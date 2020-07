Shalom EL AL, shalom!

de Cezar Osiceanu 4 iulie 2020

De ieri, EL AL celebra companie emblema a statului Israel oficial nu mai zboara! Conform prestigiosului ziar israelian Globe s pierderile companiei se ridica la 140 de milioane de dolari americani pe primele patru luni ale anului 2020!



Tot de astazi toate zborurile companiei, cu pasageri nu vor mai fi facute iar cele cargo se vor efectua doar cu avioane inchiriate.

In cadrul “meciului” continuu dintre angajati si conducerea companiei fiecare parte a jucat tare.

Conducerea EL AL a anuntat ca a luat decizia de inchidere completa a companiei si de trimitere in somaj a restului angajatilor inca activi care aveau rolul de a asigura minimul necesar mentinerii companiei in stare de functionare. Decizie comunicata public de catre noul CEO cu infloriturile uzuale in astfel de cazuri de genul: “dupa consultarea reprezentantilor angajatilor”, ” dat fiind situatia”, bla, bla, bla!

De partea cealalalta angajatii au urmat caile legale deja cunoscute adica au cerut verificarea legalitatii acestei decizii de inchidere a companiei luate de noua conducere si au mers la ministerul israelian al transporturilor in vederea medierii conflictului major unde ca de obicei fiecare parte si-a sustinut traditionalele pareri adica:

conducerea EL AL a sustinut ca din cauza pilotilor care au refuzat sa zboare cu cursele cargo sau de pasageri in conditiile limitarii drastice a numarului de pasageri la bord au trebuit sa ia masura concedierii a 500 de angajati din care 100 de piloti;

reprezentantii pilotilor in special au sustinut necesitatea unei injectii de capital extern si stabilirea unei politici clare in ceea ce priveste aceasta companie emblematica pentru statul Israel.

Ca intr-un continuu deja vu, ministrul israelian al transporturilor Miri Regev a declarat ca: ” Ministerul este vizibil ingrijorat de situatia actuala si de presiunea exercitata de catre opinia publica, care considera EL AL ca fiind o companie nationala a statului Istael. De aceea intelegem perfect responsabilitatile guvernului nostru si apreciem la maxim activitatea pilotilor companiei. In acest sens nu vom lasa compania sa dispara si vom face tot posibilul ca sa mediem conflictul dintre angajati si conducere!”

Nu ca la noi insa, guvernul israelian prin intermediul Autoritatii Aeronautice si Aeroportuare de stat, a extins interdictia de intrare in tara a strainilor si de carantinare obligatorie a cetatenilor proprii timp de 14 zile, pana pe data de 1 august – cu posibilitatea extinderii ei. Aceasta noua decizie survenea dupa ce anterior o prelungisera deja pana la 1 iulie.

Cu toate acestea spatiul aerian israelian nu este complet inchis pentru israelieni iar multe companii fie si-au reinceput zborurile ( Turkish Airlines), fie au marit numarul de frecvente de zbor ( eterna oportunista WizzAir) in timp ce EL AL si Israir cele doua companii israeliene au stat la sol.

Marile companii Lufthansa, Delta, Aeroflot, Air Canada, Ryan Air, Air Canada si Aegean si-au reinceput si ele zborurile si studiaza posibilitatea revenirii cat mai rapide la valorile de trafic cat de cat normale pe aceasta destinatie de referinta TelAviv .

Sub acest aspect este interesanta pozitia celor doua mari companii United si Ethiopian Airlines care pe toata perioada de la declansarea pandemiei peovocate de virusul COVID 19 si pana astazi au continuat sa zboare in si din Israel lucru ce ridica in mod absolut normal multe semne de intrebare legate de aceasta pandemie!

Mergand un pic mai departe in timp masura luata de CEO -ul EL AL, de trimitere in somaj a pilotilor in special, are la baza si raca mai veche dintre diversele conduceri ale companiei si sindicatul pilotilor de linie israelieni. In mod constant conducerile companiei refuzau in sa respecte solicitarile impuse de diverse masuri internationale sau obtinute de catre sindicatul pilotilor si doar amenintarile cu greva faceau ca in final masurile sa fie luate. Dar acolo ca de altfel peste tot in lume (cu exceptia Romaniei bineinteles) sindicatul pilotilor reprezinta cu adevarat interesele lor si lupta sa impuna toate prevederile legale ( nu ca la noi unde sindicatul pilotilor de linie protejeaza patronatul la incalcarea legilor si intelegerilor semnate de ambele parti!)

In final mulți analiști se tem si pe buna dreptate ca am putea asista la un faliment răsunător care ar schimba complet regulile jocului in materie de contracte de avioane

Sa nu uitam ca EL AL prin faliment total ar putea înapoia avioanele in leasing, ar putea renunța total la contractele de achizitie aflate in derulare iar un nou înființat EL AL ar beneficia de condiții de start up avantajoase, ar putea negocia noi contracte de avioane si servicii, plus noi contracte de munca!

Rămâne de văzut in scurt timp către ce se va opta de către guvernul israelian. Pana atunci Shalom Shalom EL AL!