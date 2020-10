Episodul 33, Armaghedonul CEC. Hoața Onofrei vrea grevă generală, ca să nu fie dezintegrat Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și… Onofrei!

În fruntea DART CEC, inginerul Cristian Nae va fi înlocuit cu bancherul Cristian Tudorancea!

Escroaca Onofrei vrea să scoată în stradă 6.000 de oameni ca să-i apere – țineți-vă bine! – exact pe directorii care îi hărțuiesc și le fură de patru luni 4% din salarii, ca să obțină ea, șefimea CEC, bonusuri la sfârșit de an!

Astfel, Bogdan Neacșu, Lucica Popa și Mirela Iovu speră ca, prin intermediul lui Onofrei, să-i arate pisica șefei lor care le vrea capul, Mirela Călugăreanu!

Frica de pușcărie le-a înțețoșat definitiv mințile membrilor Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei care au produs peste 5.000 de credite neperformante, multe dintre ele acordate prin mită și “parandărăt”.

Războiul proptelelor secrete!

Dar Neacșu, Popa, Iovu & Co uită că șefa Călugăreanu este și președinta ANAF! Iar din această poziție cheie, extrem de puternică, Mirela Călugăreanu are un alt tip de proptele, nu numai pe cele din zona SIE via generalul „omenos” Ioan Talpeș.

Aceasta, pentru că din zona veche a SIE, adică DIE, vine și susținerea lui Popa, iar Iovu speră ca Tăriceanu și Rareș Bogdan să nu renunțe la ea, deși Mireluța a făcut „rugăminți” în mod ilegal pe lângă angajații CEC din Sectorul 6, ca să o voteze pe Alexandra, fiică-sa, la locale, din partea partidului-fantomă Restart-România! Popa știe și are și dovezi cu extrase de conturi de… mobil!

În disperarea lor, Neacșu, Popa și Iovu mai cred că cei ȘASE mii de oameni sunt atât de proști și de „speriați de bombe” încât la ordinul hoaței Onofrei vor face grevă pentru a proteja Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei!

Dar din cauza dezvăluirilor din SECUNDA, escroaca Onofrei a luat deciza ca întâlnirea programată cu acoliții ei din Sindicat, ce trebuia să se țină în aceste zile la un hotel de lux din Sinaia pe banii sindicaliștilor, să se desfășoare astăzi, între orele 10.00 și 13.00, prin videoconferință.

Cu aprobarea expresă a lui Bogdan Neacșu și sub semnătura lui Cristian Nae, liderii de sindicat din teritoriu au primit permisiunea ca, timp de TREI ore, să ocupe birourile directorilor de sucursale, ca să poată participa la videoconferință.

Este de neînțeles pentru SECUNDA cum de procurorii stimabilei doamne Gabriela Scutea nu s-au sesizat din articolele care demonstrază fraudarea Fondului Sindicatelor CEC de căte hoața Ioana Onofrei, aici:

Revine Tudorancea

în fruntea DART CEC

Începând cu 1 noiembrie, directorul DART CEC, Cristian Nae, va fi înlocuit de Cristian Tudorancea – ne spune o sursă din Ministerul Finanțelor. Prin eliminarea lui Nae, Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei își vede extincția!

Astfel, Tudorancea, fostul șef al DART eliminat din CEC de către Radu Ghețea ca să-i facă loc escrocului și hărțuitorului Cristian Nae, revine în fruntea Rețelei CEC.

Mirela Călugăreanu, președintele CA al CEC, este hotărâtă ca, începând din 1 noiembrie, alături de Nae să-i elimine din fruntea băncii deținută 100% de stat și pe:

prim-vicepreședintele Lucica Popa,

vicepreședintele Mirela Iovu,

directorul de la Resurse Umane, Elena Huțanu,

directorul de la Credite Mari, corupta Laura Mihai,

directorul de la Antifraudă și Control, Gabriela Chelu.

De asemenea, Călugăreanu dorește concedierea Ioanei Onofrei – pensionara reangajată de Radu Ghețea ca să rămână președinta Sindicatului CEC și, astfel, să facă ce vrea cu cei 6.000 de angajați și prin intermediul acestei odioase.

