Episodul 13. Angajații CEC Timișoara vorbesc liber despre Vartolomei, Bogojel, Ciolocoi, Cionca, Tașcă, Idu, Stănoiu și Sas!

Armaghedonul CEC continuă cu noi dezvăluiri făcute de salariații băncii de stat sătui de mizerabilul comportament al șefimii în frunte cu Neașu, Popa și Nae!

După ce echipa SECUNDA a arătat lichelismul și lăcomia liderului de sindicat Ioana Onofrei, iată că angajații CEC ne-au asaltat cu tot felul de informații, documente, fotografii și înregistrări audio.

Astăzi vă oferim Scrisoarea Deschisă a unor angajați din Sucursala CEC Timișoara. “Mucoșii” pun întrebări unor personaje “celebre” din agențiile CEC răspândite în județul Timiș, “locotenenți” ai binomului Nae-Vartolomei. Este vorba despre Bogojel, Tasca, Ciolocoi, Cionca, Stănoiu, Sas și sindicalista Idu!

N.B. Fără lichelele care le ciugulesc din mână și lachei care îi ascultă orbește, “zeii” precum Nae, Popa și Neacșu ar fi rămas în canalele insalubre ale sistemului bancar și nu ar fi ieșit niciodată la rampă. Așa, în ciudata noastră democrație, oameni lipsiți de caracter au reușit să se instaleze la conducerea CEC Bank.

În ’89, în Timișoara, oamenii au ieșit în stradă pentru câteva drepturi legitime refuzate de dictatura comunistă. Atunci, Timișoara a aprins țara și România a devenit o democrație cu dorințe Occidentale dar, e drept, cu prea multe inflexiuni Balcanice.

Acum, la 30 de ani distanță, angajații CEC Timișoara au ieșit la lumină prin intermediul SECUNDA ca să arate TEROAREA impusă de șefii fără discernământ precum și lașitatea liderilor politici locali și de la București care ar putea să reinstaureze legea și să scoată banca de stat din ghiarele unor penali susținuți de diverse grupuri mafiote.

ATENȚIE! SECUNDA va verifica câteva date extrem de interesante primite în ultimele zile din partea unor angajați ai CEC Bank din toată țara. Vom reveni cu aceste dezvăluiri cu iz penal la adresa unor “zei” din CEC în episodele următoare – cu DOCUMENTE.

SECUNDA va oferi GRATUIT spațiu editorial pentru cei care se simt lezați de afirmațiile din acest episod scris de o parte din angajații CEC Timișoara.

(Titlul, șapoul, intertitlurile și explicațiile foto aparțin Redacției SECUNDA. Fotografiile au fost culese de pe rețelele de socializare.)

Scrisoarea angajațiilor

Sucursalei CEC Timișoara

Intram direct în subiect. SECUNDA a anuntat ca Sucursala CEC Timisoara a dat un credit firmei Banat Real Estate din Resita, companie detinuta de primarul Ioan Popa. Imediat, conducerea CEC a dat o dezmintie.

In aceste conditii, revenim astazi ca sa dovedim cu acte ca, asa cum am publicat in episodul doi al Armaghedon, s-a dat creditul catre Banat Real Estate; cu aprobarea expresa a lui Vartolomei.

Iata Dovada: inscrierea in arhiva electronica a garantiilor aferente, a se vedea facsimilele de mai jos:

S-a dat? Nu s-a dat! S-a dat! Nu s-a dat?

De netagaduit, public, oficial. Iar atunci cand sefii CEC au negat aprobarea, DA, creditul nu era aprobat de toata lumea din Sucursala CEC Timisoara, ci doar de Vartolomei – la acea data directorul sucursalei. Aaadar creditul a fost aprobat imediat dupa ce SECUNDA a publicat informatia.

ATENTIE! In conditiile in care la sfarsitul anului trecut – 2019 – CEC Bank s-a aflat intr-o criza fara precedent, criza rezolvata cu multe emotii, iata ca aceasta criza s-a adancit fiind necesare conform presei publice peste 1.4 miliarde lei pentru asigurarea unui grad minim de comfort.

Daca in noiembrie 2019 erau necesare 950 milione lei pentru salvarea bancii statului, dupa doar 3 luni sunt necesare alte 1,4 miliarde de lei!!! Sa fie din cauza creditelor neperformante aprobate intr-o graba suspecta de infractiuni penale? (Vezi creditul catre Banat Real Estate din Resita.)

Exact aceesi conducere avea CEC Bank la timona cand Guvernul capitaliza banca de stat cu 940 de milioane de lei: Neacsu, Popa, Iovu si Nae! Acum, “zeii” mai vor 1,4 miliarde de lei pentru a acorda alte credite neperformante. Ca nu sunt banii lor si nimeni nu ii trage la raspundere!

Credit cu efecte benefice pentru CEC – peste un an!

