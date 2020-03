Capitala „intrărilor”

Florin Viorel Marinescu, din București, este nemulțumit de titulatura „intrare” acordată de Primăria Capitalei unor străzi.

Publicăm mesajul primt la redacție:

Revin. Am rugămintea să abordați într-un articol și străzile cu titulatura Intrarea. Vedeți Intrarea Aeronavei, Intrarea Grigore Alexandrescu, Intrarea Alexe Marin, Intrarea Alpiniștilor, Intrarea Amzei, Intrarea Anasonului, Intrarea Marcel Andreescu, Intrarea Armașului, Intrarea Augustin Dan, Intrarea Aurora etc etc etc.

Intrare înseamnă o fâșie îngustă de drum pe care dacă se întâlnesc două mașini abia au loc una pe lângă cealaltă și se combină cu pietonii sau pe care abia are loc o mașină și întâlnirea acesteia cu un pieton e aproape imposibilă.

În contextul în care s-a dezvoltat industria auto, străzile cu titulatura Intrarea nu mai au rost pe harta rutieră a capitalei.

Când se simplifică infrastructura rutieră a capitalei să nu mai existe străzi cu titulatura Intrarea????????????????????

Să facă primăria generală, în colaborare cu primăriile sectoarelor, planuri urbanistice zonale în vederea construirii unor parcuri cu spații verzi și alei pietonale, expropriind adresele străzilor cu titulatura Intrarea!

În contextul poluării generate de traficul rutier, capitala are mai mare nevoie de spații verzi decât de blocuri și parcări!

Rog redacția să abordeze și subiectul ăsta într-un articol.

Mulțumesc anticipat.