Reamintim că ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, ne-a anunțat că CEC Bank va fi supusă unui amplu program de modernizare. Aceasta înseamnă că actuala conducere a CEC Bank va fi schimbată radical, iar Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei, care a subjugat banca deținută 100% de stat, se va face țăndări!

Obedienta pensionară Onofrei!

Ieri, toți liderii de sindicat din teritoriu au fost anunțați de Ioana Onofrei că astăzi, 22 octombrie, începând cu ora 10.00 și până la ora 13.00 trebuie să fie în birourile directorilor de sucursală, pentru a participa la o videoconferință.

Onofei le-a mai spus acoliților din teritoriu că videoconferința se va desfășura cu aprobarea expresă a directorului general, Bogdan Neacșu.

Astfel, „întâlnirea de lucru față-n față” programată la un hotel de lux din Sinaia, între liderii de sindicat, s-a transformat într-o întâlnire video, după eșecul întâlnirii de la Hotel Hilton din Sibiu a directorilor de sucursale – așa cum a relatat SECUNDA, aici:

Escroaca Onofrei vrea să-i păcălească pe angajații CEC

Ioana Onofrei, bătrâna pensionară ce a fost reangajată în banca deținută 100% de stat și plasată în subordinea lui Nae, ca să rămână președinta Federației și să supună Sindicatul șefimii CEC, vrea să-i lămurească pe acoliții ei din teritoriu ca, la rândul lor, să-i scoată în stradă pe cei 6.000 de angajați la o grevă generală.

Hoața Onofrei, pensionara-președinte care a furat milioane de euro din Fondul sindicaliștilor și a complotat cu șefii CEC ca să nu se mărească salariile cu 4% – așa cum s-au angajat prin Contractul Colectiv de Muncă -, vrea să scoată în stradă mii de angajați ai CEC ca să protesteze împotriva Mirelei Călugăreanu, pentru că președinta CA vrea să desființeze Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Miai, Nae, Huțanu și Onofrei!

Iar ca să nu se sperie lumea, infractoarea Onofrei i-a anunțat pe sindicaliști că vor discuta despre cum doresc ei, șefii de sindicat, să-i oblige pe șefii CEC să mărească salariile cu 4% începând cu 1 noiembrie!

Numai că SECUNDA a dezvăluit adevărul din spatele refuzului de creștere a salariilor celor 6.000 de angajați, cu 4%, de la 1 iulie 2020, aici:

6.000 de angajați!

Escroaca Onofrei mai vrea să le spună acoliților din sindicat că trebuie să lupte împotriva președintelui CA, Mirela Călugăreanu, care vrea să-l concedieze și pe Bogdan Neacșu.

Onofrei a fost împinsă în față de Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Miai, Nae, Huțanu și Onofrei ca să-i capaciteze pe cei 6.000 de angajați să facă grevă împotriva Mirelei Călugăreanu; iar cei șase mii de salariați să fie atât de proști, încât să-i apere pe ei, șefii CEC, care i-au înșelat la salarii și îi hărțuiesc profesional și sexual de mai bine de 12 ani.

Ca să înțelegeți disperarea ce a cuprins Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Miai, Nae, Huțanu și Onofrei, vă mai spunem că Neacșu, Popa și Iovu au luat legătura cu mai toți șefii televiziunilor de știri – b1TV, Digi24, Realitatea Plus, România TV și Antena 3 -, a ziarelor de nișă – Ziarul Financiar și Bursa – și a unor site-uri specializate pe sectorul finanțe-bănci, pentru a să nu difuza nimic din scandalurile interne semnalate de SECUNDA, dar să prezinte greva hoaței Onofei în detrimentul ministrului Florin Cîțu și a președintelui CA al CEC, Mirela Călugăreanu.

P.S. SECUNDA este foarte curioasă să vadă cum va fi relatată greva lui Onofrei de mass-media „cumpărată” cu publicitate din bani publici de Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Miai, Nae, Huțanu și Onofrei, ținând cont de faptul că președinta CA al CEC Mirela Călugăreanu este și președinta… ANAF!!!

VA URMA

Citiți și…