dintre poveștile “aviatice” ale pilotului Cezar Osiceanu și două CV=uri: unul asezonat cu informații interesante din viața publică și altul oficial, așa după cum vrea/cere UE!

Astăzi am împlinit fix 40 de ani de la primul meu zbor! Da! Astăzi am împlinit fix 40 de ani de la primul meu zbor!

Eram un puști înalt si slab ca un tir cand îmbrăcat in uniforma albastra a tinerilor UTC-isti ce se pregăteau pentru apărarea patriei m-am apropiat încrezător de micul avion monotor de acrobație ZLIN 526 unde se găsea in scaunul din spate al instructorului o legenda vie a acrobației romanesti, Mielu Feteanu.

– Tovarășe instructor sunt elevul pilot Cezar Osiceanu si va rog sa imi permiteți urcarea la bord! a spart, brusc, vocea mea liniștea lăsată de după oprirea motorului avionului tras pe pista înierbata a Aeroclubului din Sibiu.

– Tovarășe elev pilot te rog sa iei loc in cabina de pilotaj, a venit si răspunsul instructorului ușor surâzător si deosebit de calm

Colegii mei de tabăra – pentru ca activitatea se desfășura sub egida PTAP (Pregătirea Tineretului pentru Apărarea Patriei) se uitau la mine fiecare in felul lui. Unii mirați, alții speriați, unii temători, alții zâmbitori funcție de experiența anterioară (câțiva mai zburasera planorul sau cu avionul împreuna cu tatii lor piloți) dar tuturor li se citea o încordare ascunsa știind ca le va veni si lor rândul la zbor.

Mecanicul avionului m-a ajutat sa ma așez si sa imi potrivesc chingile parașutei si centurile de siguranța si la final mi-a zâmbit larg si mi-a facut cu ochiul batandu-ma prietenește pe umăr apoi i-a raportat instructorului ca totul este in regula cu mine.

Instructorul a tras ușor cupola de plexiglas a carlingii si eu am preluat-o închizând-o si sigurantand-o.

Deodată tăcerea absoluta s-a instalat pentru câteva secunde in micuța carlinga unde cu căștile pe urechi si legat bine in centuri ma pregăteam sa pornesc in cea mai frumoasa poveste de viața din lume: in povestea aviației !

– Cezarica ești gata? Se aude in casti vocea calda a instructorului.

– Afirmativ, răspund eu regulamentar trimițând departe in zări micul nod in gât ce dorea sa își facă simțită prezenta.

– Bine, atunci motor! Mi se raspunde din spate.

Fac semn mecanicului care după ce da câteva ture la pala se retrage din zona elicei si imi face semn ca pot porni.

Apăs pe butonul de pornire si după câteva icnituri ușoare motorul Walter Minor cu ai săi cilindrii in linie pornește scoțând un fum ușor.

– Parametrii sunt in limite – raportez eu.

– Bine, fa semn te rog sa ne ia calele. O sa il țin eu in frâne, imi raspunde instructorul.

Fac semnul standard de luare a calelor mecanicul se apropie atent sa nu între in raza elicei si ia calele de la roti.

– Gata Cezarica începem rulajul cum am învățat la sala! Atenție ușor cu frânele ca sa nu il dam in elice da? Nu uita sa rulezi ușor șerpuit ca sa ai câmp vizual îndeajuns. Hai acum ai frânele la tine si poți sa începi, îmi spune instructorul.

Incet ca melcul, cu maneta de gaze la ralanti si picioarele pe frâne de teama sa nu ia viteza prea mare am început lungul drum pe planul înclinat al Cunoașterii.

– Turnul Sibiu YR-… gata de decolare! Încep eu a spune, ușor emoționat.

– YR – … aprob decolarea pentru lucrul in zona si ma chemați pentru aterizare, imi raspunde vesel controlorul de trafic! Si .. Succes!

– Ești gata Cezarica? Ma întreabă si instructorul.

– Afirmativ, răspund eu ca la cursuri.

– Acum ducem incet si ferm maneta de gaze in fata si băgăm picior ca sa contram furatura la decolare, își continua razand dadaceala de instructor. Hai sa te vad! Nu uita ca suntem împreuna continua acesta.

