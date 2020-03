Episodul 16, Armaghedonul CEC. DOCUMENTE. Rapoartele directorului Chelu de la Antifraudă, bombă cu fitil penal!

SECUNDA publică astăzi un DUCUMENT INTERN emis de Gabriela Chelu, directorul Direcției Antifraudă și Control.

Concluziile controalelor ordonate de directorul Chelu asupra activității a doar 30 de unități CEC, din cele peste 1.000, este unul dezastros pentru conducerea băncii de stat!

Rapoartele lui Chelu au fost și sunt folosite de șefii Nae-Popa-Iovu-Huțanu-Onofrei și în interes de grup: uneori pentru protejarea acoliților, alteori, după o schemă comunistă, pentru șantajarea și terorizarea angajaților care refuză să încalce legea la ordinele lor.

Președintele Ghețea, vicepreședinții Popa și Iovu, directorii Nae, Mihai și Huțanu, precum și sindicalista Onofrei sunt vinovați 100% de pierderile băncii de stat și sunt buni de trimis la galeră.

În prezent, în locul lui Radu Ghețea este Bogdan Neacșu, protejatul lui Mugur Isărescu, nemuritorul guvernator BNR care se opune modificării CA al CEC Bank!

Din noianul de RAPORTE și DOCUMENTE care ne-au fost DONATE de regretatul Liviu BOTA, am ales să vă prezentăm unul semnat de Gabriela Chelu:

(Domnilor procurori, puteți găsi RAPORTUL lui Chelu la finalul textului, în format PDF.)

Tânăra directoare Gabriela Chelu a tras și câteva concluzii. Iată-le, în sublinierea noastră:

“ Se contureaza o legatura directa intre rezultatele controlului si calitatea scazuta a portofoliului la aceasta categorie de sucursale. Ponderile foarte mari ale cazurilor cu deficiente (pana la 100%), peste media pe Banca, in activitatea de creditare PJ indica o relatie de tip cauza – efect si impune masuri de monitorizare/verificare mai eficienta de catre conducerile sucursalelor, a modului in care se desfasoara activitatea in acest domeniu.”

Așadar, directorul Chelu spune cât se poate de clar că șefii de unități sunt proști manageri.

Ce NU spune tânăra doamnă Chelu, dar se va deduce din ce vom publica în episodul 17, este faptul că PROTEJAȚII lui Cristian Nae și, implicit ai celor din Conducera CEC Bank prezidată pe atunci de Radu Ghețea și alcătuită din vicepreședinții Popa și Iovu, directorii Nae, Mihai și Huțanu cu sprijinul sindicalista Onofrei, SUNT incompeteți.

Atât de proști manageri sunt Vartolomei de la Timișoara și Bran de la Baia Mare încât sucursalele lor sunt focare de fapte PENALE, fapte comise chiar de… ei!

“Rezultatele controlului au evidentiat ca unitatile cu risc ridicat verificate in primul trimestru, se incadreaza in liniile generale in cadrul Bancii. Apreciem insa ca abordarea unitatilor pe baza de risc in cadrul actiunilor de control, este un mecansim care poate sa contribuie la identificarea eventualelor indicii de frauda si constituie un mijloc de preventie a acestora.”