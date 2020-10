Episodul 35, Armaghedonul CEC! Neacșu, Popa și cu Iovu RUINEAZĂ intenționat banca deținută 100% de stat!

DECLARAȚII! Unii clienți de top ai CEC din București ne-au spus că se consideră umiliți de conducerea băncii pentru că îi OBLIGĂ să se mute de la Sucursala Piața Victoriei, deși aceasta NU se închide! Alții au declarat că se vor adresa Justiției.

Șefimea CEC s-a folosit de coada de topor Doina Topală ca să transmită cât mai dur clienților de top decizia luată unilateral!

Coroborând distrugerile de sucursale și agenții CEC din ultimii doi ani, de când la timona băncii de stat a venit Bogdan Neacșu, lichidări care au adus după sine pierderea de mari sume de bani prin exodul clienților de top către alte bănci, putem întreba:

Neacșu, Popa, Iovu & Co au ca temă RUINAREA băncii deținute 100% de stat și vânzarea ei unui cumpărător strategic, așa cum s-a întâmplat cu BCR și BRD?

Neacșu, Popa și Iovu, care alcătuiesc Comitetul Director al CEC Bank și sunt principalii membri ai Grupului de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei, desființează fără discernământ bancar sucursale, de aproape doi ani, sub ochii guvernanților.

EFECTUL 1! Firme care derulează prin banca deținută 100% de stat milioane de euro pe an sunt OBLIGATE, indirect, să-și mute conturile și creditele, prin refinanțare, la alte bănci cu capital străin! EFECTUL 2! CEC se devalizează, își pierde clienții de top și își face în piață o imagine de proastă colaborare cu partenerii de afaceri. EFECTUL 3! CEC Bank devine o bancă eșuată, care are nevoie de un salvator, altul decât statul!

Începe bătălia!

Astăzi, 29 octombrie, are loc ședința Consiliului de Administrație (CA) al CEC Bank.

Avem speranța ca noul președinte al CA, Mirela Călugăreanu, care este și președinte ANAF, va avea forța să pună înainte de toate dreptul legitim al acționariatului de a proteja CEC Bank și NU dorința Grupului de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei de a RUINA banca deținută 100% de stat.

Aceasta, dacă NU CUMVA manevrele lui Neacșu sunt agreate de premierul Ludovic Orban și de ministrul Finanțelor, Florin Cîțu!

Iată componența Consiliului de Administrație al CEC:

Mirela Calugareanu – Președinte al Consiliului de Administrație

– Președinte al Consiliului de Administrație Bogdan Constantin Neacșu – Membru, director general CE C

– Membru, director general CE Mihaela Lucica Popa – Membru, prim-vice director CEC

– Membru, prim-vice director CEC Valentin Tiberiu Mavrodin – Membru

– Membru Ciprian Badea – Membru

– Membru Mirela Sitoiu – Membru

– Membru Mihai Gogancea Vatașoiu – Membru

Oare nu se vor găsi PATRU membri CA care să solicite informații de la Neacșu și Popa, și ei membri CA, să explice cu date și informații financiare – avantaje vs. dezavantaje – motivul managerial care a ORDONAT distrugerea Sucursalei Piața Victoriei? Și să decidă în favoarea băncii de stat nu a Grupului de Interese?!

Înțelegem foarte clar că Neacșu, Popa, Iovu & Co vor înlăturarea directorului Alina Draga Raduca. Cu orice preț! Dar de ce trebuie ruinată Sucursala Piața Victoriei deși aceasta are un dever de 100 de milioane de lei anual și este situată la doi pași de Palatul Guvernamental, în punctul ZERO al administrației României unde alte bănci au chiar sedii centrale?

N.B. Neacșu și Popa vor prezenta membrilor CA și Tabelul cu cele 5.000 de credite considerate chiar de ei, Consiliul Director, ca fiind NEPERFORMANTE? SECUNDA îl va prezenta publicului în următorul episod!