Împing incet maneta de gaze in plin, dau drumul ușurel la frâne bag picior sa contrez furatura încercând sa țin avionul pe direcție si după câteva serpuiri ușoare avionul începe sa prindă viteza bontisand ușor .

Presez ușor de manșa si ajuns la viteza de desprindere simt ușor ca mi se dublează comanda manșei din spate ajustându-mi fin Mișcările inca nu prea coordonate.

Brusc sunt in aer! După un scurt palier încep ușor sa trag de manșa cu ochii lipiți de giroorizont si altmiteri.

Urcam ușor si instructorul începe sa imi arate comenzile de baza introducându-ma întâi in viraje cu înclinare mică apoi cu înclinare mare pana cand ajunge sa imi arate un viraj la cuțit pentru a câștiga eu încredere in avion si a pune in practica ce învățasem cu sârg doua săptămâni de zile .

Lăsat de capul meu ca sa vadă cum ma descurc încep ușor sa repet tehnica virajelor si a scoaterii din viraj. Din cand in cand auzeam in casca vocea calda si mucalita a instructorului care ma mai corecta sau ma încuraja pana executam ce trebuia si cum trebuia.

– Cezarica acum te rog sa il lași la mine un pic ca sa vedem cum te orientezi in spațiu, aud in casca.

Si după ce lansează ușor avionul începe… balul ca sa zic asa!

Un tonou rapid, o rasturnare, vine si o sandela ca parca nu putea sta acasa singura, o intrare in looping ca la carte si spre final doua ture de vrie ca sa simt bine ce am mâncat de dimineața.

Cu avionul la orizontala din nou ma întreabă mucalit:

– Ti-a placut Cezarica? Daca da atunci imi arați unde este aerodromul si ma duci acasa ca mai trebuie sa vina si colegii tai după tine, îmi susură în urche vocea instructorului.

– Superb este un cuvânt prea mic Tovarășe instructor iar pista este la ora 4, ii răspund eu descătușat de toate inhibițiile

– Asa este Cezarel, Bravo! Acum du-ma repejor la aterizare, te rog, O sa facem împreuna aterizarea si nu uita cum am spus ca se face aterizarea la cursuri. Ok?

– Ok Sir, scap si eu o mică aroganta preluată de prin romanele de aventuri aviatice.

Ce mai tura vura aterizăm si după un rulaj scurt ne oprim in calele puse din timp de către mecanic care zâmbea cu gura pana urechi

Opresc motorul si iar se așterne liniștea aceea fabuloasa imposibil de descris in cuvinte.

– Gata Cezarica, ești bine? Ne dam si noi jos ca uite te așteaptă un comitet întreg de primire imi spune râzând instructorul.

Respir adânc simțindu-mi brusc inima ca parca bătea mai tare in marea de adrenalina si sentimente amestecate ca intr-o tocănița.

Imi venea sa strig de fericire, sa s-ar in sus ca un copil, sa rad la soare precum Nica si cu toate astea trebuia sa imi păstrez calmul si sa ma desfac singur din chingile scaunului si ale parașutei.

Ajutat de mecanic reusesc sa ma dau jos din carlinga si sa sar pe pământ.

În iarbă ma aștepta insa “comitetul de primire” adică restul colegilor in frunte cu instructorii lor care m-au luat pe sus si după îndepărtarea rapida a îmbrăcămintei de pe zona mea dorsala. m-au așezat de câteva ori pe un pat de tinere ramuri de… spini!

Văzând ca tac mâlc după prima trecere prin spini am primit inca o trecere for free si abia la a treia întâlnire a fundului si spatelui meu cu spinii comitetul de primire a decis intr-un glas ca sunt prea al dracu daca nici nu plâng nici nu ma vaiet după asa botez.

– Cezarica sa nu uiți cât oi trai tu aceasta clipa minunata a primului tău zbor la pachet cu botezul zborului pe care tocmai l-ai primit acum, incepu a imi spune instructorul. Fie ca spinii aceștia de astăzi sa iti amintească mereu ca in Aviatie drumul este plin de ei. Sa fii bun mereu si sa ai parte de o cariera asa cum iti doresti!

O strângere de mâini puternica si o scurta imbratisare apoi se întoarse cu fata-i mucalita către colegii mei:

– Gata copii? Cine urmează?

