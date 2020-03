SECUNDA, în numele regretatului Bota, a oferit ajutorul umanitar solicitat de Onofrei. Așteptăm DONAȚII și din partea șefimii CEC!

Episodul 14, Armaghedonul CEC. Un angajat din Sucursala CEC Sibiu, domnul Adrian Vasile Damian, are nevoie de finanțarea unei operații pe cord deschis, ne anunță Onofrei.

Așa cum a demonstrat SECUNDA, conducerea CEC Bank are salarii imense, din care poate dona sume importante ca să-l ajute pe colegul lor din sectorul securitate bancară, Adrian Vasile Damian. Acum este momentul ideal să vedem cât de umani și empatici sunt Mavrodin, Neacșu, Popa, Iovu, Nae, Huțanu și alți directori și șefi din CEC Bank.

Chiar și lacoma Ioana Onofrei poate oferi o sumă consistentă, pentru ca angajatul CEC Adrian Vasile Damian să poată supraviețui unei intervenții chirurgicale dificile și să amâne întâlnirea pe nori cu regretatul Liviu Bota.

Evident, Sindicatul CEC are fonduri să acorde banii necesari pentru a acoperi parțial sau total costurilor operației de care depinde viața domnului Damian – că doar strânge anual circa 500.000 de euro din cotizații! (Aceasta dacă Onofrei și Zaharia nu mai retrag din Fond aproape zilnic câte 9.000 de lei!).

Astăzi, în jurul orei 14.00, am aflat că președinta Onofrei le-a scris celor aproximativ 6.000 de angajați ai CEC, într-un mesaj transmis în 2 martie 2020, la ora 14.36, următoarele:

“Avand in vedere situatia colegului nostru Damian Adrian Vasile – ofiter securitate la Sucursala Sibiu – care astazi 02.03.2020 va fi supus unei operatii foarte costisitoare pe cord deschis, am rugamintea ca toti cei care pot si doresc sa il ajute s-o faca conform datelor de mai jos. Damian Adrian Vasile CNP xxxxxxxxx, cont Iban RO94CECESB0108RON0282722, va multumesc pentru solidaritate.”