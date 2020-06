Deutschland uber alles!

de Cezar Osiceanu – 02 iunie 2020

Intr-un articol scris de mine si apărut nu demult, atrăgeam atenția asupra problemelor aviației civile din Germania din cauza monopolului agresiv efectuat de grupul Lufthansa care reusise blocarea si anularea cumpărării companiei germane Condor fosta membra a defunctei Thomas Cook – cea mai veche companie de turism din lume, de către polonezii de la LOT!

Aratam atunci, printre altele, cum la câteva ore după pronunțarea falimentului gigantului turistic Thomas Cook guvernul landului Hessa a dispus furnizarea unui ajutor imediat de doar 5 milioane de euro catre compania germane Condor membra atunci al holdingului englezesc! Motivul? Pentru ca in pofida falimentului grupului membrii guvernului landului Hessa au considerat ca a lor companie germana merita acest ajutor dat fiindcă susțineau ei cifrele arătau destul de bine in bilanțul Condorului!

Ce libera concurenta, ce ridicarea barierelor protecționiste, ce eliminare a politicilor de monopol etc. etc…! Germania a diktat si Uniunea Europeană s-a executat! Scurt pe doi si fara drept de apel, UE a aprobat ajutorul acordat – atenție insa, înainte de pandemie! Iar banii au ajuns la Condor.

Cum polonezii au îndrăznit sa încerce sa cumpere Condorul nemțesc Lufthansa a facut orice pentru a ii bloca preluarea. Pentru ca preluarea însemna începutul sfârșitului monopolului aerian al grupului Lufthansa in Germania

Scăpați la mustață de preluarea Condorului nemții s-au trezit cu pandemia la usa, care pandemie a adus precum Mos Craciun o mulțime de “cadouri”!

Primul „cadou” si cel mai important a fost macabra descoperire a acțiunilor Băncii Central Europene BCE cu sediul la Franckfurt, care a achiziționat obligațiuni si active cu încălcarea tratatelor europene.

Adică, mai pe românește, BCE a cumpărat obligatiuni emise de chiar statul german împotriva tratatelor UE ceea ce arunca in aer absolut toată Uniunea Europeană.

Aceasta „bomba nucleară” a fost abil ascunsa publicului european prin campania legată de pandemie si se negociază de zor la blocarea informațiilor despre ea. Consecință directa ar fi ieșirea Germaniei din UE si practic dizolvarea ei in condițiile in care motorul principal al economiei europene este pur nemțesc!

Al doilea „cadou” l-a constituit situația grupului Lufthansa care însumează o veritabila armada aeriana de peste șapte sute de avioane de transport si care pentru a nu sucomba a cerut un ajutor de la statul german de 9 miliarde de euro. Altfel susțineau acționarii grupului ar fi trebuit sa își declare falimentul si sa ceara statului organizarea si supravegherea acțiunilor legale in acest caz clasic de insolventa cu consecințele de rigoare

Si ca de obicei Lufthansa cere si Merkel aproba fara discuții doar ca de data asta Comisia Europeană a îndrăznit sa pună niște condiții pentru a aproba ajutorul uriaș.

Lufthansa a apelat întâi la forța apoi la persuasiuni pentru a obține aprobarea UE punând chiar unele sindicate ale pilotilor din Europa sa scrie către UE scrisori de dragoste prin care piloții cereau aprobarea UE pentru ajutorul acordat Lufthansei (Nota bene: Sindicatele respective sunt totuși pentru piloții grupului chiar daca sunt înregistrate in alte tari europene decât Germania!)

UE in fata proceselor deschise de către RyanAir împotriva Franței, Suediei si Danemarcei pentru măsurile legislative de tip protecționist luate, acum a trebuit cu toată împotrivirea eurodeputaților germani sa impună niște condiții de văzul lumii măcar.

Una dintre condiții o reprezintă deschiderea pieței aeriene interne in special pe aeroporturile din Frankfurt si Munchen pentru companii din afara grupului Lufthansa.

Alta condiție era acordarea autorizație de staționare peste noapte a pana la patru avioane pe unul din cele doua aeroporturi menționate (in acest fel companiile respective intrau direct in monopolul curselor interne deținut de Lufthansa)

Bineînțeles ca Board-ul grupului a dat imediat un veto agresiv acestor propuneri adiționale actului de aprobare a ajutorului dat de UE atat in 30 mai cât si in 1 Iunie.

Dandu-si seama ca o politica de forța nu este potrivită acum responsabilii grupului au găsit si o portița de scăpare a se citi de înșelare!

Au spus ca sunt de acord totuși cu acordarea de sloturi de operare 24 din 24 de ore pe Franckfurt si Munchen dar doar pentru companii care nu au operat pana in prezent pe aceste doua aeroporturi si nici nu au primit vreun ajutor de stat ca urmare a pandemiei adică fix nici o companie aeriana nu se poate califica in aceste condiții impuse! Ca sa fie tacâmul complet au pus si condiția ca daca nu se califica nimeni timp de un an si jumătate de acum încolo sloturile respective sa poată fi acordate unor companii care operează pe aceste aeroporturi Adică curat nemtește nu-i asa?

Doar ca mai lipsește Marlene Dietrich sa ne cânte si sa ne încânte cu al ei celebru “Lili Marlene” ca sa înțelegem inca odata in plus ca nu degeaba “qvod liced Jovi, not liced bovi “se aplica din nou, iarăși, si iar nu-i asa?

Iar pana atunci visul pan german a început sa se facă simțit si auzit mai bine in ton cu “Deutschland uber alles”!