Eu ud leoarcă de transpirația încordarii si cu spini prin părțile moi ale sezutului si pe spate am dat mâna cu întreg comitetul de primire care apoi a început sa ma ajute la scoaterea tepilor mai vizibili. Curios dar pur si simplu nu simteam nici o durere fizica ci o stare de bine nemaintâlnita pana atunci.

Zburasem la manșa pentru întâia oară!

Astăzi după doar 40 de ani de zbor, cu atâtea ore de zbor la activ si atâtea tipuri si variante de avioane zburate la manșa, nu puteam primi un cadou mai frumos de la însăși Aviatia in personam.

In șomaj tehnic si după o pauza de zbor de peste 3 luni de zile din cauza pandemiei si efectelor ei asupra aviației m-am urcat din nou la manșa intr-o zi superba ca si cea in care mi-am început drumul.

După strângerea de mâna la finalul cursei pur si simplu am retrăit din nou acele clipe sublime de inceput.

O mica lacrima sentimentala încerca a își face loc dar de data asta nu mai era nici un comitet de primire iar starea de Tristețe si frământări interne de pe chipurile personalului de sol nu erau un cadru propice unei astfel de manifestări ale bucuriei mele de a zbura.

Acum cand cortina cade discret după cei 40 de ani de zbor oare ce as mai putea sa spun si cui anume in afara de:

VA MULTUMESC TUTUROR CELOR CARE M-AȚI ÎNVĂȚAT SA ZBOR, M-AȚI AJUTAT CAND MI-A FOST GREU, MI-AȚI FOST MODELE SI EXEMPLE VII SI AȚI AVUT CURAJUL DE A CREDE IN MINE CA OM SI CA PILOT!

Sper sa nu se supere cei pe care nu apuc sa ii nominalizez in lista imens de lunga a aviatorilor care si-au pus amprenta asupra mea in toti acești 40 de ani.

Am sa ii mentionez doar pe câțiva dintre cei retrași din activitate sau decolati la cer din motive lesne de înțeles:

Col Aurel Pruia, Col Dan Andrei, Doru Davidovici, Manescu Constantin, Mielu Feteanu, Col Bostina Mircea, Doru Brutaru, Gheorghe Racaru, Man Iuliu, Gheorghe Viorel Crainic, Cristian Luca, Viorel Cracea, Gelu Zamfirescu, Gelu Barla, Ilau, Marian Panait, Aurel Cosac, Victor Avadanei, Constantin Frunzete, Oprea Sorin, ion Diaconu, Mr. C. Cosmaciuc, Col Smilschi, Mircea Toma, V. Ancutei, Col dr. Schelht Albert, Sorel Tanasoiu, Gigi Zberea, Nelutu Gheler, Florin Nastase, Florea Geica, Gen. Radu Theodoru și Col Zomonita.

Curriculum Vitae asezonat cu informații

NUME: Osiceanu Dan Cezar

Mail: cezarosiceanu@yahoo.com

DATA/LOCUL NASTERII: Bucuresti, 01.04.1964

STAREA CIVILA: căsătorit

ORIGINI SOCIALE:

Pe linia tatalui

bunicul meu Osiceanu Marin a luptat si a fost ranit in primul razboi mondial.

unchiul meu, fratele tatalui, s-a inrolat voluntar in al doilea razboi mondial pentru eliberarea Basarabiei, a fost ranit in explozia prin care Comandamentul Armatei Romane de la Sevastopol a fost aruncat in aer de catre partizanii sovietici, a fost lasat la vatra iar dupa insanatosirea partiala a cerut reinrolarea ca voluntar, a scapat din incercuirea de la Stalingrad si a fost dat disparut in timpul retragerii de acolo.

Pe linia mamei

bunicul meu, Dumitrescu Gheorghe, a fost ilegalist al Partidului Comunist, facand parte din echipa lui Lucretiu Patrascanu, si a fost secretar al Partidului Comunist la Grivita Rosie. A fost dat afara din partid si de la locul de munca in timpul epurarilor de dupa razboi, fiind reangajat inapoi la locul de munca la interventia personala a lui Petru Groza. Bunicul meu era nepot dupa mama sa, al Maresalului Averescu caruia i-a fost si aghiotant in primul razboi mondial.

bunica mea, Dumitrescu Alexandrina a fost de doua ori recompensata pentru activitatea ei din cadrul directiei Finantelor Statului prin Decret Regal.

