Trump salvează Aviația SUA!

de Cezar Osiceanu, pilot

Conștientă de rolul masiv al aviației comerciale în relansarea economiei americane, Administratia Trump a introdus marile companii aeriene ale SUA într-un plan denumit CARES – act valabil la nivel național, ca raspuns direct la problemele economice ridicate de pandemia provocată de noul coronavirus.

In baza acestui act ce prevede acordarea de catre Guvernul American si Trezoreria Americana de imprumuturi, garantii si subventii a caror valoare de peste 60 de miliarde de dolari din care companiile americane de aviatie vor primi, tineti-va bine, o parte insemnata din cele peste 2 trilioane de dolari cat reprezinta valoarea acestui CARES Act!

O scurta trecere in revista a situatiei companiilor de aviatie comerciala de transport cargo si pasageri din Statele Unite ne va ajuta sa stim, in baza urmatoarele date cuprinse in intervalul de dinainte de incepere pandemiei si pana la inceputul lunii aprilie, situatia exacta a aviatiei americane din acest moment:

Factorul de incarcare (load factor) a scazut de la 80% inainte de pandemie la 11%

Numarul de zboruri zilnice de la111,000 in January, a caut efectiv la doar 29,800

Toate rezervele de cash flow ale companiilor s-au topit aproape instantaneu

America iubeste Aviatia!

Haideti mai intai sa vedem lista beneficiarilor directi al acestui program unic in lume ca valoare si concept, program pe care in mod evident ca doar un businessman ca Donald Trump il putea intelege si sprijini ca atare:

Southwest Airlines va primi 2,3 miliarde dolari ca sprijin direct in plata si aproape 1 miliard tot de dolari si inca din cei americani ca imprumut acordat companiei cca sa protejeze cei 60.000 de angajati cel putin pana la 30 septembrie anul acesta! Mai mult decat atat, imprumutul pe termen de 10 ani este dat companiei la dobanda mica si care poate fi platit si inainte de maturitatea lui. Acest imprumut include si garantii date de catre nimeni alta decat Trezoreria Americana de 2,6 milioane de dolari. Si mai interesant este faptul ca Guvernul American capata dreptul de a cumpara actiuni in cadrul companiei la preturi prestabilite si oricand!! American Airlines primeste si ea 4,1 miliarde dolari si un imprumut la dobanda mica de 1,7 miliarde plus un imprumut acordat de catre Trezoreria Americana de doar 4,75 miliarde de dolari!!! Alaska Airlines Group va primi ajutor in valoare de 992 milioane usd, un imprumut de 267 milioane usd la dobanda mica care poate fi platit si inainte de maturitatea lui. La ele se aduaga garantii de 725 milioane si va putea aplica la un alt imprumut de 1,1 miliarde de dolari direct la Trezoreria Americana Delta Air Lines primeste si ea 5.4 miliarde de dolari din care 1.6 miliarde ca ajutor direct si 3.8 miliarde sub forma aceluiasi imprumut la dobanda mica United Airlines va primi 5 miliarde de dolari din care ajutor direct acordat de statul American 1.5 miliarde si imprumut garantat de stat si la dobanda mica de 3.5 miliarde. Ambele companii Delta si United vor primi si garantii guvernamentale de acelasi ordin ca si colegele lor JetBlue Airways primeste de la statul American un ajutor de 935 milioane usd din care ajutor direct 250 de milioane si imprumut avantajos de 685 milioane usd, Ceilalti mari jucatori din piata Allegiant Air, Frontier Airlines, Hawaiian Airlines si SkyWest Airlines, au fost alesi dupa o riguroasa selectie de catre guvernul American si sunt in tratative pentru obtinerea acestor facilitate nemaintalnite vreodata in istoria Americii si a lumii intregi. Trezoreria Americana a anuntat insa ca negociereile si cu alte companii aeriene nu sunt inchise si ca asteapta ca aceste companii sa aplice si ele pentru fondurile puse la …