Si acum obisnuitele noastre intrebari legate de creditul dat firmei Banat Real Estate:

In baza carei aprobari? Adica cine anume a aprobat Creditul pentru Banat Real Estate? Cei care au negat cu cateva zile inainte? Si in baza carei aprobari din Timisoara? In baza refuzului “mucoaselor” sau a aprobarii din ziua urmatoare semnate de Vartolomei rechemat din concediu? Le puteti pune la dispozitia cititorilor semnatarii aprobarii sa se convinga la fel cum ati facut cu comunicatul mincinos de dezmintire in care spuneati ca nu s-a dat nici un imprumut?

Nu analizam daca acest credit a fost necesar pentru banca, daca au fost indeplinite criteriile interne fundamentale de creditare sau cele de minima prudenta. Ii lasam deocamdata pe cei in masura sa faca aceaste analize.

Noi intrebam de ce in conditiile in care mai toate bancile au oprit finantarile de proiecte rezidentiale si in conditiile in care banca are nevoie din nou de fonduri, se dau credite pe un sector neinteresant pentru alte banci si care ar putea genera profit pentru banca doar peste un an!

Pe ce s-a bazat decizia de finantare in conditiile putin prielnice ale sectorului? Oare chiar au fost facute anterior promisiuni acestui client si trebuiau sa se tina de ele?

Vartolomei și noul lacheu perfect!

Ramanem la Vartolomei, care asa cum am mai aratat a sarbatorit in aceeasi zi cu aprobarea creditului numirea sa in functia de Director Regional. Acum conduce CEC Timisoara din spate (deocamdata) prin locotenentii sai devotati:

Maria “Mia” Bogojel, actuala directoare a Sucursalei CEC Timisoara;

actuala directoare a Sucursalei CEC Timisoara; Cristian Ciolocoi consilier;

consilier; Daniel Cionca, asa numitul sef serviciu;

asa numitul sef serviciu; Ildiko Ioana Tasca, directoarea de agentie;

directoarea de agentie; Simona Idu cea responsabila cu sindicatul din Timisoara, prietena intima a “hartuitorului” Nae si o adevarata concurenta a doamnei directoare de la Baia Mare, Mihaela Bran;

cea responsabila cu sindicatul din Timisoara, prietena intima a “hartuitorului” Nae si o adevarata concurenta a doamnei directoare de la Baia Mare, Mihaela Bran; Emilia Stanoiu, sluga perfecta a doamnei Elena Hutanu;

sluga perfecta a doamnei Elena Hutanu; Codruta Sas, directoarea de agentie.

Este evident faptul ca Vartolomei nu poate actiona singur si are nevoie de sustinerea unora din directa lui subordonare. Ar putea Costi Vartolomei sa conduca fara sprijinul locotenentilor? Niciodată!

Noua directoare Maria “Mia” Bogojel, copia lui Vartolomei, foarte loiala lui Nae, stie ca ii tine locul cald lui Costi?

Nu ar fi prima oara cand pentru Vartolomei se infiinteaza pozitii; metoda e simpla: se angajeaza oameni pe bani buni si apoi acestia, contrar loialitatii lor, sunt eliminati doar pentru a-l proteja pe Vartolomei. Maria “Mia” Bogojel stie ca este pacalita chiar cu loialitatea sa fața de binomul Nae-Vartolomei? Daca nu stie o anuntam noi acum ca, la momentul oportun, va fi aruncata ca o masea stricata.

Ultimul caz a fost “demisia” fostului Director Regional Sorin Ionescu care a crezut in promisiuni si care a trebuit sa plece de pe o zi pe alta din banca pentru a face loc promovarii directorului unitatii de pe ultimul loc din tara.

Draga nostra “Mia”, tu stii istoria? Nu te intereseaza? Data viitoare iti spunem noi cat te iubesc cei doi, Nae si Vartolomei, si pana cand. Pana atunci succes la ordinele trasate de ei si fii ascultatoare!!!

Noroc cu unii oportunisti care chiar daca sunt aparati constant, promovati, respectiv mutati intern de pe o pozitie pe alta ca si seful lor direct sunt un pic mai nehotarati, socati de ceea ce se intampla sub comanda lui Nae & Vartolomei si mai “rasufla” cate o informatie interna scrisa.

Duplicitari si in acelasi timp cu promisiuni sau chiar majorari salariale, mangaiati in egoul personal de aprecierea neconditionata a sefimii dar totusi ingrijorati, ca si toti angajatii bancii, aceste “” mai “scapa” cate un email/informatie de interes; dar se bucura in continuare de bonusuri pentru “atingerea” obiectivelor.

Deseori au avut si au beneficii personale trecute cu vederea de catre Vartolomei chiar daca sunt contrare eticii bancii si chiar a bunului simt.

Pe buna dreptate ne intrebam daca Vartolomei nu cunoaste practicile locotenentilor sai iar atunci pe motive de crasa incompetenta ii solicitam demisia de onoare – care onoare?; ori le-a cumparat acestora tacerea pentru a-si putea promova prin ei interesele?