TRECUT POLITIC:

Am fost membru al UTC si al Partidului Comunist Roman pana in anul 1990. Am fost ales pentru un an in Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Bobocu ca si secretar cu probleme cultural-educative al organizatiei clasei mele.

Dupa anul 1990 nu am fost inscris in nici un partid sau formatiune politica.

LEGATURILE CU SECURITATEA:

Nu am colaborat si nu am avut statut de informator sau colaborator al Securitatii. Am refuzat racolarea si colaborarea cu Securitatea in anul 1985 si respectiv 1987.

Datorita meseriei am fost urmarit permanent de catre organele Securitatii statului si s-au dat note informative despre mine periodic de catre colegii racolati de catre acest sistem conform dosarului meu de la CNSASS.

CAZIER JURIDIC:

Nu am cazier juridic si nu am fost condamnat de vreo instanta juridica romana sau straina

PROFIL:

Dinamic, bun organizator, lider de opinie, abilitati de comunicare, capacitatea de a rezolva situatii dificile , caracter puternic, atitudine pozitiva, capacitate mare de lucru in conditii de stres pe termen lung .

POZITIA ACTUALA:

Pilot TAROM F/O Boeing 737.

Pozitia 1 din peste 200 ca vechime neintrerupta in companie dintre pilotii Companiei Tarom.Ore zbor total cariera pana in prezent 13.500.

ISTORICUL CARIEREI:

2018 pana in prezent F/O Boeing 737

2024-2018 F/O Airbus 310

2006 – 2014 Pilot Comandant LH/RH ATR 42/72 – 500 TAROM

1999 – 2006 F/O ATR 42-500 TAROM

1995 – 1999 F/O BAC 1-11 TAROM

1993 – 1995 F/O AN-24 TAROM

1988 – 1993 Pilot Comandant AN-2

1985 – 1988 F/O AN-2 la Intreprinderea de Aviatie Utilitara Bucuresti.

1982 – 1985 IAR 823 si AN-2 in Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu.

1980 – 1982 ZLIN 526, ZLIN 726, IS 28 M elev al Aeroclubului Clinceni si al Liceului de Aviatie Bucuresti (adica zbor de la 16 ani iar anul acesta implinesc doar de 40 ani de activitate in aviatia romana).

ALTE ACTIVITATI:

1999 – 2005 si 2009 – lider de sindicat in sectiunea sindicala a detasamentului ATR din Tarom. Am organizat singur toata campania de presa a pilotilor in greva din 2005, am gasit si indicat in scris toate falsurile si ilegalitatile facute de conducerile sindicale in detrimentul pilotilor Tarom , am reorganizat si reformat miscarea sindicala a pilotilor prin impunerea crearii unui nou sindicat denumit Sindicatul Pilotilor din Romania SPLR.

1999-2003 membru al Clubului Roman de Presa.

2000 Vicepresedinte al Autoritatii Canine Romane in cadrul Ministerului Agriculturii.

ABILITATI:

Engleza – nivel 5 international atestat de catre Autoritatea Aeronautica Cvila Romana AACR.

Franceza – mediu.

Chineza – mediu (am studiat 7 ani in scoala generala si am fost singurul elev din Romania care a dat teza scrisa la aceasta limba. Nu am fost trimis in China pentru continuarea studiilor liceale urmare a faptului ca parintilor mei li s-a comunicat ca in dosarul meu de la Securitate scria ca bunicul a fost ilegalist la Grivita Rosie in echipa lui Lucretiu Patrascanu, ca fratele lui a fost legionar de “rit vechi” in echipa profesorului Jumanca, si ca strabunicul meu a fost maresalul Averescu – eroul de la Marasesti, Marasti si Oituz!)

COMPUTER – Windows, Office, nivel mediu

EDUCATIE:

2019 – in prezent doctorand in management al Universității Valahia din Targoviste.

2018 – 2019 absolvent al Masterului in Drept intern si internațional al afacerilor al Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative – Drept, a Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir din Bucuresti

2013-2018 absolvent al Facultății de Drept a Facultatii de Stiinte Juridice si Administrative – Drept, a Universitatii Crestine Dimitrie Cantemir din Bucuresti.