Clienții – victime colaterale

Pentru prima dată clienții majori, de milioane de euro, ai CEC Bank sunt revoltați de faptul că sunt tratați în bătaie de joc de Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei. Și, oripilați de comportamentul șefimii CEC, au vorbit cu SECUNDA, pentru că celelalte entități media se fac că nu văd „incendiul” de la CEC Bank!

Prinși la mijloc în jocurile murdare practicate de Neacșu, Popa, Iovu & Co, marii clienți cu tranzacții de zeci de milioane de euro/an au descoperit că au devenit victime colaterale ale principalei victime: Alina Draga Raduca, directoarea Sucuralei Piața Victoriei.

Folosindu-se de acoliții perfecți, care pun în practică orice manevre bolșevice anti-CEC, în cazul de față Doina Topală, directorul de la Credite IMM, șefimea CEC distruge Sucursala din Piața Victoriei, de lângă Palatul Guvernului, care are un dever de circa 100 de milioane de lei pe an.

O directorare neascultătoare

trebuie eliminată cu orice preț!

Da, ați citit corect! Pentru Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei

nu contează bunăstarea CEC Bank;

nu contează că zeci de clienți cu tranzacții anuale de milioane de euro vor părăsi CEC pentru alte bănci cu agenții în Piața Victoriei;

nu contează că toate băncile importante au sucursale mari lângă Palatul Guvernamental;

Contează doar ca ei, Neacșu, Popa, Iovu & Co, să conducă după cum ordonă interesele de grup banca deținută 100% de stat.

Iar pentru că actuala directoare a Sucursalei Piața Victoriei, Alina Draga Raduca, nu mai este agreată de șefimea CEC, ea trebuie eliminată cu orice preț, chiar dacă se va ajunge la distrugerea uneia dintre cele mai profitabile și performante sucursale!

Practic, în momentul când Raduca a fost anunțată de Nae „Hărțuitorul”, șeful DART, că nu mai este dorită de Grupul de Interese, iar directoarea a refuzat să demisioneze, Neacșu, Popa, Iovu & Co au declanșat jihadul, așa cum au procedat și în alte cazuri:

au declasificat Sucursala;

au desființat departamentele specializate;

au mutat o pare consistentă de personal la alte sucursale sau agenții;

i-au luat din atribuții;

i-au diminuat salariul directorului cu 50%.

Dar Alina Draga Raduca nu a cedat presiunii și a solicitat o întrevedere cu șefimea CEC în prezența unui avocat. Însă Neacșu a încălcat Constituția și legile, interzicându-i avocatului să participe la discuții.

Enervați de curajul Raducai, Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei a trecut la ultima etapă, care îi distrugea directorului marele argument: uriașul dever/profit al sucursalei. Cum? Prin transferarea clienților de top la alte agenții nou înființate sau vechi, care au aceeași caracteristică: sunt neprofitabile sau au portofolii varză!

Doina Topală face ce știe

mai bine – bolșevism!

Astfel, Neacșu i-a cerut directorului de la Credite IMM, Doina Topală, să-i anunțe pe toți clienții de top ai Sucursalei Piața Victoriei că vor fi mutați la alte agenții, cum ar fi Drumul Taberei sau Otopeni! “La înaintare” au băgat și niște fluturașe galben-verzui!

Te-ai fi așteptat ca măcar acești clienți importanți care tranzacționează milioane de euro, unii chiar zeci de milioane de euro pe an, să fie tratați cu respect. Adică să fie anunțați că urmează o restructurare, să fie rugați să își exprime doleanțele și, doar împreună cu ei să se ia o decizie de mutare a conturilor în alte agenții.

Numai că, așa cum v-am arătat deja prin intermediul celor 34 de episoade, Grupul de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei nu concepe ca cineva, fie el și mare client, să aibă un cuvânt de spus în relația lor cu banca. Nescșu, Popa și Iovu sunt DICTATORI chiar și cu clienții de top!

Clienții au cuvântul!

