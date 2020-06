Guvernul austriac pune frâna companiilor low cost

Incepand cu luna Ianuarie Guvernul Austriei a aprobat un set de măsuri protecționiste si antidumping in cadrul reglementărilor legate de zborurile efectuate in si din Austria.

Astfel popularii si verzii austrieci au reușit sa treacă aceste măsuri prin parlament si ele sunt acum in vigoare ca fiind parte a pachetului de ajutor guvernamental acordat exclusiv către Austrian Airlines

In fapt aceste măsuri sunt in principal următoarele:

Planul guvernamental austriac prevede ca Austrian Airlines sa își reducă la jumătate emisiile de CO2 pana in 2030 si sa crească cu 1,8 % eficienta folosirii combustibilului de Aviatie ( Air France a promis reducerea pana in 2025!)

Anterior acestor măsuri CEO Lufthansa declarase ca politicile de dumping practicate de către companiile aeriene low cost sunt sub toate aspectele : politic, economic si social iresponsabile !!

Cum Austrian Airlines este in cadrul holdingului Lufthansa iar fosta companie a lui Niki Lauda este o companie low cost membra a imperiului RyanAir este evident între cine si cine se duce acest război! Pe lângă RyanAir o alta Tinta este Easyjet

Chiar daca austriecii nu își ascund deloc Tintele lor majore RyanAir (cu șeful ei Michael O’Leary) si Easyjet nu putem sa nu observam ca alt mare operator low cost WizzAir se regrupează in tăcere funcție de aceste măsuri ale guvernului austriac

Lufthansa insa dorește ca principalele aeroporturi din provinciile austriece sa poată fi in continuare conectate cu hub-urile din Germania pentru avioanele holdingului ceea ce trebuie văzut cum se va putea face mai ales ca O’Leary a atacat deja ( cu mari șanse de câștig ) la Curtea Europeană de Justiție măsurile protecționiste luate de guvernele francez, suedez, danez etc

Pachetul de ajutor de stat acordat de către guvern companiei Austrian Airlines este de 300 milioane de euro sub forma unui împrumut garantat de stat in proporție de 90% cu termen de plata începând cu anul 2026 si 150 milioane de euro pentru acoperirea pierderilor provocate de pandemie

Lufthansa acorda si ea 150 de milioane de euro Austrian Airlines sub forma de investiție

Practic Austrian Airlines va primi ca ajutor in total 600 milioane de euro sub diverse forme – mai putin decât solicitarea inițială de 767 milioane de euro, dar va fi cadorisita in plus cu o politica protecționistă clară!