1982-1985 Scoala Militara de Ofiteri de Aviatie Aurel Vlaicu Bobocu Buzau.

1978-1982 Liceul de Aviatie specialitatea mecanic motoare de avion, Bucuresti.

1969-1978 Scoala Generala 128 clasa cu predare in limba chineza, Bucuresti.

CURSURI:

2009 Curs de instructori de zbor , Academia de Aviatie – Bucuresti

1992 Curs de politie sanitar veterinara, Inspectoratul Sanitar Veterinar de Stat – Bucuresti

1995 Curs de arbitru chinolog national UACHIR

1996 Curs de arbitru chinolog international CNCCR si Facultatea de Medicina Veterinara – Bucuresti

EVENIMENTE SPECIALE:

1. 2009 – Am adus cu succes a avionul la sol dupa impactul cu o barza in cursa Otopeni-Iasi. In urma acestui incident, avand aprobarea dlui Director de Zbor din acea perioada,Dobrovolschi Emil, am decis sa execut zborul cu aeronava avariata catre Otopeni pentru a putea fi reparata mai rapid si in conditii tehnice cat mai bune dorind ca interesele Companiei Tarom sa fie cat mai putin afectate de acest incident nefericit.

2. 2006 – 2010 – Am executat zboruril si aterizari in conditii de siguranta cu defectiuni tehnice la trenul de aterizare ( tren blocat in pozitia escamotat, cauciuc spart ca urmare a blocarii sistemului de franare,etc ) sau la motoare si sistemele de navigatie (am fost lovit de un fulger in aer drept pentru care am zburat 30 minute si am reusit sa aterizez in furtuna folosind doar standby instruments la Munchen / am avut 0,2 g in zona Otopeni in timpul apropierii initiale in conditii de furtuna severa,etc,etc.)

SPRIJINUL DIRECT ADUS COMPANIEI TAROM

1. In anul 1995 in prezenta reprezentantului juridic al Companiei, dl Mircea Stangu, am obtinut, pe baza dovezilor aduse de mine, anularea tuturor acuzatiilor aduse echipajului avionului BAC 1-11 al Companiei Tarom de catre membrii comisiei de cercetare a accidentului produs la aterizarea pe aeroportul Arlanda. Respectiva comisie dorea sa scoata ca vinovat echipajul Tarom si sa ascunda greseala grava a controlorului de trafic local.

Cu aceasta ocazie am scris articolele de presa impreuna cu redactorii ziarelor respective pentru a putea fi corect transmisa opiniei publice situatia si cauza reala a accidentului respectiv..

2. In anul 1994 am organizat si condus o echipa a televiziunii PROTV care a realizat in mod gratuit o emisiune dedicata in intregime Companiei Tarom in legatura cu zborul pe rutele deservite de avioanele ANTONOV AN-24, avioane prezentate in acea perioada de catre mass media interna ca fiind “sicrie zburatoare” Precizez ca in acea perioada exista un competitor puternic pe piata locala in persoana Companiei DacAir si ca o serie de evenimente de zbor petrecute cu avioane ale Companiei Tarom creasera o imagine nefavorabila acesteia in mass media si in opinia publica interna.

3. In urma accidentului de la Balotesti cu aeronava Companiei Tarom au aparut in presa diverse stiri complet defavorabile si neadevarate care puneau compania, angajatii si personalul decedat in situatii nefavorabile si total false. Impreuna cu dl cdt Tanasoiu Sorel am reusit sa gasim modalitatile optime de eliminare a acestor pseudo stiri si am obtinut, in afara companiei, modalitati directe de ajutorare a copiilor si familiilor membrilor echipajului decedat, in anumite limite manageriate de catre conducerea de atunci a sindicatului pilotilor si insotitorilor de bord din Tarom SPNT.

4. In anul 1998 am realizat o emisiune la aceeasi televiziune PROTV in care am prezentat si activitatea mea ca pilot al Companiei Tarom facand publicitate directa si gratuita acestei companii prin imagine, text si comentarii.

