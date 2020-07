Aviația civilă și Covid-19: Probleme majore, rezolvări periculoase!

de Cezar Osiceanu, 19 iulie 2020

O știre preluată de putine canale specializate vine sa zguduie si mai tare întreaga Aviatie civilă mondiala si asa aproape de KO din cauza pandemiei globale Covid-19.

In fapt, vineri 17 Iulie Compania Aeriana low cost Icelandair a anunțat pur si simplu ca va concedia pe toti însoțitorii de bord punând capăt negocierilor cu sindicatul acestora.

Practic in comunicatul dat de către conducerea companiei se spune ca:

“Icelandair va încheia in mod definitiv angajările actualilor însoțitori de bord si va înceta in mod permanent relațiile acestor angajați cu compania.”

Si ca sa nu se lase loc de “buna ziua” compania a mai precizat si ca:

“Serviciile vor continua la bordul avioanelor dar la minimum asa după cum sunt ele de la începutul pandemiei de Covid-19!”

Pentru a înțelege mai bine importanta acestei știri trebuie sa cunoaștem insa următoarele lucruri si anume:

Odata cu nașterea aviației comerciale civile a apărut pe lângă piloți si mecanici o noua categorie de personal navigant numita steward. Numele a fost preluat din Marina comercială datorita similitudinilor atribuțiilor funcțiilor îndeplinite la bord. Datorita prețurilor mari ale biletelor la început si din dorința companiilor de a atrage cât mai mulți pasageri inca de la început au fost oferite la bord servicii cât mai bune si mai complete prin intermediul acestor însoțitori de bord in general aleși ca fiind de sex feminin si cât mai atrăgători din punct de vedere fizic.

Imaginile publice ale companiilor aeriene mediatizate la început prin afișe si bannere si mai apoi prin clipuri publicitare infatisau in principal chipurile surâzătoare ale stewardeselor care te imbiau sa folosesti companiile respective. Rolul stewardului la bord in principal nu a fost si nu este, după cum gresit apreciază mulți, acela de a oferi servicii de tipul ospătarului, vânzătorului ambulant sau încărcătorului de bagaje pentru pasageri ci acela de intervenție calificata in cazurile speciale ce pot apare începând cu: cazuri ce necesita acordarea primului ajutor medical, si continuând cu evacuarea pasagerilor, stingerea incendiilor etc.

Pentru aceasta fiecare autoritate aeronautica naționala a întocmit un set de reguli de selecție, școlarizare si examinare in vederea obținerii licențelor de zbor urmate de cursuri si examene anuale in vederea menținerii calificării anuale. Dintre acestea sa enumeram câteva: limba engleză, prim ajutor medical, cunoașterea avionului (maxim 3 tipuri cu variantele lor), proceduri speciale (evacuare, stingere incendii la bord, depresurizare etc.), stingere incendii si evacuare pe apa etc.

După cum spuneam încărcarea suplimentară cu atribuții de genul servirea mesei, vânzarea la bord a unor produse si servicii, etc a facut parte de la început din fisa postului dar in mod suplimentar fata de atribuțiile de siguranța a zborului.

Astăzi multe companii mari precum Emirates, Qatar Airways, Turkish etc. sunt in topul preferințelor datorita calității serviciilor oferite la bordul avioanelor de către acești însoțitori de bord in timp ce la alte companii mari precum Lufthansa, Austrian etc. serviciile la bord au ajuns sa nu mai justifice deloc diferența din prețul biletului fata de o companie low cost! Odata cu nașterea aviației civile de transport pasageri de tip low cost numărul stewarzilor la bordul avioanelor acestor companii a scăzut la minimul solicitat de procedurile de siguranța tocmai datorita reducerii pana la elimininarea acestor servicii suplimentare (servire a mesei, vanzare produse etc.) care sa permită scăderea drastică a costurilor, micsorara prețului biletelor si mărirea profitului companiilor low cost.

In plus gama sarcinilor de serviciu ale stewarzilor s-a diversificat tot ca urmare a necesității reducerii costurilor in sensul ca au fost obligați de exemplu sa execute curățenia in avioane si toalete in locul firmelor de curatenie ale căror tarife sunt extrem de mari pe toate aeroporturile.

Revenind la Icelandair si situația renunțării complete la existenta la bord a stewarzilor problema suscita un mare interes pentru ca: in conformitate cu intențiile companiei atribuțiile stewarzilor legate de siguranța zborului vor fi delegate… pilotilor !!

In acest caz trebuie:

sa fie întocmite noi proceduri care trebuiesc avizate de către autoritățile aeronautice naționale.

sa fie făcută o școlarizarea suplimentară a pilotilor si asa supraîncărcați cu tot felul de activități nespecifice zborului din același motiv al reducerii costurilor.

sa se ceara acordul producătorilor de avioane.

Si de aici un bâlci întreg!

Sa ne închipuim ca după decolare iese unul din piloți din cabina si începe sa tragă de cărucioarele cu mâncare si băutura printre pasageri, iar între timp colegului sau i se face rău in cockpit !!

Interesant nu?

Juridic inca nu este foarte clar daca măsura Icelandair este acoperită de lege sau nu atat in spațiul aerian acoperit de către EASA cât si de cel FAA adică mai pe întelesul tuturor Europa si Statele Unite acolo unde operează Icelandair.

Cum traficul aerian mondial a scăzut in timpul crizei declanșate de Covid-19 de la 100.000 de zboruri zilnice la minim istoric de 10.000 si Icelandair a avut o cădere dramatica de la 419.000 de pasageri in mai 2019 la 3.100 in mai 2020 ceea ce a silit compania sa declanșeze ample măsuri financiare de restructurare pentru a se putea salva.

In aceeași zi reputatul analist si jurnalist american al postului CNN, Dan Quayle, declara in emisiunea Q&A ca “ vrem nu vrem trebuie sa recunoaștem ca aviatia civilă este vitala pentru întreaga omenire!”

In loc de încheiere

Oare acei reprezentanți ai acționarilor platiti cu sume uriașe pentru a conduce companii aeriene au cunostiinte de Aviatie in materie de siguranța a zborului?

Oare acționarii acestor companii aviatice zboară cu avionul? (Waren Buffet spunea ca el zboară cu bilet economic cu companii loc cost deși are propria companie aeriana si era acționar la American Airlines pana de curând !)

Oare nu s-a întins prea mult “plapuma” cu aceste companii aeriene de tip low cost in goana după profit si in detrimentul pasagerilor ? ( statul pe scaune ce nu se pot lasa pe spate si cu spații între ele care crează senzația “cu genunchii la gura”, avioane cu probleme tehnice întinse la maximum, vechi (unele scoase de prin cimitirele de avioane chiar!), bagaje reduse si suprataxate (o companie americană introdusese metoda ducerii bagajului la avion de către pasager de unde bagajul era introdus in cala), publicitate falsa (bilete de la..! – in fapt câteva doar).

Daca ne gândim si la faptul ca se studiază intens eliminarea unuia dintre cei doi piloți din cockpit (asociația pilotilor australieni anul trecut a amenintat cu greva generală in cazul introducerii acestei reglementări) cele doua măsuri (eliminarea stewarzilor si a unui pilot) unde va mai ajunge aviatia civilă in următorii ani?

Dar noi pasagerii ? Ca pe noi nimeni nu ne întreabă nimic deși toti se gândesc doar la noi!!