Așa cum v-am anunțat încă din primele rânduri ale acestui episod, unii dintre clienții CEC au fost oripilați de comportamentul Doinei Topală, directoarea de la Credite IMM.

Vă prezentăm câteva informații oferite de mai mulți clienți, care demonstrează cum înțelege conducerea CEC Bank să colaboreze cu cei care le aduc profit și cum Doina Topală este o veritabilă coadă de topor.

Doamna Cristina Grecu, client de top:

„Am găsit un mail în spam. L-am deschis, am citit și m-am crucit. Eram anunțată, printr-un mail rătăcit în spam, că trebuie să-mi mut conturile la agenția din Drumul Taberei sau Otopeni!

Am considerat corect să trimit un mail si să solicit explicații. Am fost sunată de doamna Doina Topală, care, fără să mă lase să mă prezint, mi-a ordonat să înțeleg că nu am altă soluție, că decizia de mutare la agenția din Drumul Taberei a fost luată, că nu e treaba mea să știu din ce motive, că sunt OBLIGATĂ – repet: OBLIGATĂ! – să mă supun acestei decizii (…)

Credeți-mă, m-am simțit ca luată de pe stradă, m-am simțit AMENINȚATĂ, da AMENINȚATĂ, ca pe vremea comuniștilor, de această doamnă Topală care s-a comportat foarte agresiv, de parcă aș fi fost una care îmi bag în vene, o scursură a societății, nu un client cu tranzacții importante (…)

Pur și simplu am fost tratată ca ultimul om, nu ca un client (…)

Domnule, eu locuiesc la doi pași de Piața Victoriei, acesta este și motivul care m-a determinat să deschid conturi la această agenție. Iar conducerea băncii vrea ca eu să merg cu taxiul sau cu mașina, pe cheltuiala mea, tocmai în Drumul Taberei, în Pandemia asta (…)

Și, culmea, eu nici măcar nu am dreptul să știu de ce sunt mutată unde vor ei și nici să pun întrebări! Poate mă repet, dar să știți că m-am simțit AMENINȚATĂ!”.

Obrăznicia lui Topală!

Să dăm cuvântul doamnei Valeria Oprea, care are patru firme „înregimentate” cu toate conturile la Sucursala Piața Victoriei:

„Pe un ton foarte OBRAZNIC, am fost anunțată telefonic de o doamnă (Doina Topală n.r.) că trebuie să-mi mut toate conturile la altă agenție (…)

După ce am înțeles ce vrea doamna aceea obraznică, am cerut să-mi explice de ce trebuie să mă mut: se închide sucursala, se renovază etc.? (…) Că eu am lucrat foarte bine cu fetele de la Sucursală (Piața Victoriei n.r.), iar dacă nu se închide, nu văd de ce să plec la altă agenție. (…)

I-am zis: Nici măcar nu mă întrebați dacă vreau să mă mut sau poate vreau să plec la altă bancă din zona Piața Victoriei. (…)

Mi-a spus că decizia a fost luată de conducerea băncii, că eu nu mă pot opune, că este un ORDIN, că începând cu 30 octombrie, adică de vineri, sunt mutată cu dosarele de credit și cu toate conturile la agenția Drumul Taberei! (…)

Eu lucrez cu băncile de 20 de ani, dar nu se vorbește și nu te comporți așa cu un client care derulează anual, prin conturi, peste 4 milioane de euro (…)

Pentru că la această sucursală (Piața Victorie n.r.) m-am simțit foarte bine, fetele sunt excelente profesioniste și foarte cooperante, am luat decizia să închid conturile deschise la alte bănci și să lucrez doar cu CEC (…)

Adică eu aduc toate conturile la Piața Victoriei și tu, doamnă Topală, mă muți tocmai în Drumul Taberei, deși îmi spui, doamnă Topală, că nu se desființează sucursala. Păi atunci, de ce nu mă lași cu firmele mele aici, în Piața Victoriei. Ce ai cu mine?! (…)