5. In 23 decembrie 2007 impreuna cu echipajul condus de mine si avand acordul expres al Pilotului Sef din acea perioada, dl Rusnac Iulian, am realizat, executand in interesul Companiei Tarom, recordul de duty time al unui pilot al acesteia, zburand in aceeasi zi tronsoanele LRCL – EDDM – LRSB – EDDM – LRCL – LROP (Cluj-Munchen-Sibiu-Munchen-Cluj-Otopeni). Cu aceasta ocazie am adus Companiei Tarom o economie greu de calculat si astazi tinand cont ca media de pasageri per tronson a fost de 44 si ca in proportie de 75% erau pasageri de tranzit transatlantic ce ar fi trebuit rerutati pe cheltuiala Companiei Tarom. (Am decolat de la Cluj la ora 09.00 LT si am aterizat la Otopeni la 01.30 LT ziua urmatoare!)

6. Am acceptat inca din anul 2004, la solicitarea expresa si scrisa din partea Companiei Tarom, depasirea timpilor de zbor reglementati, pentru a contribui in mod direct la redresarea financiara a companiei. Mai mult decat atat am identificat si aratat Comandantului Adjunct al Detasamentului ATR din acea perioada, dnul Ghergan Alfred, modalitati de evitare a depasirii acestor timpi cu respectarea prevederilor legale si interne concomitent cu sustinerea eforturilor Companiei.

7. Am sprijinit financiar direct si personal Compania Tarom prin: nesolicitarea in instanta a platii retroactive a diurnelor de deplasare neacordate pentru perioada 2004 – 2007, acceptarea folosirii aceleiasi uniforme timp de sapte ani consecutivi desi compania era obligata sa acorde aceasta tinuta de protectie odata la doi ani etc.

8. Am realizat economii de combustibil extrem de importante la fiecare zbor detinand recordul la avionul ATR cu o economie de 500 kg de petrol pe tronsonul LRSB – EDDM efectuat cu avionul ATR 72 – 500 si respectiv 990 de kg pe cursa LROP-LRCL-LOWW si retur cu avionul ATR 42-500. Toate aceste economii sunt specificate in mod clar pe fiecare FIC la cursele efectuate de mine si sunt in cuantum de 13 tone in 25 de curse efectuate in perioada ultimelor sase luni din anul 2012.

9. Am identificat si propus rute de operare si mijloace de economisire si reducere a cheltuielilor Companiei Tarom direct conducerii acestei companii din acea perioada: dna Director General Brutaru Ruxandra si dnul Director de Zbor Dobrovolschi Emil. Propunerea mea facuta acestora de a se opera cu avioanele Boeing 737curse externe de pe aeroportul Iasi a fost pusa in aplicare cu succes un an mai tarziu.

10. Am colaborat direct in cadrul programelor diferitelor posturi de televiziune si radio nationale si a presei scrise din Romania in cadrul eforturilor de explicare a fenomenelor periculoase zborului cauzate de catre explozia vulcanica din Islanda, a accidentelor de aviatie de la Smolensk si Tuzla, a legii pensiilor pentru personalul aeronavigant din Romanie,etc ocazii cu care am facut o buna imagine Companiei Tarom

ACTIVITATI CONEXE:

Sunt colaborator si consultant permanent al majoritatii posturilor de radio si tv nationale precum si al ziarelor si agentiilor de presa in probleme de aviatie din anul 1994 si pana in prezent.

HOBBY-URI:

1. CHINOLOGIA

1991 – am inregistrat oficial Canisa de Romania ca si canisa de caini ciobanesti romanesti mioritici. Astazi Canisa de Romania este cea mai mare canisa de lume de ciobanesti mioritici avand peste 700 de produsi sau caini apartinandu-i. Din aceasta canisa au plecat in timp pentru promovarea rasei ciobanesc romanesc mioritic caini catre Luciano Pavarotti, Emil Constantinescu, Adrian Nastase, Virgil Magureanu, Misu Negritoiu, Sorin Ducaru, Teodor Stolojan, Sorin Oprescu, Sorin Rosca Stanescu, Dinu Patriciu, Mihai Palsu, Florin Calinescu, Horia Brenciu, Cristian Tantareanu, Deasemenea primii caini mioritici care au anuns in Italia, Franta, Germania, Yugoslavia pe atunci, Ungaria, Spania, Olanda, Belgia, Bulgaria, Israel, Coreea de Sud, Canada, USA, Columbia, Venezuela au fost trimisi din aceasta canisa tot pentru popularizarea rasei in lume.