Când lașitatea, indecența și mizeria umană sunt considerate virtuți de conducerea CEC Bank

Ca sa inteleaga bine lumea despre ce facem noi vorbire, oferim mai jos cateva intrebari cu talc, unele retorice, precum și cateva afirmatii cu un mare sambure de adevar, atat de mare ca zdrobeste “ceafa lata” a personajelor din preajma directorului hărțuitor Cristian Nae:

Cristian Ciolocoi – Cati clienti care au luat credite trecute prin mana ta au cumparat cafea si expresoare de la tine?

Stim domnule Ciolocoi ca ati declarat firma, stim ca stie si Vartolomei dar ce stim noi si CE vor ei sa ascunda, vom trata cu alta ocazie!

Daniel Cionca – SUV-ul cumparat de la o firma aflata in insolventa la CEC va spune ceva? Oare il conduce sotia?

Oare cate mail-uri cu informatii confidentiale ati dat in exterior?

Ildiko Ioana Tasca – Fosta colega cu “Mia” Bogojel si acum din nou colege ce ne puteti spune despre aceasta prietenie cu care va laudati de o luna de zile?

Cate persoane subordonate au plecat de sub conducerea dumneavoastra, cate reclamatii de la colege ati avut si care sunt realizarile marete ce va onoreaza cand va faceti programul de lucru asa cum va place si cu cine va place.

Simona Idu – Ati colectat taxele pentru sefa Onofrei? Nu de alta, dar ca sa aiba batrinica pensionara-angajata CEC posibilitatea sa scoata zilnic 9.000 de lei din Fondul Sindicatului CEC pentru tot felul de cheltuieli care nu au legatura cu “activitatea sindicala”? Sau au legatura cu activitatea dvs?

Ne puteti spune cat de greu, dar mai ales unde, a fost sa il convingeti pe Luceafarul Nae sa va mute cea mai buna prietena de la analiza PJ langa dumneavoastra la retea pe stimabila Doamna Nela Savu?

Hai, nu va mai ascundeti, ca stie toata lumea unde trage Nae cand vine in Timisoara!

Emilia Stanoiu – V-ati revenit din plans ca domnul Vartolomei nu va mai lasa sa participati la angajari?

Il mai barfiti pe Vartolomei pe la coltuturi si in fata il pupati ca pe un nou nascut?

Ce ati facut sau cum ati reusit sa intrati in gratiile “celui mai tare manager” pe care l-a avut Sucursala Timisoara?

Oare sa fi stiut de modul cum angajati si nu ii faceati parte si lui? Rusinica stimata doamna Stanoiu.

Codruta Sas – Ce ne puteti spune despre convorbirea de marti, 26 februarie, cu doamna Bogojel?

Cumva v-a facut promisiuni exceptionale daca o ajutati in eliminarea unor persoane din CEC Timisoara care nu mai sunt dorite de binomul Nae-Vartolomei?

Dar din pozitia de nepoata a doamnei Emilia Stanoiu ne clarificati cat teren i-ati dat cadou acesteia ca sa va aduca in CEC?

Maria “Mia” Bogojel – Se observa ca ati inceput simfonia pentru dat mersul lebedei celor carora au fost notati pe biletul lasat de catre Vartolomei si Nae pe birou cand ati fost instalata!

Ce obtineti ca premiu sau ce va aduc astrele daca indezirabili, asa cum ii alinta Nae si Vartolomei, vor fi dati afara?

Costi Vartolomei – Sef Regional pe doua judete Caras-Severin si Hunedoara. Cum ati reusit sa disponiblizati o sucursala ca cea a Timisoarei de masina, iar consilieri sa mearga la clientii ce trebuie prospectati cu RATT fara bilet decontat?

Ce ati facut deosebit sa conduceti doua judete: Caras-Severin si Hunedoara?

Dar ce ati facut ca sa primiti locuinta de serviciu, birou, in Timisoara si combustibil fara limita, in contrast total cu omologii dumneavoastra din CEC care nu beneficiaza de acest tratament, ei avand locuinta si birou in unul din judetele arondate?

Ultimul loc si creditul la Banat Real Estate stim ca v-a adus promovarea ca sef Regional. Dar cand banca se strange si altii abia supravietuiesc dumneavoastra cum reusiti sa beneficiati de toate facilitatile de 7 stele?

Apropo! Cand mai mergeti prin Centrala CEC nu trebuie sa va mai laudati ca ati refuzat un post de Comisar European; se vede cu ochiul liber ca un trai la bunul plac ca aici nu mai gasiti.

Cum va simtiti cand mergeti in vizita la colegi care din punct de vedere al rezultatelor erau peste dumneavoastra?

Ce le spuneti domnule Vartolomei? Cu ce tehnici si argumente ii invatati sa ajunga performanti? Sau le vindeti secretul ultimului loc care aduce in CEC promovare cu sampanie si voie buna!?!

Mai avem o ultima intrebare pentru conducerea CEC: Cati angajati corecti trebuie sa mai fie anchetati de Nae-Hutanu-Jecan, terorizati si determinati sa plece pentru a se ascunde adevarul?

VA URMA