Mi-a spus clar doamna Topală că e OBLIGATORIU să mă mut cu dosarele la Drumul Taberei, dar să rămân cu conturile la Piața Victoriei. Păi de ce este OBLIGATORIU, am întrebat, și cum adică să am conturile în Piața Victoriei și dosarele de credit în Drumul Taberei? Ce e nebunia asta?! (…)

Că o să mai discutăm săptămâna viitoare, mi-a zis directoarea din Drumul Taberei (Katerina Dumitrescu n.r.), dar am înțeles că decizia a fost luată așa cum am fost anunțați și printr-un fluturaș.”

P.S. Înainte de a publica aceste declarații, i-am solicitat doamnei Doina Topală să comenteze acuzațiile. Doamna Topală nu ne-a transmis niciun comentariu, până la publicarea Episodului 35. Atunci când o va face, îl vom insera cu UPDATE, în viitorul episod.

Bogdan Neacșu riscă procese

pe bandă rulantă!

Au mai fost și alți clineți nemulțumiți care au discutat cu SECUNDA. Toți s-au arătat foarte supărați de modul prin care conducerea CEC a ales să-i umilească și să le ORDONE să se mute acolo unde vrea șefime CEC. Fără drept de apel, de parcă ar fi fost criminali în serie, nu clienți care le bagă bani în buzunar!

Unul dinte clienți a amenințat cu chemarea în Tribunal dacă nu vor fi lăsați să rămână cu dosarele și conturile la Sucursala Piața Victoriei.

Altul, un mare om de afaceri, a încercat să aibă o discuție cu directorul de Credite Mari, Laura Mihai. În timp ce discuția era foarte aprinsă, a năvălit în birou Bogdan Neacșu, care a țipat la clientul băncii. I-a spus, urlând:

„Decizia a fost luată. Dacă nu vă convine unde v-am mutat, PLECAȚI și PUNCT!”.

Neacșu se joacă

cu lopățica în Codul Penal

În acest context, acțiunile din ultima vreme ale Grupului de Interese Neacșu, Popa, Iovu, Mihai, Nae, Huțanu și Onofrei împotriva băncii par a face parte dintr-o strategie malefică de subminare a CEC Bank, de punerea pe butuci a băncii deținute 100% de stat, pentru ca apoi să fie SALVATĂ de la ruină de o bancă străină, după metoda patentată pe BCR de un alt ministru liberal, astăzi penal: Sebastian Vlădescu.

Atunci, pentru a slăbi BCR – după ce fusese împovărată cu „resturile” Bancorex –, Guvernul Tăriceanu a dat ordin unor mari clienți deținuți de stat – Termoelectrica, Electrica, Romgaz etc. – să-și mute conturile la alte bănci, în paralel cu un exod-haos al profesioniștilor din BCR spre alte entități financiare ce activau în România.

Ce fac astăzi Neacșu, Popa și Iovu, cei trei care conduc executiv destinele CEC Bank? Folosesc exact aceeași practică, dar nu cu mari clienți deținuți de stat, ci cu mari clienți particulari. Unde și cum? Au început cu desfiinațarea sucursalelor și agențiilor bine plasate din localitățile mici, au continuat cu scursalele din mari centre comerciale ale țării – vezi aici cazul Sucursalei Timișoara – și continuă cu cea mai importantă sucursala din București – cea din Piața Victoriei, de la doi pași de Guvern unde sunt prezente toate marile bănci care activează în România, unele chiar cu sedii centrale!

Apropo de sedii! Ne-a parvenit o știre cu iz penal: Neacșu, Popa și Iovu au luat deja decizia de a muta Centrala din istoricul sediu situat în Calea Victoriei în blocul de firme deținut de pușcărialul George Copos, în spatele Complexului Romexpo. Într-un viitor episod vom reveni cu informații pe placul procurorilor, despre afacerea dintre CEC Bank și Ana Tower – imobilul deținut de pușcăriașul George Copos.

VA URMA

