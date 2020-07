“Prinde-mă dacă poți” varianta pakistaneza!

de Cezar Osiceanu – 2 iulie 2020

262 din cei 860 de piloti civili activi din Pakistan nici nu isi dadusera exemenele de piloti civili majoritatea lor provenind din randul pilotilor militari.

La compania PIA 150 din totalul de 426 de piloti sunt detinatori de licente de pilotaj cel putin dubioase.

In celebrul film cu doua nominalizari la Oscar “Catch me if you can” in regia lui Spielberg, Leonardo di Caprio a aratat ca se poate! Si inca nu oriunde ci in … America ca doar de aceea este ea tara tuturor posibilitatilor nu-i asa?

Autoritatea Aeronautica Civila a Pakistanului, in urma tragicului accident din luna mai a anului in curs, in care un avion Airbus 320 al companiei pakistaneze nationale PIA a fost complet distrus, iar echipajul sau si pasagerii aflati la bord (in total 97 de persoane) au decedat ca urmare a unei crase incalcari ale regulilor si procedeelor de zbor, a fost fortata pur si simplu sa incheie o vasta ancheta interna cu privire la detinatorii de licente de zbor in calitate de piloti sau insotitori de zbor.

Ancheta a fost demarata initial in anul 2019 ca urmare a unor reclamatii interne si externe ce priveau faptul ca multi piloti civili si insotitori de zbor nu indeplineau unul dintre criteriile de baza in obtinerea licentelor aeronautice civile si anume detinerea diplomei de bacalaureat.

In plus ancheta a scos la iveala si faptul ca 262 din cei 860 de piloti civili activi din Pakistan nici nu isi dadusera exemenele de piloti civili ci din criterii politice exclusive, conform declaratiei lui Ghulam Sarwar Khan ministru federal al aviatiei pakistaneze, fusesera inregistrati ca atare!

Cat priveste compania PIA acolo lucrurile stau si mai “interesant” in sensul ca la o luna dupa catastrofa aeriana, Autoritatea Aeronautica Civila Pakistaneza a aratat ca la acel moment cauza principala a prabusirii avionului Airbus 320 ar fi fost o crasa incalcare a regulilor si regulamentelor de zbor din partea pilotilor si organelor de dirijare aeronautica.

Investigatiile Autoritatii Aeronautice Civile Pakistaneze au mai aratat urmatoarele:

40% dintre pilotii civili inregistrati in Pakistan erau detinatori de licente de zbor contrafacute (“fake licence”) 262 din cei 860 de piloti civili activi din Pakistan nici nu isi dadusera exemenele de piloti civili majoritatea lor provenind din randul pilotilor militari La compania PIA 150 din totalul de 426 de piloti sunt detinatori de licente de pilotaj cel putin dubioase Tot la PIA au fost gasiti in 2018, 50 de angajati din care 3 piloti fara bacalaureat dupa ce anterior alti 5 piloti fusesera raportati Curtii Supreme de catre autoritate ca neavand nici macar ceea ce in sistemul nostru de invatamant ar corespunde Treptei a doua de liceu!

In mod normal dosarul personal al fiecaui pilot oriunde in lume trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:

Diploma de bacalaureat

Diploma de absolvire a unei scoli de pilotaj pentru avioane de categoria a IV-a recunoscute de catre o autoritatea aeronautica civila

Diploma de absolvire a unui curs de zbor instrumental

Diploma de absolvire a unui curs de calificare pe tip de avion de transport civil

Licenta de zbor teoretica si practica valida si validata de catre o autoritate aeroanutica nationala

Certificatul medical valabil si in termen

Certificatul de radiotelefonie

Certificatul de cunoastere a limbii engleze aeronautice

Certificatul ce atesta parcurgerea si validitatea cursului de stingere a incendiilor si proceduri de salvare pe mare

Certificatul de cunoastere, transport, etc a bunurilor periculoase zborului

Certificatul de parcurgere si validitate a procedurilor de securitate aeronautica civila

Documente privind activitatea anterioara de zbor

Calificari pe tip/tipuri de avion/avioane detinute in trecut si in prezent

Scrisori de recomandare de la fostele companii aeriene unde a lucrat sau adeverinte tip.

Din analiza Autoritatii Aeronautice Civile Pakistaneze reiese ca in mod normal sarcina verificarii fiecarui angajat detinator de licenta aeronautica civila cade exclusiv in sarcina angajatorului doar ca cele trei criterii mimine obligatorii si anume licenta de zbor, carnetul medical si carnetul de evidenta a zborurilor pot fi cu mare usurinta contrafacute in tari cu autoritati aeronautice civile mai “lenese” se sustine in raport.

Ca urmare a acestor situatii multe companii au impus un nou criteriu pentru detinatorii de licente de pilotaj obtinute in alte state si anume Scrisoarea de confirmare a validitatii documentelor de zbor ale detinatorului, impreuna cu copii dupa fisa ultimului examen in simulatorul de zbor si fisa ultimului examinari in zbor

O mare problema in aceste state precum India, Pakistan, Egipt, etc este aceea ca in general majoritatea pilotilor militari cu grade de la maior la general sunt trecuti la aviatia civila atunci cand nu mai au aptitudine medicala de zbor pentru avioanele militare, indeplinesc varsta de pensionare dpdv al aviatiei militare (minim 10 ani vechime ca pilot militar), au un sprijin politic, etc ceea se intampla si in Romania dealtfel!

Cum in Asia exista ca peste tot in lume o acuta problema de piloti iar capacitatea de “productie” a scolilor de pilotaj asigura doar 10-15% din necesar, masura preluarii acestor piloti militare pare una benefica sistemului.

Doar ca prin preluarea acestor piloti aflam si lucruri noi ca sa zic asa!

Iar cazurile de mai sus descoperite de catre Autoritatea Aeronautica Civila Pakistaneza arata ca se poate!

In Romania presa a prezentat in 2019 pe aceasta tema a licentelor pilotilor urmatoarele:

Scandalul legat de modul in care s-ar fi desfasurat un examen de licentiere al pilotilor privati. Scandalul legat de faptul ca directoarea Generala Mezei Madalina ar fi permis sa zboare patru piloti cu probleme la licenta de zbor (licenta expirata, fals in evidenta din carnetul de zbor etc.)

In urma acestui mega scandal Autoritatea Aeronautica Civilă Vietnameza a suspendat 27 de piloți pakistanezi care lucrau pentru operatori vietnamezi adică o treime din totalul pilotilor pakistanezi care sunt angajați in Vietnam

European Union Aviation Safety Agency EASA a dispus ca odata cu 1 Iulie 2020 Companiei aeriane naționale pakistaneze PIA sa i se interzică timp de șase luni dreptul de operare ( cu drept de apel) in si din spațiul aerian al Uniunii Europene. In motivarea acestei decizii se arata ca PIA nu a demonstrat efectiv implementarea tuturor elementelor Sistemului Mangementului de Siguranța a Zborului.