1992 – 2012 – am conceput, realizat si condus cea mai mare campanie de presa din Romania avand un subiect necomercial si de interes national: campania de omologare internationala a ciobanestilor romanesti mioritic si carpatin. In cadrul acestei campanii am:

– produs si realizat emisiuni radio – tv in tara si in Belgia. Primul film documentar despre ciobanescul romanesc mioritic realizat si prezentat in intregime in strainatate a fost facut impreuna cu mine si cainele meu, cu materialele video furnizate de mine exclusiv, si a fost difuzat de catre reteaua de televiziune RTL in anul 2006.

– scris, filmat si acordat peste 600 de interviuri si articole de presa in intreaga mass medie interna si internationala.

– organizat conferinte de presa, spectacole si concursuri chinologice interne si internationale incepand cu anul 1992 si pana in prezent.

– am prezentat pentru prima oara in istoria chinologiei nationale, europene si mondiale rasa ciobanesc romanesc mioritic la un concurs international in Republica Moldova in anul 1994 – Chisinau, la un Campionat European la Charleroi – Belgia in anul 1996 si la un Campionat Mondial in anul 2000 – Milano.

– am organizat si condus ca vicepresedinte Autoritatea Nationala Canina din Romania in cadrul Ministerului Agriculturii in anul 2000. Prin intermediul acestui organism am putut prezenta oficial in numele Romaniei la Campionatul Mondial de la Milano rasa nationala de ciobanesc romanesc mioritic.

– am fost invitat impreuna cu unul din cainii mei, etalon al rasei mioritic, ca sa reprezint Romania la festivitatile organizate de catre Primaria orasului Bruxelles si Uniunea Europeana, festivitati ocazionate de Ziua Nationala a Romaniei sarbatorita la Bruxelles in anul 2006.

– am realizat prima revista din lume dedicata cainilor ciobanesti romanesti, revista Molda Magazin, in doua editii si cu un tiraj total de 12.000 de exemplare. Revista a fost considerata de catre specialistii prezenti la acel eveniment mondial ca fiind cea mai frumoasa publicatie canina participanta la Campionatul Mondial de la Milano in anul 2000.

– am identificat si inregistrat in prima Carte de Origine Romana destinata raselor nationale peste 8.000 de caini ciobanesti romanesti. Aceasta Carte de Origine va fi publicata in curand ca instrument universal de informare pentru cei interesati concomitent cu lansarea celei mai complete monografii a acestor rase nationale.

– in anul 2007 am reusit omologarea internationala a raselor nationale de caini ciobanesti romanesti.

– in 2012 am conceput si lansat impreuna cu ROMFILATELIA prima emisiune filatelica cu rasele de caini ciobanesti romanesti mioritic si carpatin omologate international de catre mine

ACTIVITATI CONEXE:

Am descoperit si brevetat la OSIM in favoarea firmei OSIPET COMSERV SRL a tatalui meu un praf special pentru igiena pisicilor

Am conceput si realizat in numele firmei OSIPET COMSERV SRL primele conserve de carne destinate cainilor si pisicilor fabricate in Romania avand ca materie prima exclusiv carne destinata consumului uman.

Din anul 1996 am introdus pentru prima oara in Romania impreuna cu Clinica de Ginecologie-Obstetrica si Reproductie Animala din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti inseminarea artificiala la rasele canine cu scopul dezvoltarii dirijate si controlate a raselor nationale dar si pentru asigurarea diversitatii genetice la toate rasele canine din tara.

Incepand cu anul 1993 si pana in anul 2005 am conceput si realizat impreuna cu Catedrele de specialitate din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti cel mai mare studiu medical executat in Romania in domeniul canin, pentru rasele nationale de caini ciobanesti romanesti. Cu acest prilej am fost consultantul chinologic unic ales de catre aceste catedre din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti pentru a participa la realizarea dosarului medical al raselor nationale necesar omologarii internationale.

Sunt consultant permanent al posturilor de radio si tv precum ai al ziarelor din Romania in probleme chinologice din anul 1991 si pana in orezent

2. SPORTUL

Sunt practicant al urmatoarelor sporturi: inot, baschet, schi, fotbal american si hochei.

Am fost legitimat ca sportiv al sectiilor de scrima al CS Cutezatorii si baschet la CS Utilaj Tehnologic

CV Europass Cezar Osiceanu

